13:45Voto Gb:Corbyn suona carica contro evasori e banchieri avidi

(ANSA) - LONDRA, 9 MAG - Toni da battaglia per Jeremy Corbyn che suona la carica contro "evasori e banchieri avidi" sostenuti dal partito conservatore al governo. Il leader laburista lancia infatti la sua campagna elettorale col 'battle bus' del partito che lo porterà in tutto il Paese nel tentativo di vincere le elezioni dell'8 giugno. Il capo dell'opposizione, come anticipato dai media del Regno, è pronto a scagliarsi contro l'establishment, composto, oltre che di 'lupi' della City, di 'baroni della stampa', dirigenti di compagnie che non rispettano i diritti dei lavoratori, come la Southern Rail, e imprenditori senza scrupoli come Philip Green. Corbyn non vuole che il Paese si risvegli il 9 giugno per ritrovarsi ancora controllato da queste figure: "Abbiamo quattro settimane per mandare in rovina il loro partito e per riprenderci la nostra ricchezza". Nel suo intervento inoltre vuole sottolineare che l'elezione non riguarda la Brexit in sé ma "il tipo di Paese che vogliamo dopo la Brexit".

13:45Killer ricercato: esiti Ris ‘blindano’ sempre più indagine

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - E' sempre più 'blindato' il quadro indiziario a carico di Norbert Feher alias Igor Vaclavic, il serbo indagato per tre omicidi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Il Ris ha infatti inviato alla Procura di Bologna, dove le indagini sono coordinate dal Pm Marco Forte, gli esiti delle analisi su altre impronte digitali che inchiodano il ricercato. Sono tracce trovate sugli oggetti che lo straniero ha lasciato la sera dell'8 aprile sul Fiorino rubato e abbandonato a Molinella, dopo aver ucciso a Portomaggiore la guardia ecologica volontaria Valerio Verri e prima di fuggire. Gli specialisti dell'Arma hanno isolato nuove impronte, oltre a quelle già repertate non senza fatica sul furgone - dove evidentemente l'indagato era stato attento a non lasciarne - che associano il latitante ai delitti di Budrio, dove il primo aprile è stato ucciso il barista Davide Fabbri e di Portomaggiore. I nuovi esiti sono stati inviati al Gip, a rafforzare una richiesta di misura cautelare già firmata dalla Procura.(ANSA).

13:43Calcio: Zidane, non pensiamo al risultato dell’andata

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Dobbiamo fare un'altra grande partita, perché nel calcio non si sa mai e quindi l'unico modo per essere sicuri di passare è regalarci una bella prestazione. Dobbiamo pensare di stare ancora sullo 0-0 e poi superare questa semifinale". Alla vigilia del ritorno del derby di Champions League contro l'Atletico Madrid, in casa dei rivali, Zinedine Zidane avvisa il suo Real e fa capire che non deve assolutamente pensare di essere già a Cardiff, nonostante il 3-0 dell'andata. "Dobbiamo dare il massimo per vincere - aggiunge Zizou - visto che questo gruppo è molto professionale ed ha ancora voglia di vincere. Sarebbe sbagliato pensare al risultato dell'andata e non dobbiamo farlo: siamo ad un passo dalla finale di Champions, ma ancora non ci siamo qualificati. Tutte le partite che giocheremo da qui a fine stagione sono come finali e dobbiamo vincerle".

13:41Thailandia: attentato nel sud, bilancio sale a 56 feriti

(ANSA) - BANGKOK, 9 MAG - E' salito a 56 il numero dei feriti del doppio attentato esplosivo avvenuto oggi pomeriggio nella provincia di Pattani, nell'estremo sud-est della Thailandia, presso l'ipermercato 'Big C' nel distretto di Meuang. Lo riporta il sito del quotidiano Bangkok Post, citando fonti ospedaliere che lamentano il bisogno urgente di trasfusioni di sangue per i feriti. La provincia di Pattani è una delle tre nell'estremo sud della Thailandia dove da tredici anni una guerriglia separatista della minoranza islamica ha causato oltre 6.500 morti. Secondo la polizia le esplosioni sono state due e una e' stata provocata da una bomba collocata su un camion pick-up, parcheggiato davanti all'ipermercato. L'altra esplosione e' avvenuta al suo interno.

13:39Russia: Putin depone fiori davanti a Tomba Milite ignoto

(ANSA) - MOSCA, 9 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha deposto una corona di fiori davanti alla Tomba del milite ignoto, che sorge nei Giardini di Alessandro, sotto le mura del Cremlino. In Russia oggi si celebra il 72esimo anniversario della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Dopo un minuto di silenzio, è stato suonato l'inno nazionale russo. Alla cerimonia hanno partecipato anche il premier russo Dmitri Medvedev, il ministro della Difesa Serghiei Shoigu, il capo dell'amministrazione presidenziale Anton Vaino, il presidente della Corte costituzionale Valeri Zorkin, la presidente del Senato Valentina Matvienko, il presidente della Duma Viaceslav Volodin e il presidente moldavo Igor Dodon.

13:36Ciclismo: Giro d’Italia, la prudenza di Quintana

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il Giro d'Italia numero 100 è ripartito da Cefalù (Palermo) con la 4/a tappa, che si concluderà sull'Etna dopo 181 chilometri di gara, a quasi quota 2mila metri. Fra i più applauditi sul lungomare Giardini, dov'era posto il foglio-firma, Vincenzo Nibali e Giovanni Visconti, i due siciliani del team Bahrain-Merida. "Sono un po' raffreddato, ma ci tengo a far bene fra la mia gente, nella mia terra. Farò di tutto per onorare i miei tifosi", ha detto il palermitano Visconti, gregario dello "Squalo dello Stretto". "È una tappa dura, che tutti aspettano - ha aggiunto Nairo Quintana, uno dei favoriti assieme a Nibali per la vittoria a Milano - Proverò ad interpretarla nel modo giusto, cercando di fare attenzione". Un velo di tristezza, poi, è calato sulla Corsa rosa nel momento del ricordo di Wouter Weylandt, il corridore belga morto in Liguria il 9 maggio di sei anni fa dopo una caduta nella terza tappa del Giro.

13:35Corea Sud: Moon Jae-in nuovo presidente

(ANSA) - PECHINO, 9 MAG - Moon Jae-in, candidato del partito Democratico, è il nuovo presidente della Corea del Sud: è quanto emerge dai primi exit poll diffusi dall'agenzia Yonhap.