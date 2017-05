Ultima ora

21:41Serbia: contestato a Belgrado Bernard-Henri Levy

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 MAG - Il filosofo francese Bernard-Henri Levy e' stato duramente contestato oggi a Belgrado da alcuni estremisti di sinistra che lo hanno accusato di posizioni antiserbe. L'incidente e' avvenuto al termine della proiezione del suo film 'Peshmerga' presentato nell'ambito del Festival del film documentario in corso nella capitale. Appena Levy ha preso la parola in sala tre militanti di estrema sinistra hanno urlato 'Assassino vai via da Belgrado' e 'Questo bastardo era favorevole a bombardare la Jugoslavia otto anni prima dei raid della Nato', prima di lanciargli in faccia una torta. Alcuni operatori tv sono intervenuti a difesa del filosofo, fermando uno dei contestatori, ma un altro e' salito sul palco dove era seduto il regista serbo Goran Markovic, pronto a colloquiare con Levy, srotolando uno striscione con la scritta in inglese 'Bernard Levy appoggia gli omicidi imperialistici'. Il pubblico e' intervenuto prendendo le difese dell'ospite, che ha parlato di 'azione fascista'.

21:23Assegno divorzio, addio al ‘tenore di vita’

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Rivoluzione copernicana della Cassazione sull'assegno di divorzio che fino ad oggi, con 30 anni di indirizzo costante, era collegato nella sua entità al parametro del "tenore di vita matrimoniale", una pietra miliare che da oggi va in soffitta e lascia il posto a un "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio non è più la "sistemazione definitiva": sposarsi, scrive la Corte, è un "atto di libertà e autoresponsabilità". Lo 'spauracchio' della condanna al 'mantenimento a vita', va in soffitta e - sulla scorta di quanto succede anche nel resto d'Europa - lascia il posto a un nuovo "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge.

21:14Calcio: Borussia, Bartra torna in squadra

(ANSA) - DORTMUND (GERMANIA), 10 MAG - Il difensore del Borussia Dortmund, Marc Bartra, rimasto ferito nell'attentato terroristico dell'11 aprile scorso nella città tedesca, è tornato in squadra ed è pronto di nuovo a scendere in campo: oggi ha sostenuto l'intera sessione di allenamento con i suoi compagni. "Sono settimane che non vedo l'ora che arrivi questo momento - ha twittato il 26 difensore spagnolo - Sono così felice di essere qui oggi. Non vedo l'ora giocare di nuovo accanto ai miei compagni di squadra!!". Rimasto vittima dall'esplosione che ha colpito il pullman dove viaggiava per andare allo stadio per l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Monaco, Bartra era stato operato al polso per la frattura del radio e la rimozione delle schegge di vetro che gli si erano conficcate nel braccio.

20:55Terremoto: sindaco Pieve Torina, su sfollati apertura

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 10 MAG - "Noi sindaci abbiamo chiesto che gli sfollati non vengano spostati dai camping in cui si trovano ora. La riunione è stata aggiornata, ma secondo me ci sono margini di apertura per trovare una soluzione". Questo il commento del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci al termine della riunione fiume svoltasi in Prefettura a Macerata sul caso dei terremotati ospiti di strutture della costa, che ora dovrebbero spostarsi per far posto ai turisti. Gentilucci torna poi sul nodo delle casette, le Sae che nelle Marche non ci sono ancora. "Ho sottoscritto un cronoprogramma con la Regione secondo il quale a Pieve Torina le casette devono arrivare entro il prossimo 24 agosto. Sono fiducioso che l'impegno venga rispettato. Se così non sarà - annuncia - sono pronto a ogni forma di protesta, anche eclatante".(ANSA).

20:45Tennis: Binaghi, Fognini sarà a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Fabio Fognini sarà agli Internazionali, però la situazione potrebbe felicemente precipitare da un momento all'altro". Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, rispondendo ai dubbi legati alla presenza del tennista azzurro al torneo di Roma, vista l'imminente parto di sua moglie Flavia Pennetta. "Speriamo che tutto questo sia uno stimolo affinché Fabio riesca a fare quello che non gli è mai riuscito agli Internazionali per la troppa voglia di strafare - ha sottolineato il numero uno della Fit a margine del Consiglio nazionale odierno - La nascita di un figlio è un evento straordinario nella vita di una persona e potrebbe dargli anche quel senso di tranquillità per fare una grande impresa come è successo due mesi fa a Miami".

20:33Migranti: Salvini attacca Mattarella, si sciacqui la bocca

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Moltissimi giovani vanno all'estero perché "non hanno più speranza, non vedono un futuro. Vanno a Londra, vanno in Argentina, vanno in Australia, vanno in Sudamerica... con i documenti a posto, non con i barconi a fare casino. Questo lo dico a quel fenomeno di Mattarella che è andato a dire agli italiani in Argentina 'gli immigrati sono una risorsa'. Sciacquarsi la bocca, Mattarella, prima di parlare dei milioni di italiani che sono stati costretti a emigrare nel mondo". Così Matteo Salvini, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. I nostri emigrati, aggiunge, "hanno portato la nostra cultura, il nostro lavoro nel mondo. Senza chiedere 35 euro al giorno, il wifi, il cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, senza dire 'non mi piace la pastasciutta, non mi piace la polenta. A casa, a casa, altro che balle!".

20:29Mafia: Minniti, approvare al più presto il Codice Antimafia

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Per il ministro dell'Interno, Marco Minniti, "ci sono le condizioni per approvare velocemente il Codice antimafia" e sarebbe "un peccato mortale" se questa legislatura si concludesse senza la sua approvazione. "Abbiamo strumenti sufficienti per contrastare questi fenomeni - ha detto Minniti durante la cerimonia d'inaugurazione della nuova sede della Dia di Milano -, ma è necessario completare il percorso del Codice antimafia: ci sono le condizioni per approvarlo velocemente e penso che, se veramente si pensa all'interesse del Paese, questa legislatura non si può concludere senza la sua approvazione: ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Sarebbe un peccato mortale". "Più diventa forte l'aggressione ai beni mafiosi - ha commentato - più c'è la possibilità che questi beni siano restituiti alla società".