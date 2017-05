Ultima ora

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Alcune centinaia di infermieri, provenienti da tutta Italia, protestano davanti all'ospedale Molinette. Avrebbero dovuto partecipare alla seconda fase del concorso sospeso dal Tar Piemonte per presunte irregolarità. E chiedono un incontro con la direzione generale della Città della Salute di Torino, che aveva indetto il concorso. "Contavamo tanto su questo concorso, perché mancano infermieri, la sospensione è un grosso problema", commenta Francesco Cartellà della CGil. Il Tar del Piemonte ha sospeso il concorso per l'assunzione di 150 infermieri accogliendo il ricorso di 19 candidati esclusi dopo la preselezione, che era avvenuta suddividendo i candidati in tre gruppi. Il ricorso sostiene che i candidati dei primi gruppi avrebbero pubblicato sui social network i questionari; in questo modo i candidati successivi sarebbero venuti a conoscenza di alcune domande. I manifestanti espongono cartelli davanti alle Molinette. (ANSA).

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - “Ho accettato con grande entusiasmo l’invito di Suning. La cosa più importante sarà quella di migliorare la situazione sia dello Jiangsu sia dell’Inter": lo dice Walter Sabatini, nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo di coordinatore tecnico di Suning (in diretta su PPTV canale tv streaming di Suning). "Serve sinergia - aggiunge - non voglio Inter e Jiangsu separati"."I problemi dell'Inter saranno quelli del Jiangsu - continua Sabatini - dovremo essere una grande famiglia e un grande gruppo di lavoro. Se l'Inter vince e il Jiangsu perde non sarà un bel weekend dobbiamo puntare al grande slam domenicale". "Vogliamo essere, come Suning, il motore e il traino della crescita del calcio cinese. Nella mia mente - spiega il nuovo coordinatore tecnico - l'importanza che ha Suning nel calcio è la stessa di un'altra grande squadra, che è l'Internazionale di Milano. Queste due realtà devono crescere parallelamente insieme. Per me non è un lavoro, è una missione''.

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Il Partito socialista francese ha avviato una procedura di espulsione nei confronti di Manuel Valls, ex primo ministro. Lo ha annunciato il segretario, Jean-Christophe Cambadelis. La decisione è stata presa dopo che Valls ha annunciato di volersi presentare alle legislative di giugno con il movimento En Marche! del presidente eletto, Emmanuel Macron.

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - La prima squadra professionistica israeliana di ciclismo, la Israel Cycling Academy, rende omaggio alla memoria di Gino Bartali ripercorrendo la tratta affrontata da 'Ginettaccio', sotto il nazifascismo, per aiutare gli ebrei perseguitati: da Firenze ad Assisi, 195 chilometri in tutto. A guidare gli atleti israeliani il team manager Ran Margaliot, che ha fortemente ha voluto questa iniziativa (è in rete da qualche ora un video promozionale, realizzato negli scorsi giorni tra Toscana e Umbria). "Mio nonno è stato uno dei primissimi ricercatori dello Yad Vashem, il Memoriale della Shoah di Gerusalemme - racconta Margaliot - Da lui ho appreso che non bisogna dimenticare i torti subiti, ma al tempo stesso che bisogna dare evidenza alle azioni meritorie". L'omaggio avviene il 16 maggio, alla vigilia della tappa del Giro d'Italia con partenza da Ponte a Ema, la città natale di Bartali (che Israele ha voluto riconoscere "Giusto tra le Nazioni" dal 2013).

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Aspetto da troppo tempo la decisione di Strasburgo. Ragiono su quella decisione e non mi nascondo mai la verità: anche al di là dei suoi effetti concreti, ha un significato immenso. In ballo non c'è solo il mio ritorno politico. Io, comunque vada, sarò in prima linea. Con o senza il nome sulla scheda". Lo dice Silvio Berlusconi, in una intervista in edicola domani su Panorama, spiegando che a prescindere verdetto "sarò in prima linea con il mio volto, le mie parole, le mie idee a guidare la campagna di Forza Italia".

(ANSA) - KABUL, 10 MAG - Almeno sette persone sono morte ieri sera nella provincia occidentale afghana di Herat quando il veicolo su cui viaggiavano ha urtato una mina nascosta sul bordo della strada. Lo ha reso noto oggi la tv Tolo di Kabul. Al riguardo Abdul Ahad Walizada, portavoce della polizia provinciale, ha confermato l'incidente e precisato che esso è avvenuto nel distretto di Adraksan. Le vittime dell'attentato per ora non rivendicato, ha infine detto la fonte, appartenevano tutte alla stessa famiglia. Fra di esse, anche due donne e tre bambini.

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - L'Hôtel de Crillon, il celebre albergo affacciato su Place de la Concorde a Parigi, riaprirà le porte il 5 luglio, dopo una ristrutturazione di oltre quattro anni, contro i 2 inizialmente previsti. Di proprietà di un Principe Saudita, l'albergo è gestito dalla società Rosewood Hotels and Resorts. Chiuse i battenti il 31 marzo 2013 per un'importante ammodernamento e la costruzione di un secondo piano interrato con Spa e piscina. Ex dimora privata dei Conti di Crillon con affaccio mozzafiato su una delle prospettive più belle della Ville Lumière - tra la Tour Eiffel, l'obelisco della Concorde e i Giardini delle Tuileries - l'edificio venne trasformato in albergo nel 1909.