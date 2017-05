Ultima ora

09:47Basket:playoff,San Antonio-Houston 110-107 dts,Spurs sul 3-2

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I San Antonio Spurs vincono gara-5 e si portano sul 3-2 nella serie di semifinale contro gli Houston Rockets. Partita vibrante e che ha visto i padroni di casa imporsi dopo un tempo supplementare con il punteggio finale di 110-107. Ora alla squadra di Greg Popovich manca una sola vittoria per raggiungere nella finale della Western Conference i Golden State Warriors, che hanno dominato la loro serie con gli Utah Jazz (4-0).

09:37Francia: Melenchon, ‘non dare pieni poteri a Macron’

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Sconfitto al primo turno delle presidenziali, il leader della gauche radicale della "France Insoumise", Jean-Luc Melenchon, chiede unità alle legislative per "non dare i pieni poteri a Macron". Criticando il "simbolo monarchico" dei festeggiamenti per l'elezione al Louvre, Melenchon - su BFM-TV - fa "gli auguri" a Macron ma promette di "combatterlo implacabilmente".

09:35Francia: En marche! respinge candidatura Valls

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - "Al momento la richiesta di investitura di Manuel Valls non soddisfa i criteri per l'accettazione da parte di En Marche!": Jean-Paul Delevoye, ex neogollista incaricato dal partito del presidente Emmanuel Macron di stilare le candidature alle legislative, ha escluso che al momento l'ex premier socialista possa presentarsi alle elezioni dell'11 e 18 giugno nelle liste del movimento.

09:27Droga e cellulari in carcere a Rebibbia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone ritenute responsabili di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata e aggravata all'interno del carcere di Roma Rebibbia. Nel corso dell'indagine è stato accertato che alcuni detenuti ordinavano alle mogli la droga usando cellulari illegalmente detenuti le quali la portavano nel carcere durante i colloqui. I detenuti la vendevano poi all'interno dell'istituto di pena ad altri detenuti. Perquisizioni sono tuttora in corso nelle abitazioni degli arrestati e nelle celle dei detenuti coinvolti. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinate dalla DDA, sono state avviate a novembre 2016 dopo gli arresti di altre sei persone, eseguiti a Roma e Catania, per una serie di estorsioni e rapine aggravate dal metodo mafioso, consumate nell'area della Capitale ai danni di un imprenditore che opera nel settore dell'autonoleggio.

09:19Mafia: colpita rete fiancheggiatori Messina Denaro, 14 fermi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Blitz dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani nei confronti della rete di fiancheggiatori del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Quattordici i provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo, a carico di altrettante persone indagate per associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Al centro delle indagini del Ros la cosca mafiosa di Marsala, di cui sono stati delineati gli assetti e le gerarchie. Sono state documentate anche le tensioni interne alla 'famiglia' per la spartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle attività illecite e l'intervento pacificatorio - nel 2015 - dello stesso Messina Denaro. In questo contesto gli accertamenti hanno fornito "inediti e importanti elementi, per l'epoca - sottolineano gli investigatori - riguardanti l'operatività e la possibile periodica presenza del latitante nella Sicilia occidentale".

09:13Migranti: arresti trafficanti a Bari,Catania e Salerno

(ANSA) - BARI, 10 MAG - La polizia di Bari, coordinata dalla Dda, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia ed al successivo ingresso in Paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini sarebbe emerso inoltre che attraverso Facebook e altri social network alcuni componenti della presunta organizzazione criminale che trafficava in migranti,avrebbe avuto contatti con soggetti ritenuti filo-jihadisti, vicini al gruppo terroristico somalo Al Shabaab.

09:05In fiamme camper a Roma, morte 3 sorelle

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Una ragazza e due bambine sono morte nell'incendio di un camper stanotte a Roma. E' accaduto intorno alle 3 in viale della Primavera, in zona Centocelle. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di tre sorelle di 20, 8 e 4 anni. Genitori e fratelli sarebbero riusciti a scappare dal rogo. Il camper si trovava nel parcheggio di un centro commerciale e all'interno viveva una famiglia di etnia rom composta dai genitori e 11 figli. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo. Ancora da accertare le cause del rogo.