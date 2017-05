Ultima ora

11:14Chiede patrocinio gratuito ma spende 130 mila euro in viaggi

(ANSA) - COSENZA, 11 MAG - Ha dichiarato redditi personali e familiari per 1.450 euro e chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita a spese dello Stato, ma ha speso in un anno oltre 130.000 euro per viaggi e ristoranti. Un imprenditore è stato denunciato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza che hanno ricostruito il suo reddito effettivo. Per beneficiare del gratuito patrocinio, l'uomo aveva autocertificato redditi inferiori, riferibili al padre convivente titolare di una pensione sociale. L'uomo è invece risultato titolare di ben tre società con capitale sociale complessivo pari a 170 mila euro ed un volume di affari di oltre 2,3 milioni di euro. Quale socio unico ed amministratore, l'imprenditore - che adesso si è dichiarato non abbiente - nel solo 2014, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, ha sostenuto e fatto rimborsare dall'azienda spese personali per oltre 130 mila euro attraverso l'utilizzo di 5 conti correnti e 5 carte di credito. (ANSA).

11:07Coni: Grifoni contro M5S, populismo spazza via tutto

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "In Italia il populismo è una realtà concreta che è già rappresentato dal Movimento Cinque Stelle. Hanno già spazzato via la candidatura di Roma 2024, vogliono spazzare via i corpi civili dello stato e potrebbero farlo anche per il Coni, a meno che questo non diventi davvero un ente di servizio allo sport italiano". E' un passaggio del discorso programmatico di Sergio Grifoni, sfidante di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni, in occasione del 252° Consiglio nazionale elettivo in corso al Salone d'Onore.

11:02‘Ndrangheta: decapitata cosca De Stefano, fermati due boss

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 MAG - Decapitata la cosca De Stefano. Orazio ed il nipote Paolo Rosario, ritenuti entrambi al vertice dell'organizzazione, sono stati sottoposti a fermo, insieme ad altre 3 persone, dalla Polizia di Stato, con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione. L'indagine, condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, ha svelato i molteplici interessi economici della cosca e le modalità di infiltrazione nel lucroso affare dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, secondo l'accusa, i De Stefano avrebbero avuto il sostanziale controllo della società a capitale misto Fata Morgana Spa - fallita negli anni scorsi - che gestiva la raccolta differenziata, nonché di alcune società private operanti nell'indotto che sarebbero state costrette a pagare tangenti, a servirsi da fornitori compiacenti e ad assumere personale gradito alla cosca. Orazio De Stefano è stato latitante per 16 anni e venne catturato nel 2004 dalla Squadra mobile che, nel 2009 arrestò anche Paolo Rosario dopo 4 anni di latitanza.

10:51Stamina: pazienti chiedono danni ma proseguono cure

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Si erano costituiti parte civile contro gli Spedali Civili di Brescia lamentando di essere vittime della truffa Stamina, ma nei mesi successivi, nel 2016, avevano continuato a seguire la cura di Davide Vannoni, in Georgia. Vicenda singolare, quella di un gruppo di tre pazienti, che è emersa oggi a Torino alla ripresa del processo per il cosiddetto "filone bresciano" del caso Stamina, dove sono imputati quattro medici. La scoperta è dell'avvocato dell'azienda ospedaliera, Matteo Mangia, che nei giorni scorsi, dopo l'arresto di Vannoni, ha chiesto alla procura di Torino di verificare se fra le parti civili ci fossero persone che hanno "effettuato o chiesto di effettuare" il trattamento Stamina in Georgia. Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo ha risposto che fra "i pazienti reclutati" ne risultano tre.(ANSA).

10:47Coni: al via Consiglio nazionale elettivo al Salone d’Onore

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Ha preso il via, presso il Salone d'Onore del Coni, il 252° Consiglio nazionale elettivo che dovrà eleggere il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano e i componenti della Giunta nazionale per il prossimo quadriennio 2017/2020. A sfidare il numero uno uscente, Giovanni Malagò, è il fisico di Verbania ed ex presidente della Federazione italiana sport orientamento Sergio Grifoni. Presidente dell'Assemblea sarà il membro Cio, Franco Carraro.

10:28Bigiotteria pericolosa, sequestrati 1,5 mln di articoli

(ANSA) - OLBIA, 11 MAG - Oltre un milione e mezzo di articoli di bigiotteria: orecchini, fermagli, braccialetti, anelli, venduti in alcune attività commerciali gestite da cittadini bengalesi, che contenevano percentuali di nichel anche 120 volte superiore alla soglia consentita risultando nocivi alla salute dei consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Olbia. L'attività che ha impegnato i baschi verdi, guidati dal comandante Marco Salvagno, è nata dalle perquisizioni disposte dal procuratore di Tempio, Domenico Fiordalisi, nei confronti di tre imprenditori bengalesi che commercializzavano articoli di bigiotteria. Le analisi hanno confermato la presenza di metalli pesanti (nichel, piombo e cadmio) in misura superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'operazione completa l'intervento dello scorso ottobre nel corso del quale i militari sequestrarono 2,270 milioni di articoli per varie violazioni: mancanza di istruzioni in italiano, assenza dell'indicazione di provenienza e del tipo di composizione. Complessivamente, nell'ambito dell'operazione, i finanzieri olbiesi hanno sottoposto a sequestro 3,840 milioni di articoli, e proceduto alla denuncia dei tre responsabili elevando sanzioni fino ad un massimo di 100 mila euro. (ANSA).

10:23Droga: 27 arrestati, banda operava fra Monza e Milano

(ANSA)- MONZA, 11 MAG - Ventisette persone sono state arrestate dalla polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapine ed estorsioni, possesso illegale di armi e tentato omicidio, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Monza e svolta in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Lombardia e le Questure di Milano, Bergamo, Mantova, Asti e Messina. Sono state utilizzate unità cinofile. Fra gli arrestati italiani, albanesi e nordafricani, 23 in carcere e quattro ai domiciliari, ritenuti parte di una organizzazione operante nelle province di Monza e Milano. Le indagini, avviate nel 2015, sono partite dall'accoltellamento di un uomo in locale pubblico di Monza.