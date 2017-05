Ultima ora

11:39Sigilli a ristorante vip Roma, 6 arresti

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Sequestrato il noto ristorante "Assunta Madre" nel cuore di Roma e arrestate 6 persone tra cui il titolare, un direttore di banca e un commercialista. La Squadra Mobile di Roma e i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, a carico di sei persone ritenute responsabili di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita.

11:32Migranti: Mattarella, quanta intolleranza su tragedie

(ANSA) - BUENOS AIRES, 9 MAG - "Viviamo tempi nei quali le questioni migratorie assumono nuovamente enorme rilevanza. I mezzi di comunicazione portano alla nostra attenzione immani tragedie, in cui i temi della solidarietà e della dignità della persona, si scontrano - prima ancora che con preoccupazioni legate alla sicurezza - con intolleranza, discriminazioni e diffusa incapacità di riuscire a comprendere ciò che è in atto, ciò che sta accadendo nel mondo". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella da Buenos Aires.

11:3018enne si spara per gioco con pistola del padre, grave

(ANSA) - TERAMO, 9 MAG - Un 18enne si è sparato un colpo di pistola alla testa con l'arma regolarmente detenuta dal padre mentre la mostrava a un gruppo di amici: il drammatico incidente è avvenuto intorno a mezzanotte in un appartamento popolare del quartiere San Berardo, a Teramo. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico di oltre quattro ore all'ospedale 'Mazzini' dove è ricoverato nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico, con riserva di prognosi. Lo studente vive con la famiglia a Nereto (Teramo) e ieri sera aveva raggiunto i quattro amici a Teramo. Secondo il racconto fornito alla polizia da questi, il giovane impugnava la calibro 9x21 sottratta di nascosto al genitore e la roteava puntandosela alla testa. Dall'arma, che evidentemente aveva il colpo in canna, è partito un colpo che ha trafitto il cranio dalla tempia destra al palato, dove è stato rintracciato il foro di uscita. Devastanti, secondo i medici, le conseguenze cliniche, con una copiosa emorragia e diverse fratture interne alla teca cranica.

11:21Tailandia: 2 bombe esplodono in centro commerciale

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Numerose persone sono rimaste ferite oggi in seguito all'esplosione di due bombe in un centro commerciale nella provincia di Pattani, in Tailandia: lo riporta l'edizione online del quotidiano tailandese The Nation. Le esplosioni hanno provocato un incendio nel distretto di Muang ed i vigili del fuoco sono al lavoro per domarlo. Secondo il giornale una bomba e' esplosa all'interno del negozio Big C che ha preso fuoco e l'altra e' esplosa nel parcheggio davanti al negozio.

11:05Ambiente: scoperto deposito rifiuti speciali abbandonato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 9 MAG - Rifiuti speciali, abbandonati su un'area di una cinquantina di metri quadrati, sono stati scoperti, nell'ambito dell'attività di tutela ambientale, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria. Il deposito abusivo si trovava nelle immediate vicinanze di uno stabilimento industriale, nella zona sud della provincia, adoperata - dicono gli investigatori - da ignoti malfattori ambientali per smaltire illecitamente rifiuti da demolizione. Secondo gli inquirenti che hanno esaminato e raccolto le tracce lasciate sulla zona incriminata, il reato in questione, infatti, non sarebbe da attribuire a privati, ma a soggetti che svolgono abitualmente l'attività di gestori di rifiuti, sebbene in maniera illecita. L'area in questione è stata sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. le indagini proseguono per accertare la provenienza dei rifiuti. (ANSA).

11:04Controlli Cc del Noe di Bologna su filiera del cemento

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Controlli dei Carabinieri del Noe (Nucleo Operativo ecologico) di Bologna sulle aziende della cosiddetta filiera del cemento. In particolare i militari hanno ispezionato impianti di betonaggio o di produzione di conglomerati per l'impiego nella costruzione di opere pubbliche e di manutenzione delle stesse. In provincia di Ferrara è stata riscontrata la gestione irregolare di rifiuti derivati da attività relative ad opere pubbliche e così è stato segnalato alla Procura ferrarese un 49enne, legale rappresentante della società sottoposta a controllo. E' stata anche sequestrata parte del piazzale aziendale dove è stato creato il deposito irregolare. (ANSA).

10:55Fingeva vaccini a bimbi: indagata assistente trevigiana

(ANSA) - UDINE, 9 MAG - L'assistente sanitaria trevigiana sospettata di aver finto di somministrare i vaccini ai bambini nel distretto sanitario di Codroipo (Udine), in cui ha lavorato tra il 2009 e il 2015, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Udine. Le ipotesi di reato sono omissione d'atti d'ufficio e falsità in dichiarazioni. L'assistente è già indagata anche dalla Procura di Treviso. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata dal Procuratore di Udine Antonio De Nicolo. "Il pm titolare del fascicolo, Claudia Danelon ha ricevuto ieri la prima informativa dei Carabinieri del Nas e ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati", ha detto precisando che al momento è l'unica iscrizione. Altre potrebbero seguire quando la Procura avrà fatto chiarezza su come avveniva concretamente la somministrazione dei vaccini e ricostruito giorno per giorno quello che è successo.