Ultima ora

17:49Usa: Oglala Lakota, la contea dove si muore più giovani

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAG - Oglala Lakota County: la contea negli Usa dove si muore più giovani. Poco più di 66 anni e' la durata media della vita in questa contea del South Dakota popolata in maggioranza da discendenti di Toro Seduto, quasi 20 anni in meno che nella Summit County in Colorado dove un bambino nato oggi ha una aspettativa di vita di oltre 85 anni. Uno studio pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine ha scoperto che in molte parti degli Usa l'esistenza pronosticabile alla nascita e' in diminuzione rispetto a 30 anni fa, con una perdita in alcune regioni di addirittura due anni di vita tra 1980 e 2014. Oglala Lakota County in South Dakota - 44 per cento degli abitanti sotto la soglia della povertà - e' l'epicentro, ma poi ci sono Union County in Florida (67,6 anni), Todd County in South Dakota (68,5), Sioux City, North Dakota (68,6) e Buffalo County, South Dakota (69). Il calo piu' forte nell'aspettativa di vita e' stato registrato nella Owsley County del Kentucky, calata da 72,4 anni nel 1980 a 70,2 nel 2014.

17:38Piano lord Tory britannici per reintrodurre caccia volpe

(ANSA) - LONDRA, 9 MAG - C'è un piano portato avanti da un lord conservatore per reintrodurre la caccia alla volpe vietata in Gran Bretagna dal 2004. Secondo il Daily Mirror, Benjamin Mancroft, che oltre a sedere nella camera alta di Westminster è presidente del Council of Hunting Associations, associazione venatoria del Regno, ha messo nero su bianco in una email vista dal tabloid la sua intenzione di promuovere l'elezione di deputati Tory nelle elezioni dell'8 giugno favorevoli ad abrogare il bando in un nuovo Parlamento dominato da una maggioranza conservatrice. Ma l'opinione pubblica del Regno sembra proprio avere tutt'altra intenzione. Secondo l'ultimo sondaggio su questo argomento, l'84% dei sudditi di sua maestà è contrario alla reintroduzione di questa attività tanto amata da una certa elite rurale che fa riferimento ai Tories.

17:34Atletica: Golden Gala, parata di stelle

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Una parata di stelle internazionali, ben 119 medaglie d'oro tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, oltre all'attesa per gli azzurri Filippo Tortu (200 metri) e Andrew Howe (lungo). Sono solo alcuni degli spunti della 37/a edizione del Golden Gala 'Pietro Mennea' in programma l'8 giugno, quarta tappa della Iaaf Diamond League 2017 di atletica leggera e che quest'anno inizia un percorso tutto nuovo per arrivare a correre da solo Annunciate in pista 36 medaglie di Rio 2016 con i podi al completo di quattro specialità (giavellotto maschile, alto, asta e triplo femminili), in tutto 17 ori olimpici (10 di Rio 2016), 44 iridati e 58 europei Tra le stelle attese, tre primatisti del mondo come lo statunitense Merritt (110 hs), e le etiopi Dibaba (1500) e Ayana (10.000), in gara nella Capitale sui 5000. Roma sarà anche l'occasione per rivedere tre atleti del ristretto gruppo di russi riammessi dalla Iaaf alle gare dopo la vicenda doping: Sergey shubenkov (110 hs), Mariya Kuchina (alto) e Anzhelika Sidorova (asta).

17:30Moro: Maria Fida, io e mio figlio disertiamo celebrazioni

(ANSA) - ROMA, 9 MAG -"Ecco l'ennesimo terribile 9 maggio. Ho un'annotazione ed un quesito. Mio figlio ed io diserteremo ogni celebrazione ufficiale fino a quando non sarà applicata correttamente e pienamente la legge 206 del 3 agosto 2004 in favore delle vittime del terrorismo ANCHE per mio padre Aldo Moro. Quale sia la valenza di questa disapplicazione non è noto. Mio padre non è vittima? Oppure non è vittima del terrorismo? Il che aprirebbe scenari apocalittici. Giro il quesito a chi di dovere". È quanto scrive in una nota Maria Fida Moro, primogenita di Aldo Moro. La Moro si riferisce alla applicazione anche a lei e alla sua famiglia della legge sui familiari delle vittime del terrorismo. "Ad ogni modo seguirò tutte le trafile giuridiche che portino all'applicazione della stessa legge 206 e - se sarà necessario - mi rivolgerò alla Corte Europea dei Diritti Umani, perché mio padre è stato pesantemente discriminato, e quindi all'Aja, perché il terrorismo è equiparato alla guerra e mio padre è vittima di un crimine di guerra".

17:29Divieto tablet in volo, Trump pensa estensione a Europa

(ANSA) - WASHINGTON, 9 MAG - L'amministrazione Trump sta valutando di estendere il divieto di laptop e tablet a bordo anche ai voli che arrivano dall'Europa. Lo riporta la Cbs, citando alcune fonti del Dipartimento della sicurezza nazionale. La misura sarebbe ancora in fase di studio con una valutazione in corso dei pro e dei contro. Una decisione - riportano le stesse fonti - potrebbe però essere presa nelle prossime settimane.

17:22Palestinesi in Italia, ‘detenuti in Israele allo stremo’

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Lo sciopero della fame di oltre 1.800 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, arrivato al 23/o giorno, "è entrato in una fase molto critica, pericolosa per la loro salute, e tale da mettere a repentaglio la loro vita". Lo ha denunciato l'ambasciatrice palestinese in Italia, Mai Alkaila, in una conferenza stampa. La pubblicazione del falso video in cui il promotore della protesta Marwan Barghouti (leader di Fatah in prigione in Israele con 5 ergastoli), in cui l'esponente sembra "tradire" il digiuno "è una bassezza, che conferma "la debolezza" di Israele e la "sconfitta dell' occupazione di fronte alla determinazione dei detenuti". Una determinazione, ha sottolineato, "che li fa andare avanti con lo sciopero nonostante stiano già molto male". Foad Aodi, Presidente della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), ha denunciato il silenzio dei media italiani, e chiesto al governo italiano di inviare una commissione parlamentare in Israele per verificare la condizione dei detenuti palestinesi.

17:18Obama: Renzi, lavoreremo con lui per progetto giovani

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 9 MAG - "Credo che l'idea di Obama di lanciare da Milano una iniziativa per educare alla politica le nuove generazioni a livello mondiale sia una fantastica idea e noi lavoreremo nel nostro piccolo, in Italia e in Europa, per aiutarlo". Così il segretario del PD Matteo Renzi ha commentato l'idea di Obama di lanciare una rete di attivisti globale. "Il messaggio è molto bello ed è grande - ha continuato Renzi riferendosi all'invito di Obama di creare una rete di giovani attivisti globali -. Un grande personaggio come Obama si mette a disposizione delle nuove generazioni perché si impegnino e si occupino delle cose e perché non cedano alla cultura della post verità e alle fake news". Secondo il segretario del Pd, quella lanciata da Obama "è una sfida affascinante e sono contento che abbia scelto l'Italia per presentarla. Gli daremo una mano con tutto l'entusiasmo che abbiamo".