15:42Eurovision: cantante russa esclusa da Kiev canta in Crimea

(ANSA) - MOSCA, 10 MAG - La cantante russa Yulia Samoilova si è presa una piccola rivincita sulle autorità ucraine. Il governo di Kiev le ha vietato l'ingresso in Ucraina e quindi la partecipazione a Eurovision per essersi esibita in concerto in Crimea dopo l'annessione russa, lei in tutta risposta ha cantato la sua "Flame is burning" proprio in Crimea ieri, nel giorno della prima semifinale del celebre festival canore da cui è stata esclusa. La giovane cantante pop disabile si è esibita ieri in piazza Nakhimov, a Sebastopoli, in un evento organizzato per celebrare il 72esimo anniversario della vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale.

15:29Fondi Sardegna: archiviata indagine su deputato Meloni (Pd)

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Archiviata l'indagine nei confronti del deputato del Pd Marco Meloni, di 46 anni, di Quartu, finito quattro anni fa nell'inchiesta della Procura di Cagliari sull'utilizzo dei fondi del Consiglio regionale destinati ai Gruppi consiliari nel periodo 2006-2009. Il Gip del tribunale del capoluogo ha accolto la richiesta del pm, Marco Cocco, che ha chiuso, senza formulare contestazioni, il fascicolo in merito ai circa 30mila euro spesi dall'allora consigliere regionale, indagato assieme a altri 32 colleghi. "Come dovere di ogni cittadino, e ancor più di chi ricopre incarichi pubblici - ha dichiarato il parlamentare, difeso dagli avvocati Carlo Deferico Grosso e Giuseppe Macciotta - ho sempre avuto assoluto rispetto e fiducia nell'azione della magistratura, fornendo fin dal primo momento agli inquirenti tutti gli elementi utili a chiarire i fatti oggetto di indagine. Ora, dopo oltre tre anni e mezzo, questa vicenda si chiude con l'affermazione piena della legittimità e della correttezza del mio operato". Nel dicembre 2013 il deputato Pd aveva risposto alle domande del pubblico ministero, chiarendo i dubbi della Procura sulle spese addebitate al Gruppo e che poi gli investigatori hanno verificato come legittime. (ANSA).

15:28Rogo Pomezia: Regione, no tracce idrocarburi in ortaggi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Non c'è presenza di idrocarburi negli ortaggi provenienti dalla zona dell'incendio che ha interessato la Eco X a Pomezia, vicino a Roma. Lo rende noto al Regione Lazio riportandole analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana. "I dati rilevano la totale assenza di IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) nelle zone di Ardea, Pomezia, Lanuvio, Aprilia, Anzio e Genzano dove sono stati esaminati", alcuni ortaggi.

15:28Elicottero precipitato in Alto Adige, un morto

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Un piccolo elicottero civile è precipitato sulle montagne dell'Alto Adige, nei pressi di Fundres, in val Pusteria. Il pilota è deceduto nell'incidente, avvenuto verso le ore 14. Sul posto si trovano i carabinieri di Vandoies, il soccorso alpino e i vigili del fuco.

15:24Auto trasporto organi in panne, polstrada consegna carico

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 MAG - Un'auto utilizzata per il trasporto di organi, con un carico urgentissimo destinato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è rimasta in panne, stamane, sull'A1, all'altezza di Reggio Emilia. La polizia stradale ha rilevato il carico e ha consegnato gli organi espiantati all'equipe medica in attesa e pronta a entrare in sala operatoria per l'intervento di trapianto. La pattuglia della stradale di Reggio Emilia, mentre percorreva l'A11 in direzione sud, si è accorta del mezzo fermo in una piazzola. Il conducente era molto agitato e ha subito spiegato agli agenti della polstrada che stava effettuando un trasporto urgentissimo di organi, espiantati pochi minuti prima all'ospedale di Parma, e che l'equipe medica bolognese era in attesa di ricevere il carico delicato. Accertata l'impossibilità di proseguire il viaggio da parte del mezzo rimasto in avaria, gli agenti hanno deciso di caricare i contenitori per il trasporto degli organi sul proprio veicolo di servizio, e sono partiti di corsa verso l'ospedale.

15:24Australia: senatrice allatta in aula

(ANSA) - SYDNEY, 10 MAG - La figlioletta della vice leader dei Verdi australiani Larissa Waters è entrata nella storia parlamentare dell'Australia, diventando la prima neonata allattata al seno nell'aula del Senato. La senatrice Waters ha portato in aula la piccola Alia Joy di poche settimane durante il voto su una mozione dei Verdi. "Sono orgogliosa che mia figlia Alia sia il primo bebè allattato al seno nel Parlamento federale. Abbiamo bisogno di più donne e di più madri in Parlamento", ha scritto Waters su Facebook. Alle senatrici è consentito allattare in aula dal 2003 e lo scorso anno il permesso èa stato esteso anche alla Camera. La svolta fa seguito alle reazioni negative del 2015, quando alla ministra conservatrice Kelly O'Dwyer fu chiesto di usare il tiralatte e di mettere il latte nel biberon per dar da mangiare al figlioletto e non mancare ai doveri parlamentari. E nel 2003 la deputata Kirsty Marshall, ex sciatrice olimpica, dovette lasciare l'aula perché allattava la figlia di 11 giorni.

15:23Italia-Tunisia: siglato accordo fra agenzie ANSA e TAP

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAG - E' stato siglato oggi a Tunisi l'accordo di cooperazione strategica fra l'agenzia ANSA e la tunisina TAP. A siglare l'intesa, che prevede una più ampia collaborazione tra le due agenzie, sono stati il ceo di ANSA, Giuseppe Cerbone, ed il ceo della TAP, Lotfi Arfaoui, nel corso del seminario 'Il futuro e le sfide nelle relazioni bilaterali e la cooperazione fra Italia e Tunisia', organizzato con il patrocinio del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale italiana ed il ministero degli Esteri tunisino.