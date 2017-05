Ultima ora

12:59Si indebita per pagare studi figlio e finisce in morsa usura

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 11 MAG - Si indebita per pagare gli studi al figlio e finisce nella morsa dell'usura. Una situazione di disperazione dalla quale è uscito grazie all'intervento dei carabinieri di Rende che hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza del gip di Cosenza su richiesta della Procura, due cugini cosentini di 50 e 48 anni per usura ed estorsione. L'indagine è iniziata nel febbraio scorso dopo la denuncia di un 49enne che si era indebitato per pagare al figlio un corso di formazione professionale al nord. Non riuscendo ad affrontare le spese per il mantenimento della famiglia, l'uomo si è rivolto a dei conoscenti che si sono offerti di prestargli 3.500 euro pattuendo un tasso usuraio di 500 euro al mese. Ciò non ha fatto altro che peggiorare la già grave situazione economica della vittima, alla quale è stata anche tolta l'auto a garanzia del saldo del debito. Disperato, l'uomo ha trovato la forza di rivolgersi al comandante della Stazione carabinieri di Rende, che lo ha convinto a denunciare. (ANSA).

12:57Ciro Esposito: Pg chiede sconto per De Santis, 20 anni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Venti anni di reclusione, sei in meno rispetto alla condanna di primo grado. Questa la richiesta formulata oggi dal pg Vincenzo Saveriano nel corso dell'udienza del processo d'appello a carico di Daniele De Santis, l'ultrà romanista accusato e condannato a 26 anni in primo grado per la morte di Ciro Esposito, il giovane napoletano ferito poco prima della finale di coppa Italia Fiorentina-Napoli il 3 maggio del 2014 e morto dopo 53 giorni di agonia.

12:57Afghanistan: talebani attaccano scuola

(ANSA) - KABUL, 11 MAG - Talebani afghani hanno attaccato ieri una scuola nella provincia nord-orientale di Badakhshan decapitando anche alcune bambole che si trovavano all'interno. Lo riferisce oggi 1TvNews. In un comunicato il governo provinciale ha indicato che gli insorti sono passati all'azione nel villaggio di Bazgir del distretto Ishkashim, entrando nella scuola elementare, distruggendo tutti i giocattoli che hanno trovato, "accanendosi in particolare contro alcune bambole a cui è stata mozzata la testa" e rubando il materiale didattico. I talebani hanno portato via 2.000 coperte appartenenti agli abitanti e chiedendo loro somme di denaro.

12:53Somalia: allarme Oms, 690 morti per colera da inizio 2017

(ANSA) - GINEVRA, 11 MAG -L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è allarmata dalla carenza cronica di finanziamenti per gli aiuti alla Somalia, paese colpito da una grave siccità e minacciato da carestia e malattie. "La siccità ha portato alla mancanza di acqua pulita e la più grande epidemia di colera in Somalia negli ultimi 5 anni ha registrato più di 36.000 casi e quasi 690 morti dall'inizio del 2017", afferma l'Oms in una nota diffusa a Ginevra in occasione di una conferenza internazionale sulla Somalia oggi a Londra. Anche i casi di morbillo sono in aumento, con quasi 6.500 casi segnalati quest'anno, il 70% dei quali riguardano bambini sotto i 5 anni.

12:50Usa: Comey scrive a colleghi, l’Fbi mi mancherà

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "E' andata, io starò bene, anche se voi e la missione mi mancherete profondamente". L'ex direttore della Fbi, James Comey, ha scritto una lettera di saluti ai suoi colleghi e amici del Bureau, pubblicata dalla Cnn, sottolineando di non volersi "soffermare sulla decisione" del presidente Donald Trump di licenziarlo, "né sul modo in cui è stata eseguita". "In tempi di turbolenza, gli americano devono vedere l'Fbi come una roccia di competenza, onestà e indipendenza", aggiunge Comey nella missiva, ammettendo che "è molto difficile lasciare un gruppo di persone che sono solo impegnate a fare la cosa giusta". Se continuerete a farlo, conclude, "gli americani saranno più sicuri".

12:44India: crolla muro durante festa di matrimonio, 26 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 11 MAG - Almeno 26 persone sono morte ed altre 28 sono rimaste ferite oggi quando parte di un edificio utilizzato per i festeggiamenti dei matrimoni è crollato nello Stato indiano di Rajasthan a causa del maltempo. Lo riferisce Ndtv. L'incidente, ha precisato la polizia, è avvenuto ieri sera nel distretto di Bharatpur, aggiungendo che fra le vittime vi sono almeno quattro bambini. Almeno 15 dei feriti, si è infine appreso, sono in condizioni critiche. Il sovrintendente Anil Thank ha riferito che a causa di una tempesta di vento un muro lungo 30 metri ed alto quattro si è abbattuto sulla gente riunita per festeggiare una giovane coppia appena sposatasi.

12:41Post razzista, bufera su consigliere comunale Lega Nord

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - Ha definito "risorsa boldriniana" un uomo di colore che è cittadino italiano da anni, sposato e con un bambino, pubblicando la sua foto di spalle mentre guida un overboard (una sorta di skateboard elettrico) che invece tanti valdostani non "si possono permettere". E' bufera sul consigliere comunale della Lega Nord ad Aosta Andrea Manfrin, che in un post su facebook, con tanto di foto, scrive: "Sapete quanto costa un overboard? Quello che questa risorsa boldriniana usa per andare a spasso vicino alla Cogne (o per scappare dalla guerra)? Anche usato viene tra i 200 e i 500 euro. Quanti cittadini valdostani se lo possono permettere?". L'uomo è stato riconosciuto dalla cognata e il post è stato cancellato. Ma, sul social network, lo screenshot in 15 ore ha già raggiunto oltre 200 condivisioni di critica, tra le quali quelle del sindaco di Aosta, Fulvio Centoz (Pd). (ANSA).