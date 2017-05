Ultima ora

09:45Basket: Nba, Celtics vincono a Washington e tornano in testa

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Si fanno sempre più avvincenti le semifinali di Nba. Nella notte si è giocata una spettacolare gara 5 fra Boston Celtics e Washington Wizards. Alla fine hanno avuto la meglio i padroni di casa, con il punteggio di 123-101 forse un pò pesante per gli ospiti che pure avevano cominciato bene, salvo cedere rovinosamente nel finale di partita. Con questa vittoria i Celtics si portano sul 3-2 e cominciano a guardare con ottime prospettive all'accesso alla finale di Conference, avendo ben due occasioni per mettere al sicuro il risultato. Boston è stato trascinato da un Avery Bradley in gran serata, per lui 29 punti. Non ha brillato particolarmente invece la stella di Isaiah Thomas, che ha evidentemente sofferto la marcatura asfissiante dei rivali, tanto da riuscire a segnare soltanto 18 punti. (ANSA).

09:44Scritta sionista davanti al Vaticano

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Una scritta di ispirazione sionista scritta a grandi lettere e visibile dalla porta di San'Anna, uno degli ingressi del Vaticano, è comparsa questa mattina a grandi lettere su un muro di un palazzo di Borgo Pio, a Roma. Nella scritta si leggono le parole "Kingdom David has come Thora Game over Jes. Christ" accompagnate da una stella di David.

08:46Migranti: ucciso per cappellino, fermo per omicidio

(ANSA) - CATANIA, 11 MAG - Due libici, presunti scafisti, arrivati a Catania il 6 maggio scorso con nave Phoenix, assieme a 394 migranti, sono stati fermati da Polizia di Stato e Guardia di finanza perché ritenuti appartenenti a un organizzazione di trafficanti di esseri umani. A uno dei due è contestato anche il concorso nell'assassinio di un 21enne migrante della Sierra Leone, ucciso con colpo di arma da fuoco perché si era rifiutato di dargli il cappellino. Il cadavere era stato recuperato da nave Phoenix. L'indagato non è l'esecutore del delitto. Sono indagati dalla Procura distrettuale per per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uno anche per concorso in omicidio. Il fermo, disposto dalla Procura, fa seguito a indagini del pool di investigatori della Squadra Mobile di Catania e del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza, con la collaborazione della Sezione operativa navale.

00:23Champions: Simeone “Fiero dei miei, vissuto momenti magici”

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Abbiamo vissuto momenti di una notte magica, li ricorderò per sempre". Diego Simeone è allo stesso tempo amareggiato e fiero dopo aver sfiorato l'impresa contro il Real. "Venivamo da un 3-0 dell'andata che era un risultato durissimo - spiega in conferenza stampa - abbiamo detto che potevamo ribaltarlo e il percorso durante la partita è stato qualcosa di meraviglioso: le reti, il gioco, l'ambiente, pensavamo di poterci riuscire. Abbiamo impostato la partita sul giusto piano ma il gol del Real ci ha ammazzato. Comunque sono fiero della mia squadra e credevamo davvero che si potesse fare l'impresa. Ci siamo andati vicini". "Vogliamo solo dire adesso che abbiamo dato tutto e che avremmo dato la vita per i nostri tifosi. Chissà se l'anno venturo se riusciremo a fare la stessa cosa, pero' non dimentichiamo quello che abbiamo fatto contro il Real campione del mondo e d'Europa. Quello di oggi è comunque un successo del club, sono 5 anni che facciamo di tutto, finali comprese, e manca solo un piccolo passo".

23:44Champions: Zidane “Sono ancora juventino nel cuore”

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La finale di Champions contro la Juve per Zinedine Zidane "sarà speciale". "Con quei colori - dice il tecnico del Real a Premium dopo aver eliminato l'Atletico Madrid - sono diventato calciatore e uomo, lì ho passato 5 anni ed è stato speciale. Posso dire di essere ancora juventino nel cuore. Sarà una bella finale, abbiamo fatto stessa strada, loro sono fortissimi, ma noi abbiamo meritato di stare lì. Adesso ci prepareremo a questa finale ma prima pensiamo alla Liga", aggiunge Zidane che non vede favorita la sua squadra: "Contro questa Juve non c'è un favorito, per fare gol a loro sarà difficile, so comunque che sarà una grande finale". Di cui dà l'intero merito ai suoi: "Ho una grande squadra, con giocatori che sono tutti bravi, il merito è tutto loro e siamo contenti di questa seconda finale".

23:28Cinema: e’ morto Michael Parks, attore amato da Tarantino

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - E' morto all'eta' di 77 anni l'attore Michael Parks, noto e prolifico caratterista, tra i preferiti del regista Quentin Tarantino che lo volle in 'Kill Bill'. Lo si ricorda anche per il suo ruolo in 'Dal tramonto all'alba' di Robert Rodriguez e in 'Twin Peaks'. La carriera di Parks e' stata pero' lunghissima, attraversando sei decenni di cinema e TV. Era anche un apprezzato cantante, con diversi album al suo attivo E' morto ieri a Los Angeles, non sono state rese note le cause del decesso.

23:17Calcio: Champions, Real Madrid in finale con la Juventus

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Sarà il Real Madrid ad affrontare la Juventus nella finale di Champions League il 3 giugno a Cardiff. Nel ritorno della semifinale giocato al Vicente Calderon i merengues perdono 2-1 contro l'Atletico Madrid ma passano grazie al 3-0 dell'andata Inizio da incubo per il Real che al 16' si trova sotto 2-0 per il colpo di testa di Saul Niguez (12') e per il rigore di Griezmann concesso per fallo di Varane su Fernando Torres. Al 42' la rete che vale la qualificazione al Real: numero di Benzema sulla fascia sinistra, il francese passa indietro a Kroos che va al tiro, Oblak respinge ma non trattiene, facile la conclusione ravvicinata di Isco. Nel secondo tempo la partita cala di intensità nonostante le due squadre vadano ancora vicino al gol. Cristiano Ronaldo e Benzema impensieriscono Oblak mentre Navas al 67' deve dire no al tris dell' Atletico salvando prima su Carrasco poi su Gameiro, entrato nella ripresa al posto di Fernando Torres. Seconda finale consecutiva per il Real, la terza in quattro anni.