Ultima ora

00:23Champions: Simeone “Fiero dei miei, vissuto momenti magici”

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Abbiamo vissuto momenti di una notte magica, li ricorderò per sempre". Diego Simeone è allo stesso tempo amareggiato e fiero dopo aver sfiorato l'impresa contro il Real. "Venivamo da un 3-0 dell'andata che era un risultato durissimo - spiega in conferenza stampa - abbiamo detto che potevamo ribaltarlo e il percorso durante la partita è stato qualcosa di meraviglioso: le reti, il gioco, l'ambiente, pensavamo di poterci riuscire. Abbiamo impostato la partita sul giusto piano ma il gol del Real ci ha ammazzato. Comunque sono fiero della mia squadra e credevamo davvero che si potesse fare l'impresa. Ci siamo andati vicini". "Vogliamo solo dire adesso che abbiamo dato tutto e che avremmo dato la vita per i nostri tifosi. Chissà se l'anno venturo se riusciremo a fare la stessa cosa, pero' non dimentichiamo quello che abbiamo fatto contro il Real campione del mondo e d'Europa. Quello di oggi è comunque un successo del club, sono 5 anni che facciamo di tutto, finali comprese, e manca solo un piccolo passo".

23:44Champions: Zidane “Sono ancora juventino nel cuore”

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La finale di Champions contro la Juve per Zinedine Zidane "sarà speciale". "Con quei colori - dice il tecnico del Real a Premium dopo aver eliminato l'Atletico Madrid - sono diventato calciatore e uomo, lì ho passato 5 anni ed è stato speciale. Posso dire di essere ancora juventino nel cuore. Sarà una bella finale, abbiamo fatto stessa strada, loro sono fortissimi, ma noi abbiamo meritato di stare lì. Adesso ci prepareremo a questa finale ma prima pensiamo alla Liga", aggiunge Zidane che non vede favorita la sua squadra: "Contro questa Juve non c'è un favorito, per fare gol a loro sarà difficile, so comunque che sarà una grande finale". Di cui dà l'intero merito ai suoi: "Ho una grande squadra, con giocatori che sono tutti bravi, il merito è tutto loro e siamo contenti di questa seconda finale".

23:28Cinema: e’ morto Michael Parks, attore amato da Tarantino

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - E' morto all'eta' di 77 anni l'attore Michael Parks, noto e prolifico caratterista, tra i preferiti del regista Quentin Tarantino che lo volle in 'Kill Bill'. Lo si ricorda anche per il suo ruolo in 'Dal tramonto all'alba' di Robert Rodriguez e in 'Twin Peaks'. La carriera di Parks e' stata pero' lunghissima, attraversando sei decenni di cinema e TV. Era anche un apprezzato cantante, con diversi album al suo attivo E' morto ieri a Los Angeles, non sono state rese note le cause del decesso.

23:17Calcio: Champions, Real Madrid in finale con la Juventus

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Sarà il Real Madrid ad affrontare la Juventus nella finale di Champions League il 3 giugno a Cardiff. Nel ritorno della semifinale giocato al Vicente Calderon i merengues perdono 2-1 contro l'Atletico Madrid ma passano grazie al 3-0 dell'andata Inizio da incubo per il Real che al 16' si trova sotto 2-0 per il colpo di testa di Saul Niguez (12') e per il rigore di Griezmann concesso per fallo di Varane su Fernando Torres. Al 42' la rete che vale la qualificazione al Real: numero di Benzema sulla fascia sinistra, il francese passa indietro a Kroos che va al tiro, Oblak respinge ma non trattiene, facile la conclusione ravvicinata di Isco. Nel secondo tempo la partita cala di intensità nonostante le due squadre vadano ancora vicino al gol. Cristiano Ronaldo e Benzema impensieriscono Oblak mentre Navas al 67' deve dire no al tris dell' Atletico salvando prima su Carrasco poi su Gameiro, entrato nella ripresa al posto di Fernando Torres. Seconda finale consecutiva per il Real, la terza in quattro anni.

21:41Serbia: contestato a Belgrado Bernard-Henri Levy

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 MAG - Il filosofo francese Bernard-Henri Levy e' stato duramente contestato oggi a Belgrado da alcuni estremisti di sinistra che lo hanno accusato di posizioni antiserbe. L'incidente e' avvenuto al termine della proiezione del suo film 'Peshmerga' presentato nell'ambito del Festival del film documentario in corso nella capitale. Appena Levy ha preso la parola in sala tre militanti di estrema sinistra hanno urlato 'Assassino vai via da Belgrado' e 'Questo bastardo era favorevole a bombardare la Jugoslavia otto anni prima dei raid della Nato', prima di lanciargli in faccia una torta. Alcuni operatori tv sono intervenuti a difesa del filosofo, fermando uno dei contestatori, ma un altro e' salito sul palco dove era seduto il regista serbo Goran Markovic, pronto a colloquiare con Levy, srotolando uno striscione con la scritta in inglese 'Bernard Levy appoggia gli omicidi imperialistici'. Il pubblico e' intervenuto prendendo le difese dell'ospite, che ha parlato di 'azione fascista'.

21:23Assegno divorzio, addio al ‘tenore di vita’

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Rivoluzione copernicana della Cassazione sull'assegno di divorzio che fino ad oggi, con 30 anni di indirizzo costante, era collegato nella sua entità al parametro del "tenore di vita matrimoniale", una pietra miliare che da oggi va in soffitta e lascia il posto a un "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio non è più la "sistemazione definitiva": sposarsi, scrive la Corte, è un "atto di libertà e autoresponsabilità". Lo 'spauracchio' della condanna al 'mantenimento a vita', va in soffitta e - sulla scorta di quanto succede anche nel resto d'Europa - lascia il posto a un nuovo "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge.

21:14Calcio: Borussia, Bartra torna in squadra

(ANSA) - DORTMUND (GERMANIA), 10 MAG - Il difensore del Borussia Dortmund, Marc Bartra, rimasto ferito nell'attentato terroristico dell'11 aprile scorso nella città tedesca, è tornato in squadra ed è pronto di nuovo a scendere in campo: oggi ha sostenuto l'intera sessione di allenamento con i suoi compagni. "Sono settimane che non vedo l'ora che arrivi questo momento - ha twittato il 26 difensore spagnolo - Sono così felice di essere qui oggi. Non vedo l'ora giocare di nuovo accanto ai miei compagni di squadra!!". Rimasto vittima dall'esplosione che ha colpito il pullman dove viaggiava per andare allo stadio per l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Monaco, Bartra era stato operato al polso per la frattura del radio e la rimozione delle schegge di vetro che gli si erano conficcate nel braccio.