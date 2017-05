Ultima ora

21:22Coree: viceministro Seul, priorità denuclearizzare Pyongyang

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Per procedere verso la riunificazione delle due Coree, "la precondizione è arrivare alla denuclearizzazione del regime di Pyongyang". Mentre a Seul gli exit poll confermano la svolta politica attesa in Corea del Sud, con la vittoria del candidato del Partito Democratico, Moon Jae-in, il vice ministro per la pubblica diplomazia Enna Park incontrando a Roma alcuni giornalisti rileva che la riunificazione resta un obiettivo di lungo termine, ma che realisticamente la cosa più importante nel breve periodo è avere in Corea del Nord un regime stabile e più ragionevole. "La cosa più importante è disattivare la minaccia nucleare", ripete Enna Park. "Crediamo che la Cina possa avere un ruolo molto importante per convincere Pyongyang, in quanto Paese che fornisce alla Corea del Nord cibo e prodotti di prima necessità. Una leva di pressione formidabile". L'approccio diplomatico del 'bastone e della carota' è quello perseguito da Seul, che conferma la propria contrarietà all'opzione militare.

21:06Calcio: Dzeko salta Roma-Juve, 10 giorni di stop

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Niente Juventus per Edin Dzeko. Il bosniaco nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di primo grado del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per l'attaccante della Roma, fa sapere lo staff medico giallorosso, è di circa 10 giorni. Per la sfida di domenica coi bianconeri, poi, Spalletti rischia di dover fare a meno anche di Radja Nainggolan. Gli esami a cui si è sottoposto il belga hanno infatti evidenziato una quota di edema muscolare del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Il centrocampista continuerà col trattamento impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.

21:02Giro: espulso Moreno, gregario Nibali

(ANSA) - CATANIA, 9 MAG - Tegola sul team Bahrain-Merida, la squadra di capitan Vincenzo Nibali, uno dei pretendenti alla vittoria finale del 100/o Giro d'Italia. Il suo compagno di squadra, Javier Bazan Moreno - come si legge in comunicato dell'organizzazione - è stato espulso dalla corsa rosa e multato di 200 franchi svizzeri, per avere strattonato Diego Rosa, del Team Sky, a circa 20 chilometri dalla fine della 4/a tappa odierna, conclusa sull'Etna. Lo spagnolo, dunque, saluta il Giro, lasciando con otto uomini il Bahrain-Merida. In serata, la squadra del campione uscente, in un comunicato, si dice disposta "a rispettare la decisione dell'Unione ciclistica internazionale". "Il corridore e il team - recita una nota del team - si scusano per il gesto del suo tesserato".

20:46Calcio: Lega B, voto presidente può slittare a fine stagione

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Claudio Lotito, presidente della Lazio e coproprietario della Salernitana, si è presentato coi voti necessari (12 su 22) per essere eletto presidente della Lega B dall'assemblea che non è andata in scena per mancanza del numero legale (15). Domani il vicepresidente della Lega B Andrea Corradino illustrerà la situazione al n.1 della Figc Carlo Tavecchio. Secondo vari dirigenti, i tempi per la prossima assemblea elettiva saranno più chiari dopo giovedì quando si definirà il destino del Latina: secondo indiscrezioni, se il club dovesse perdere il titolo sportivo, Lotito punterebbe a ottenere l'abbassamento del numero legale a 14. Per il presidente del Benevento Oreste Vigorito c'è una possibilità molto concreta che l'elezione avvenga solo dopo fine stagione "con l'ingresso in Lega dei 7 club promossi e retrocessi". "C'è stata una mancanza di rispetto da parte di chi non ha partecipato per la seconda volta all'assemblea", nota il n.1 del Perugia Massimiliano Santopadre, fra i sostenitori di Lotito.

20:31Calcio: Ranieri, Buffon ora è il migliore del mondo

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Chi è il giocatore più forte al mondo in questo momento? Buffon". Claudio Ranieri scherza e sorride, ospite di Fiorello, ma dà anche giudizi tecnici molto netti. Se i bianconeri vincessero la Champions League, Buffon meriterebbe il Pallone d'oro? la domanda nella trasmissione in onda su SkyUno e Tv8 stasera alle 20.30. "Penso proprio di sì - risponde Ranieri - anche se il suo è un ruolo particolare, è molto difficile che quel premio venga dato a un portiere, lo hanno fatto solo una volta con Jascin". Parlando di futuro, Ranieri ha confermato che tra un megacontratto in Cina e un'offerta in Europa o Italia preferirebbe restare "da queste parti", e ha raccontato un aneddoto: "Proprio ieri un agente mi ha inviato la pagina di un giornale cinese, dicendomi: guarda, parlano benissimo di te.... Sicuro, ho risposto io, lo leggerò attentamente...".

20:21Terrorismo: medaglia d’oro a caporale Brigata Sassari

(ANSA) - NUORO, 9 MAG - In occasione del "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice", nella prefettura di Nuoro si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze, con l'attribuzione di una medaglia d'oro al caporale maggiore scelto della Brigata Sassari Sergio Luisi. Il militare, effettivo al 5/o Reggimento genio guastatori di Macomer mentre era impegnato in Afghanistan, nell'ambito della missione Isaf, il 26 gennaio 2012 era rimasto ferito a seguito di un'esplosione di un ordigno improvvisato nascosto nel terreno. Per il valore ed il coraggio dimostrati in servizio in tale occasione è stata riconosciuta al militare la condizione di "Vittima del terrorismo". Alla cerimonia hanno preso parte la prefetta Daniela Parisi, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, il comandante del 5/o Reggimento, col. Marco De Crescenzo, nonché familiari, amici e commilitoni del caporale maggiore scelto. (ANSA).

20:12Tennis: Wta Madrid, Vinci eliminata al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Roberta Vinci esce al secondo turno del torneo di Madrid, sconfitta per 6-3 2-6 7-6(7-2), in un'ora e 55 minuti, dalla romena Simona Halep. L'azzurra è partita carica e ha centrato il break al quinto gioco. Il vantaggio è durato poco e la romena ha messo a segno un parziale di 4 giochi di fila che le ha permesso di chiudere in proprio favore il primo set. Anche nella seconda frazione, nel 6/o game, Roberta ha preso un break di vantaggio ma stavolta ha conquistato 5 game di fila e togliendo ancora la battuta alla romena ha pareggiato il conto dei set partendo partita con il piede giusto anche nella frazione decisiva. Nel 4/o gioco la Vinci ha strappato a zero la battuta alla Halep e ha poi allungato sul 4-1. L'azzurra ha tenuto fino al 5-2, è arrivata a due punti dalla vittoria sul 5-3 ma poi si è fatta riagganciare sul 5 pari. Il set si è deciso al tie-break dove troppi errori di Roberta hanno regalato il successo alla Halep che ora affronterà l'australiana Samantha Stosur.