(ANSA) - MADRID, 9 MAG - "Crediamo in noi stessi e in ciò che sappiamo fare, nei nostri 'strumenti' sul campo. Domani non cambieremo, sappiamo di cosa siamo capaci e ho piena fiducia nei miei: so che domani forniranno una grande prestazione: dobbiamo sfruttare a dovere anche il vantaggio di giocare in casa". Nonostante lo 0-3 dell'andata al Bernabeu, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone crede ancora nella 'remuntada' e sprona i suoi a dare tutto contro i 'cugini' del Real, magari ripensando al precedente del 7 febbraio 2015, quando al Calderon l'Atletico vinse un derby di campionato per 4-0 (gol di Tiago, Saùl, Griezmann e Mandzukic). "Non ho bisogno di motivare i miei,se lo facessi sbaglierei - dice ancora 'el Cholo' -. Per certe sfide le motivazioni ce le hai da quando ti svegli la mattina. Domani ci aspetta una sfida dura, contro una squadra che ci ha battuto in due finali e pochi giorni fa per 3-0 nella semifinali di andata. Quindi per noi non ci potrebbero essere stimoli maggiori, e dobbiamo crederci".

(ANSAmed) - BEIRUT, 9 MAG - Un ragazzino di 13 anni in preda alle convulsioni viene steso su un lettino. La testa, colpita da un proiettile, è fasciata. Viene avviato verso l'ospedale di Saada, il più vicino con una sala operatoria, a un'ora e mezzo di macchina, ma ci arriverà privo di vita. Uno dei tanti bambini-soldato vittime della guerra in Yemen. E' stata forse l'esperienza più drammatica per il dottor Roberto Scaini, operatore italiano di Medici senza Frontiere (Msf), che da febbraio ha riaperto a Haydan, una cittadina nel nord del Paese, un piccolo ospedale. Haydan, incastonata tra due montagne, si trova nel governatorato di Saada, la roccaforte dei ribelli sciiti Houthi che, da oltre due anni, combattono una guerra civile contro le forze del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, sostenuto dall'Arabia Saudita. Msf aveva ritirato tutto il suo personale dal nord dello Yemen nell'estate del 2016, dopo che bombardamenti aerei della coalizione saudita avevano colpito quattro ospedali. Ora ha nuovamente inviato tre operatori.

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il "divieto immediato di approvvigionamento delle derrate alimentari provenienti da un raggio di 50 km dal luogo dell'evento fino a nuova disposizione" é stato inviato dal Campidoglio a una serie di aziende di ristorazione della zona di Pomezia. La comunicazione urgente del Dipartimento Scuola arriva a quattro giorni dall'incendio nello stabilimento della Eco-X sulla Pontina e riguarda i cibi destinati alle mense scolastiche servite dalle aziende interessate.

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Marion Marechal-Le Pen, nipote di Marine Le Pen e deputata del Front National, sta per annunciare il suo ritiro dalla vita politica, secondo diversi media francesi. Ventisette anni, considerata più vicina al nonno Jean-Marie che non alla zia, dovrebbe rinunciare sia alla candidatura alle legislative sia alla presidenza del gruppo FN nel Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa azzurra. La notizia del ritiro di Marion, che circola da diverse settimane, è stata rilanciata nelle ultime ore da Le Figaro e Liberation che citano "l'entourage" di Marion. Si parla dei prossimi giorni come data per l'annuncio. Marion sta riflettendo da lungo tempo a questo ritiro, tanto che in diverse interviste ha ripetuto di voler "provare altre cose", spinta da motivazioni personali e politiche. Più volte ha lasciato intendere di essere delusa dall'esperienza di parlamentare. In più, all'interno del partito, dove non è mai andata d'accordo con la zia.

(ANSA) - MADRID, 9 MAG - "Non so..., forse pensano che qui siamo cresciuti tutti a Beverly Hills..., Invece anche nel Real c'è gente cresciuta in strada nel 'barrio', e anche noi abbiamo i nostri valori e i nostri codici. E poi comunque quella di domani è una partita di calcio, 11 contro 11. Loro sono aggressivi? C'è un arbitro a dirigere: vediamo chi gioca meglio". Alla vigilia della stracittadina di Champions contro l'Atletico Madrid, il capitano del Real Sergio Ramos fa capire che i tweet 'battaglieri' di giocatori e tifosi 'colchoneros' non hanno inciso più di tanto nell'ambiente merengue che dopo il 3-0 dell'andata vuole la finale di Cardiff. "Noi non abbiamo nessuna paura, nessuna vertigine anzi... - dice ancora Ramos -. E faccio anche notare che la tifoseria del Bayern non ha nulla da a invidiare a quella dell'Atletico. Giocare al Calderon a me piace molto, e domani andiamo lì per vincere".

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - La crisi dell'Inter tiene banco ad Appiano Gentile dove i dirigenti - Ausilio, Gardini e Zanetti - hanno parlato alla squadra per chiedere subito una reazione. Un discorso asciutto, senza fronzoli, sintomo di grande disappunto. Lo stesso del Suning il cui leader Zhang Jindong potrebbe decidere di tornare in Italia per definire il futuro dell'Inter. Quello di Stefano Pioli sembra segnato. Dopo l'ultima figuraccia contro il Genoa, e' necessario cercare di salvare almeno la faccia. Il clima e' piuttosto teso, ci sono delusione e molte facce scure. Momento buio per Mauro Icardi, sostituito proprio contro il Genoa. L'attaccante, che non e' stato in grado di guidare e spronare i compagni, vive una fase di grande freddo con Pioli. I due si sono rivisti oggi per l'allenamento. E, secondo quanto si apprende, domenica contro il Sassuolo ci sarà la contestazione della Curva Nord.

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO) 9 MAG - "Conosco la tua storia, sei grande": se a dirtelo è Barack Obama, il complimento vale ancora di più. Soprattutto per Paolo Palumbo, un ragazzo di 19 anni, che ha scritto un libro di ricette per chi, come lui malato di sla, fatica a deglutire. Paolo ha potuto incontrare l'ex presidente americano a Seeds&Chips. Il papà aveva mandato un messaggio facebook all'organizzatore della manifestazione, Marco Gualtieri, chiedendogli una mano perché Paolo voleva dare il suo libro a Obama. Gualtieri ha fatto di più, li ha fatti incontrare. E Obama ha voluto fare una dedica all'aspirante chef. "Mi ha fatto i complimenti per i miei progetti - ha detto - E' stata una grande soddisfazione". Senza contare che Obama non è l'unico ad aver fatto una foto con lui. L'hanno voluta infatti anche l'ex premier Matteo Renzi e Carlo Cracco. "Obama - ha concluso - è davvero l'uomo migliore del mondo".