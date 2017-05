Ultima ora

18:16Trump a Moon, rompicapo Nord può essere risolto

(ANSA) - PECHINO, 10 MAG - Corea del Sud e Usa terranno una stretta cooperazione nella gestione della minaccia nucleare e dei missili di Pyongyang: nei 30 minuti di colloquio telefonico tra presidenti, Moon Jae-in, insediatosi oggi, ha affermato che la alleanza tra i due Paesi "è la più importante di qualsiasi altra con l'incertezza crescente sulla sicurezza nella penisola". Donald Trump, nella nota dell'Ufficio presidenziale di Seul, ha espresso "rispetto" per la scelta dei sudcoreani su Moon e ha assicurato che "il rompicapo Pyongyang può essere risolto".

18:15Papa: a Fatima chiederò a Maria accompagnare sorti umanità

(ANSA) - VATICANO, 10 MAG - Andrà pellegrino a Fatima "per affidare alla Madonna le sorti temporali ed eterne dell'umanità e supplicare sulle sue vie le benedizioni del Cielo. Chiedo a tutti di unirsi a me, quali pellegrini della speranza e della pace: le vostre mani in preghiera continuino a sostenere le mie". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale alla vigilia del viaggio a Fatima, un incontro interamente dedicato a Maria come fonte di speranza per donne e uomini, e presente nella storia dell'umanità. Nella catechesi Bergoglio oltre a incursioni nella psicologia e nella vita della Vergine, - non si deprime quando nulla va per il verso giusto, riappare nel momento cruciale, quando tutti sono fuggiti, c'è sempre, "sta" sotto la croce anche quando il male sembra aver eclissato Dio - ha fatto riferimento alla mamma di Gesù anche salutando gli argentini che celebrano la madonna del santuario di Lujan: "in questi giorni - ha detto loro - avete celebrato la patrona, la Madonna di Lujan, il mio cuore in questi giorni sta a Lujan".

18:14Moglie Barghuti, ‘Papa aiuti palestinesi’

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - La moglie di Marwan Barghuti - leader di Fatah condannato in Israele a 5 ergastoli e promotore dello sciopero della fame dei detenuti palestinesi in corso dal 17 aprile (24 giorni) - ha scritto una lettera a papa Francesco chiedendogli di intervenire con il governo israeliano e la comunità internazionale "prima che sia troppo tardi". La lettera - diffusa dai media - è stata inoltrata alle autorità cattoliche del posto in un recente incontro a Ramallah. Nella missiva si sostiene che lo sciopero della fame, al quale stanno partecipando più di 1.000 palestinesi in carcere in Israele, è stato intrapreso contro la violazione dei più elementari diritti e per porre fine "alle azioni arbitrarie e punitive, alle torture, agli abusi e alle intenzionali negligenze mediche". "I prigionieri chiedono il diritto a visite regolari dei parenti e il diritto all'educazione. Rischiano la vita ... sono in sciopero della fame perchè vittime di una punizione collettiva da parte di Israele e il mondo li ha abbandonati".

18:05Usa: Trump,successore di Comey farà un lavoro migliore

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - James Comey sarà sostituito da qualcuno che farà "un lavoro di gran lunga migliore", in grado di riportare "lo spirito ed il prestigio" all'Fbi. Così il presidente Trump in un tweet sul licenziamento a sorpresa del capo dell'Fbi. Trump aggiunge in un altro tweet: 'Comey ha perduto la fiducia di quasi tutti a Washington, sia Repubblicani che Democratici. Quando le cose si calmeranno, loro mi ringrazieranno".

18:00Austria: cancelliere Kern conferma tenuta governo

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Il cancelliere austriaco Christian Kern ha confermato la tenuta del governo, dopo le dimissioni del suo vice Reinhold Mitterlehrner, dei popolari. "Utilizziamo l'anno che ci resta (fino alle elezioni, ndr) per attuare delle riforme", ha detto il social democratico. Kern ha detto che "il governo ha già realizzato punti importanti del programma di coalizione, ma ci sono stati anche alti e bassi e troppi diverbi". "L'Austria - ha aggiunto - necessita di cambiamenti e non siamo ancora, dove io vorrei arrivare".

18:00Morte in rogo: Mattarella, crimine da punire severamente

(ANSA) - Bariloche (Argentina), 10 MAG - "Chiunque sia stato è un crimine orrendo. Quando si arriva a uccidere i bambini si è al di sotto del genere umano". Bisogna "accertare i responsabili e condannarli severamente". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando con i giornalisti a Bariloche del rogo in cui hanno perso la vita, a Roma, tre sorelle rom.

18:00Docente condannato per palpeggiamenti, ancora in cattedra

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 10 MAG - Un insegnante di un istituto superiore di Ascoli Piceno è stato condannato dal Tribunale a due anni e mezzo di reclusione e al pagamento di un risarcimento danni di 25 mila euro a una studentessa che lo aveva denunciato per essere stata ripetutamente palpeggiata. Una vicenda risalente al 2012. La ragazza, all'epoca minorenne aveva raccontato alla madre cosa succedeva a scuola, dando il via ad un'inchiesta per il reato di violenza sessuale. Durante il processo la giovane ha riferito di palpeggiamenti, di frasi imbarazzanti che il professore le rivolgeva. Un comportamento che era stato segnalato agli insegnanti e al dirigente scolastico ma che non aveva portato a provvedimenti nei confronti del docente, tanto che a tutt'oggi l'uomo risulta in servizio presso l'istituto dove avrebbe commesso i fatti di cui in primo grado è stato ritenuto responsabile.