Ultima ora

00:42Inchiesta Parma: luminare poteva contare sulla famiglia

(ANSA) - PARMA, 9 MAG - Poteva contare sull'aiuto di tutta la famiglia, Guido Fanelli, il luminare delle cure palliative considerato da Procura di Parma e da Nas il cuore dell'organizzazione scoperta con l'operazione Pasimafi, che ieri ha portato a 19 arresti fra dirigenti medici e imprenditori del settore farmaceutico, e 75 indagati. Il figlio Roberto era a capo della Crag Up, una delle società di comodo per il riciclaggio del denaro; la moglie di Fanelli, Fiorella Edi Nobili, era invece referente come dirigente medico in Lombardia mentre l'altro figlio, Andrea, avrebbe redatto lavori scientifici richiesti ad hoc dalle case farmaceutiche dall'alto del suo ruolo in una struttura medica di Bologna. Tutti e tre risultano ora indagati assieme ad altre 53 persone. Nelle oltre 500 pagine dell'ordinanza emerge una rete composta da dirigenti medici, componenti del Ministero della salute e 17 aziende farmaceutiche in grado di effettuare senza alcuna remora ricerca non autorizzata su ignari pazienti.

00:27Usa: Trump ‘licenzia’ il direttore dell’Fbi

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAG - Il presidente Donald Trump licenzia James Comey dall'incarico di numero uno dell'Fbi. Lo annuncia la Casa Bianca. "Il presidente Donald Trump ha informato il direttore dell'Fbi James Comey che è stato rimosso dall'incarico" afferma la Casa Bianca, sottolineando che la decisione di Trump si è basata sulle raccomandazioni ''del vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein e del ministro della Giustizia Jeff Sessions''.

00:05Sos Rifiuti Roma: Renzi,’puliremo città’. Scontro con M5S

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - È scontro sull'emergenza rifiuti a Roma. Matteo Renzi e Beppe Grillo duellano a distanza, col segretario del Pd che annuncia: "Domenica ripuliamo Roma" tacciando la giunta capitolina di "incapacità". E Grillo che rievoca "la gestione rifiuti Pd con Mafia Capitale". Campidoglio e Regione si accusano a vicenda: "Renzi porti la spazzatura a Zingaretti", dice la sindaca Raggi. "Hanno bloccato un sito di smaltimento, a noi compete l'autorizzazione, loro indichino dove fare gli impianti", ribatte la Regione. Il governatore, Nicola Zingaretti, rincara la dose a sera: "Salviamo Roma. Il Comune ci dica quali impianti vuole fare e dove. Noi aiuteremo la città come sempre. Ad ora non c'è nessuna proposta". Virginia Raggi, ospite a Porta a Porta, gli risponde puntando il dito contro le passate politiche del Pd per la crisi e annunciando 3 nuovi impianti per l'umido che "aumenteranno la capacità di almeno 120 mila tonnellate. Ne ha abbiamo già parlato con la Regione". Ma l'Ente nega.

23:53Champions: Dybala “giornata indimenticabile”

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "E' una giornata bellissima per tutti, è un sogno. Questa finale era il nostro obiettivo da inizio stagione, siamo molto felici ma ancora non è finita: ora vogliamo vincerla". Paulo Dybala fissa l'obiettivo per Cardiff, dopo l'eliminazione del Monaco in semifinale. "Spero di essere determinante per aiutare la mia squadra, ma è ancora lunga, abbiamo altre gare prima di Cardiff. E' una giornata indimenticabile per me" aggiunge l'attaccante. Nel finale contro il Monaco c'è stato un calo di tensione, costato il gol di Mbappè: "Abbiamo mollato un po' perché pensavamo che la partita fosse chiusa. In una gara secca però questo non deve succedere. E non succederà".

23:44Allegri, Juve ha molte possibilità di vincere Champions

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Penso che la Juventus abbia molte possibilità di vincere la Champions". Massimiliano Allegri è fiducioso dopo l'accesso in finale ai danni del Monaco. "Non era semplice giocare una Champions così - ha detto il tecnico subito dopo il 2-1 che ha aperto le porte della finale di Cardiff - Ora siamo alla fase cruciale della stagione, perché ancora non abbiamo vinto nulla. Nell'ordine ci sono campionato, Coppa Italia e Champions: dovremo essere meno pigri e curare i dettagli, abbiamo un mese per prepararla".

23:40Macron, ‘l’Europa si rimetta in cammino’

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - E' tempo di "rifondare l'Europa, di andare più lontano": lo dice il presidente eletto della Francia, Emmanuel Macron, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter in occasione delle celebrazioni per il 9 maggio. "Voglio che l'Europa sia degna delle promesse di ieri per realizzare le promesse di domani". E ancora: "Oggi è il 9 maggio 2017, non un giorno qualsiasi: 67 anni fa, il 9 maggio 1950, Robert Schuman qui a Parigi proponeva all'Europa un progetto che molti consideravano folle, inappropriato, irraggiungibile" e che si è invece rivelato "un progetto essenziale, che ha cambiato le nostre vite mantenendo la sua promessa di pace, libertà, prosperità". "Non sarò un presidente seduto - aggiunge ancora il presidente eletto nel videomessaggio - Sarò un presidente della Repubblica francese che vuole che l'Europa di oggi e di domani possa rimettersi in cammino, che sia degna delle promesse di ieri per realizzare le promesse di domani".

23:40Champions: Bonucci, a Cardiff per portarla a casa

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Quello di questa sera è un grande risultato, siamo cresciuti rispetto a due anni fa" quando la Juventus perse in finale con il Barcellona. "Ora siamo maturi, consapevoli dei nostri mezzi - ha detto Leonardo Bonucci dopo il successo in semifinale sul Monaco - A Berlino eravamo una sorpresa. Invece quest'anno la Juve è più che una certezza". Il gol subito da Mbappè, che ha fissato sul 2-1 il risultato con il Monaco nel ritorno della semifinale "fa rosicare - ammette il difensore - Nel momento in cui abbiamo abbassato la pressione per una decina di minuti era nell'aria che arrivasse il gol. Però abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Penso che andiamo a Cardiff con l'obiettivo di portarla a casa facendo la partita più bella della nostra storia".