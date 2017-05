Ultima ora

20:45Tennis: Binaghi, Fognini sarà a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Fabio Fognini sarà agli Internazionali, però la situazione potrebbe felicemente precipitare da un momento all'altro". Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, rispondendo ai dubbi legati alla presenza del tennista azzurro al torneo di Roma, vista l'imminente parto di sua moglie Flavia Pennetta. "Speriamo che tutto questo sia uno stimolo affinché Fabio riesca a fare quello che non gli è mai riuscito agli Internazionali per la troppa voglia di strafare - ha sottolineato il numero uno della Fit a margine del Consiglio nazionale odierno - La nascita di un figlio è un evento straordinario nella vita di una persona e potrebbe dargli anche quel senso di tranquillità per fare una grande impresa come è successo due mesi fa a Miami".

20:33Migranti: Salvini attacca Mattarella, si sciacqui la bocca

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Moltissimi giovani vanno all'estero perché "non hanno più speranza, non vedono un futuro. Vanno a Londra, vanno in Argentina, vanno in Australia, vanno in Sudamerica... con i documenti a posto, non con i barconi a fare casino. Questo lo dico a quel fenomeno di Mattarella che è andato a dire agli italiani in Argentina 'gli immigrati sono una risorsa'. Sciacquarsi la bocca, Mattarella, prima di parlare dei milioni di italiani che sono stati costretti a emigrare nel mondo". Così Matteo Salvini, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. I nostri emigrati, aggiunge, "hanno portato la nostra cultura, il nostro lavoro nel mondo. Senza chiedere 35 euro al giorno, il wifi, il cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, senza dire 'non mi piace la pastasciutta, non mi piace la polenta. A casa, a casa, altro che balle!".

20:29Mafia: Minniti, approvare al più presto il Codice Antimafia

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Per il ministro dell'Interno, Marco Minniti, "ci sono le condizioni per approvare velocemente il Codice antimafia" e sarebbe "un peccato mortale" se questa legislatura si concludesse senza la sua approvazione. "Abbiamo strumenti sufficienti per contrastare questi fenomeni - ha detto Minniti durante la cerimonia d'inaugurazione della nuova sede della Dia di Milano -, ma è necessario completare il percorso del Codice antimafia: ci sono le condizioni per approvarlo velocemente e penso che, se veramente si pensa all'interesse del Paese, questa legislatura non si può concludere senza la sua approvazione: ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Sarebbe un peccato mortale". "Più diventa forte l'aggressione ai beni mafiosi - ha commentato - più c'è la possibilità che questi beni siano restituiti alla società".

20:26Tennis: Binaghi, Sharapova? Non ero d’accordo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Wild card alla Sharapova? Abbiamo avuto un grande confronto, molto aspro, alla fine ha vinto Palmieri (il direttore del torneo, ndr). Io non ero d'accordo ma alla fine mi ha convinto". Lo rivela il presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, parlando della wild card concessa alla tennista russa per gli Internazionali Bnl d'Italia 2017 di tennis al via sabato prossimo. "Il suo caso è controverso ed è stato a lungo dibattuto negli ultimi mesi - ha aggiunto il n.1 della Fit a margine del Consiglio nazionale del Coni riferendosi alla recente squalifica di Sharapova per doping - Palmieri ha preso la sua posizione, abbiamo avuto spesso delle opinioni differenti e non solo nel caso della Sharapova. Molte volte lui ha sbagliato, altre volte invece ha avuto ragione: sulla wild card alla Sharapova ci ha convinto. Ora confidiamo che la russa venga al Colosseo: aspettiamo di vedere cosa succede nel torneo maschile di Madrid per capire chi può accompagnare la Sharapova", ha concluso Binaghi.

20:11Tennis: Atp Madrid, Fognini fuori al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Una grande prestazione non è bastata a Fabio Fognini per avere ragione di Rafael Nadal nel secondo turno del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione e secondo su terra battuta, che precede di una settimana gli Internazionali d'Italia del Foro Italico. Il tennista spagnolo, numero 5 del ranking mondiale e vincitore quest'anno per la decima volta dei tornei di Montecarlo e Barcellona, ha superato il ligure in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3) 3-6 6-4 in quasi tre ore di gioco. Si qualifica agli ottavi, sia pur a fatica, anche Novak Djokovic: il serbo n.2 del mondo ha battuto in rimonta lo spagnolo Nicolas Almagro per 1-6 6-4 7-5.

20:03Taekwondo: cintura nera in regalo al Papa

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I presidenti della federazione mondiale e quella italiana di taekwondo, Chungwon Choue e Angelo Cito, sono stati ricevuti in udienza in Vaticano da Papa Francesco al quale hanno consegnato in dono la cintura nera 10 DAN, il più alto riconoscimento della disciplina olimpica, un onore concesso a pochissime persone nel mondo. Papa Bergoglio ha ringraziato i due dirigenti, mostrando loro tutto l'apprezzamento per le opere umanitarie volute proprio dal presidente della Wtf, Chungwon Choue, che ha creato il progetto THF, in cui tra le varie attività si segnala quella di un team (di cui fanno parte alcuni dei migliori atleti internazionali) che viaggia per portare la propria solidarietà nei campi profughi di tutto il mondo. Era stata proprio una esibizione del team del THF ad aprire lo scorso mese di ottobre in Vaticano la conferenza mondiale di Sport e Fede voluta dal Pontefice. "Pregate per me", il saluto finale rivolto da un sorridente Papa Francesco ai suoi ospiti.

20:01Usa: dopo Hollywood star Dwayne Johnson vuole Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Dwayne Johnson, la star di Hollywood conosciuta come 'The Rock', non esclude di scendere in campo in politica e correre per la Casa Bianca. In un'intervista GQ, Johnson afferma che una sua corsa per la presidenza e' una "vera possibilità", ma non si sbilancia sullo schieramento. Johnson lo scorso anno aveva rifiutato di scendere in campo per Donald Trump o Hillary Clinton, prendendo le distanze nel tentativo di non influenzare l'opinione pubblica. Con Johnson si allunga la lista di personalità e celebrità che non escludono di correre per la Casa Bianca. Fra queste Oprah Winfrey, l'ex amministratore delegato di Starbucks Howard Schultz ma anche, secondo indiscrezioni, il numero uno di Walt Disney, Rob Iger.