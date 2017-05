Ultima ora

22:48Comunali: Padova, sciolta prognosi per Giordani

(ANSA) - PADOVA, 9 MAG - Sergio Giordani, il candidato sindaco del centrosinistra a Padova colpito da un'ischemia cerebrale la scorsa settimana, è fuori pericolo. "Non è più in prognosi riservata. Si conclude quindi la prima fase della cura ed inizia il periodo della riabilitazione che consoliderà i progressi sin qui ottenuti fino alla completa normalità" ha riferito questa sera il suo medico, Stefano Bellon. Il medico, a nome della famiglia dell'imprenditore, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento "a tutti gli operatori delle professioni sanitarie dell' azienda ospedaliera di Padova, che con dedizione e professionalità si sono prodigati per questo straordinario risultato corale".

22:23Messico: 14 morti in esplosione materiale pirotecnico

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 9 MAG - Quattordici persone, fra le quali 11 bambini, sono morte, e altre 30 sono rimaste ferite nell'esplosione di un deposito di materiale pirotecnico a San Isidro, una piccola località nel comune di Chilchotla, a circa 140 kilometri a est della capitale messicana. Secondo testimoni, i fuochi d'artificio erano assieme ad altro materiale preparato per un'importante festa religiosa. La tragedia sarebbe stata provocata dall'esplosione di un camion di gas, vicino al magazzino dove erano stato portato il materiale pirotecnico. "Stavamo già festeggiando, perché era tutto pronto, erano perfino arrivati i mariachi - ha raccontato al quotidiano Reforma una abitante di San Isidro - poi, mentre andavo a prendere mio marito, è scoppiato tutto. E' stato terribile vedere tutti quei bambini bruciati". Secondo il bilancio ufficiale, gli 11 bambini morti avevano fra i 4 e i 14 anni, mentre i tre adulti erano tre fratelli.

21:46Evacuato campo migranti a nord di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Più di mille migranti provenienti dall'Afghanistan e dal Sudan, accampati da diverse settimane per strada in modo illecito a porte de la Chapelle nel nord di Parigi, sono stati evacuati questa mattina da 350 poliziotti e un centinaio di persone impiegate del Comune di Parigi e di Ong. Circa 1.400 migranti si erano accampati da settimane a poca distanza dal centro di prima accoglienza per migranti di Parigi in condizioni di "rischi importanti per la sicurezza e la salute sia degli occupanti che degli abitanti del quartiere", hanno dichiarato le prefetture della Polizia e della regione parigina in un comunicato comune. Altro fattore che preoccupava, la forte tensione esistente tra gruppi di afghani e sudanesi che a metà aprile era sfociata in una violenta rissa notturna. Si dice anche che a tutti "verrà proposta una soluzione provvisoria di accoglienza nella regione parigina" per poi "beneficiare di una proposta di orientamento verso un dispositivo di accoglienza adatto alla loro situazione".

21:46De Bortoli, Boschi chiese a Ghizzoni acquisto Banca Etruria

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "L'allora ministra delle Riforme Maria Elena Boschi chiese all'Ad di Unicredit Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'ad di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere". E' quanto scrive l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli nel suo libro 'Poteri Forti'. "Non ho mai chiesto all'ex AD di Unicredit, Ghizzoni, né ad altri, di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere", ha ribattuto la sottosegretaria Maria Elena Boschi aggiungendo di aver affidato "la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore". "Unicredit non ha subito pressioni politiche per l'esame di dossier bancari compreso quello di Banca Etruria", ha appreso l'ANSA da fonti vicine alla banca.

21:29Calcio: Juve, Marotta “Allegri uno dei migliori del mondo”

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Per la Juventus parlano la sua storia, i suoi successi e il grande senso di appartenenza della famiglia Agnelli. La squadra è lo specchio della società e ritengo che la società abbia cercato di allestire una rosa competitiva con un mister all'altezza della situazione: tutti questi componenti hanno creato un modello che per adesso è vincente". Così il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, è intervenuto poco prima dell'inizio della semifinale con il Monaco. "Con che modulo giocherà la Juventus? E' sempre un aspetto complementare. Quello che contano sono il valore della squadra, l'approccio e il nostro tecnico che è superlativo - ha aggiunto il dirigente bianconero - Allegri è bravissimo a cambiare sistemi di gioco anche durante le partite, merito di una rosa eclettica". Il rinnovo di Allegri è atteso dai tifosi: "Abbiamo a che fare con uno dei migliori al mondo e questo è quello che conta. Siamo concentrati sui prossimi impegni e non ci siamo accordati su una data per incontrarci".

21:22Coree: viceministro Seul, priorità denuclearizzare Pyongyang

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Per procedere verso la riunificazione delle due Coree, "la precondizione è arrivare alla denuclearizzazione del regime di Pyongyang". Mentre a Seul gli exit poll confermano la svolta politica attesa in Corea del Sud, con la vittoria del candidato del Partito Democratico, Moon Jae-in, il vice ministro per la pubblica diplomazia Enna Park incontrando a Roma alcuni giornalisti rileva che la riunificazione resta un obiettivo di lungo termine, ma che realisticamente la cosa più importante nel breve periodo è avere in Corea del Nord un regime stabile e più ragionevole. "La cosa più importante è disattivare la minaccia nucleare", ripete Enna Park. "Crediamo che la Cina possa avere un ruolo molto importante per convincere Pyongyang, in quanto Paese che fornisce alla Corea del Nord cibo e prodotti di prima necessità. Una leva di pressione formidabile". L'approccio diplomatico del 'bastone e della carota' è quello perseguito da Seul, che conferma la propria contrarietà all'opzione militare.

21:06Calcio: Dzeko salta Roma-Juve, 10 giorni di stop

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Niente Juventus per Edin Dzeko. Il bosniaco nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di primo grado del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per l'attaccante della Roma, fa sapere lo staff medico giallorosso, è di circa 10 giorni. Per la sfida di domenica coi bianconeri, poi, Spalletti rischia di dover fare a meno anche di Radja Nainggolan. Gli esami a cui si è sottoposto il belga hanno infatti evidenziato una quota di edema muscolare del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Il centrocampista continuerà col trattamento impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.