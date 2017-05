Ultima ora

15:52Calcio: Maradona, Messi sembra più un peluche

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Non usa mezzi termini Diego Maradona che in una intervista all'argentino 'Olè', critica la decisione della Fifa di annullare la maxi squalifica a Lionel Messi. "Voglio chiarire che a Infantino non ho chiesto nulla, né Infantino ha a che vedere col tribunale sportivo. Gli hanno ridotto la squalifica - dice Maradona - per la storia di sempre coi grandi. Leo meritava una giornata di squalifica in più. Sono contento come argentino e per Messi e perché torniamo a credere nel sogno mondiale. Messi? Non è da aggredire, l'ho allenato un anno e mi è sembrato più un peluche che un giocatore di calcio". Parlando della Seleccion, Maradona elogia l'atalantino 'Papu' Gomez e ne sponsorizza la convocazione. Poi, sulla morte di Jorge Cysterpiller, suo primo manager, Maradona respinge l'idea che si sia trattato di suicidio. La chiusura sul concetto del tradimento che sembra essere un riferimento a Icardi: "Sono stato tradito, ma io non l'ho mai fatto. Io non dico morte ai traditori, però devono pagare e non li perdono".

15:46Obama, significativo accordo di Parigi su clima

(ANSA) RHO-PERO (MILANO), 9 MAG - "A Parigi, con Matteo, abbiamo aiutato a portare il mondo a un accordo molto significativo sul clima": così l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha ribadito nel suo discorso a Milano l'importanza dell'accordo internazionale sul clima siglato a Parigi, ricordando l'intesa con Matteo Renzi.

15:46Obama a Milano: Michelle ed io torneremo spesso

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - "Vi porto i saluti di Michelle. E vi dico che torneremo molto spesso in Italia": così Barack Obama ha aperto il suo discorso a Seeds&Chips a Milano. "Ricordiamo i nostri viaggi in Toscana, a Roma, lei ricorda il suo viaggio a Milano per Expo con Sasha e Malia. Per questo dico, torneremo molto spesso in Italia" ha detto. "Vi prometto che torneremo tantissime volte qui in Italia", ha ripetuto Obama, che in apertura del suo discorso ha voluto ringraziare Matteo Renzi e l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti per aver voluto Expo a Milano. Obama ha quindi elogiato gli italiani emigrati in America: "Gli Stati Uniti - ha detto - non sarebbero quello che sono senza il contributo di generazioni di migranti italiani, che hanno anche dovuto subire discriminazioni, ma che con fede, convinzione e lavoro duro hanno avuto successo dappertutto e hanno rafforzato gli Stati Uniti".

15:43Ermini, chiarezza su audio M5s a Palermo

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - - "E' questione di streaming, questa la trasparenza per i 5 stelle è questione di streaming. Oggi con la diffusione dell'audio del grillino Cottone sappiamo cosa intendono i 5 stelle per trasparente confronto democratico interno. Dossieraggio, veleni, coltellate alle spalle, fango e monnezza, in senso figurato e non, sono il biglietto da visita dei Grillini. Oramai uno non si fida più di nessuno, si registrano, se ne fanno di ogni colore. E sì Beppe sono proprio ragazzi meravigliosi, di un partito sano e trasparente. Sul contenuto dell'audio poi aspettiamo spiegazioni". Lo dice l'esponente del Pd Davide Ermini.

15:23Calcio: Raiola ha incassato 49 mln per trasferimento Pogba

(ANSA) - BERLINO, 9 MAG - Mino Raiola ha incassato 49 milioni di euro per il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United. È quanto emerge da un'anticipazione del libro dello Spiegel "Football Leaks", in uscita giovedì 11 maggio. Dei 105 milioni di euro pagati la scorsa estate dalla squadra inglese, 27 sono andati al procuratore e alla sua società Topscore Sports Limited, secondo un accordo firmato dal dg della Juve Giuseppe Marotta e da Raiola circa tre settimane prima della vendita del giocatore. Il Manchester ha concordato con Raiola l'8 agosto 2016 il pagamento di 19,4 mln di euro in 5 rate entro la fine di settembre 2020. A questi si aggiunge il compenso dello stesso Pogba per il suo procuratore, altri 2,6 milioni. Somme inferiori a quelle che Raiola è riuscito a negoziare per l'arrivo al Manchester di Zlatan Ibrahimovic, che ha ottenuto per quest'anno un ingaggio lordo di 22,6 mln di euro, 435.000 euro a settimana. A questi vanno sommati i bonus per i gol e gli assist realizzati dall'attaccante svedese.

15:21Gdf scopre 25 ‘falsi poveri’ nel Lecchese

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Venticinque "falsi poveri" sono stati raggiunti dall'avviso di chiusura delle indagini dei militari della Guardia di Finanza, coordinati dal pm di Varese Paolo Del Grosso, perché percepivano assegni e contributi assistenziali dall'Inps senza averne diritto. Gli indagati dichiaravano falsamente di trovarsi in povertà o comunque in condizioni disagiate. Dei 25 indagati sei sono italiani, mentre i restanti 19 sono stranieri denunciati perché hanno dichiarato di risiedere in Italia per ottenere l'assegno sociale mentre vivevano nel loro paese d'origine. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecco li hanno denunciati per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il gip di Lecco ha disposto diversi sequestri preventivi sui beni degli indagati e revocato l'agevolazione economica. Le Fiamme Gialle hanno stimato in circa mezzo milione di euro il danno causato allo Stato.(ANSA).

15:14Calcio: razzismo, Infantino ‘parlerò con Muntari’

(ANSA) - MANAMA (BAHRAIN), 9 MAG - "Parlerò con Muntari e con Tavecchio per lavorare insieme a questo problema del razzismo. Ci battiamo e continueremo a batterci contro gli idioti che sono dappertutto". Lo ha detto a Manama, nel corso di un meeting della Fifa, il presidente dell'ente calcistico mondiale Gianni Infantino. "Dobbiamo continuare a lavorare sottolineando il problema - ha aggiunto Infantino - ed è giusto che cose del genere vengano fuori. Poi bisogna superarle con il lavoro". Al presidente della Fifa non è comunque piaciuto il comportamento dell'arbitro di Cagliari-Pescara, Minelli di Varese. "Quando un giocatore fa presente all'arbitro una situazione del genere - ha ricordato Infantino - il modo giusto di procedere sarebbe fermare la partita, e poi far diffondere un annuncio con gli altoparlanti. Poi di nuovo sospendere la partita se la cosa continua. Ma il vero problema è che certi idioti sono dappertutto".