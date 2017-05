Ultima ora

14:35Coni: Malagò, le congratulazioni di Pancalli

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Le mie congratulazioni a Giovanni Malagò oggi rieletto presidente del Coni. L'importante risultato ottenuto è senza dubbio un riconoscimento al lavoro svolto. Abbiamo di fronte un quadriennio ricco di appuntamenti con l'obiettivo di confermare, e se possibile migliorare, quanto fatto negli ultimi anni dallo sport italiano". Sono gli auguri del presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, a Giovanni Malagò dopo la sua rielezione alla guida del Coni. "Faccio dunque a Giovanni un in bocca al lupo per le sfide che lo attendono rinnovando la piena collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico - ha aggiunto Pancalli in una nota - con la speranza che la grande famiglia dello sport italiano possa raggiungere traguardi sempre più grandi". Congratulazioni sono arrivate anche da Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc: "Sono certo che nei prossimi 4 anni la nuova Giunta completerà il suo lavoro per i successi dello sport italiano".

14:23Omicidio Noventa: ripresa requisitoria Pm

(ANSA) - PADOVA, 11 MAG - E' ripresa questa mattina al Tribunale di Padova, dopo l'udienza di martedì, la requisitoria del pm Giorgio Falcone che si concluderà probabilmente in serata con la richiesta delle pene per Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco. I tre sono accusati dell'omicidio di Isabella Noventa, la 55enne segretaria padovana uccisa nel gennaio 2016. Presenti in aula, i tre non hanno tradito alcuna emozione, ascoltando impassibili la lettura delle oltre 300 pagine di requisitoria.

14:19Corona: Belen, Fabrizio è il signore delle buste di contanti

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Fabrizio Corona è il signore delle buste di contanti, se Fabrizio non aveva una busta con 10 mila euro nella tasca della giacca non era tranquillo, lui era fissato con i contanti, usava sempre le buste anche al ristorante, ogni volta che salivo in macchina c'erano buste". Così, sul tracciato della linea difensiva, Belen Rodriguez, testimoniando nel processo all'ex 're dei paparazzi', ha raccontato la quantità di denaro che arrivava in mano 'cash' al suo ex fidanzato. La showgirl, tra l'altro, dopo aver riservato sguardi, sorrisi e saluti con una mano all'ex agente fotografico, prima e dopo la deposizione, ha anche detto che nel periodo in cui avevano un relazione, tra il 2009 e il 2012, "eravamo ben pagati tutti e due, eravamo una coppia esplosiva". Ha iniziato la testimonianza dicendo di essere "molto agitata" e poi si è anche un po' commossa quando ha raccontato che "anche Fabrizio ogni tanto crollava, perché aveva paurissima che lo venissero a prendere per portarlo dentro".

14:17Consip: procura Napoli, mai espressi su fiducia a Noe

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - La procura di Napoli "non si è mai pronunciata sulla conferma o meno della fiducia al comando dei Carabinieri del Noe" o di un suo ufficiale (il capitano Scafarto, ndr). Così in una nota il procuratore facente funzioni Nunzio Fragliasso, "con riferimento ad articoli che hanno attribuito a questo ufficio la manifestazione di una conferma" di tale fiducia. "Ogni esternazione sul punto", scrive Fragliasso, sarebbe stata "impropria e non consentita interferenza con l'attività di altra Autorità giudiziaria".La nota di Fragliasso arriva a tre giorni dalla notizia dell'avvio di un'azione disciplinare da parte del pg della Cassazione Pasquale Ciccolo nei confronti del pm napoletano Henry John Woodcock, in relazione ad un articolo pubblicato il 13 aprile da La Repubblica con frasi virgolettate del magistrato riferite alla vicenda Consip. Il procuratore giudica "mere illazioni" le voci su contrasti con la procura di Roma. (ANSA).

14:15Calcio: Ancelotti, ritiro Totti? Decida lui

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Dico che dovrà smettere quando lo decide lui, non glielo devono dire gli altri quando farlo": così Carlo Ancelotti parla di Francesco Totti che potrebbe lasciare il calcio giocato fra poche settimane. Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Edicola Fiore' condotta da Fiorello su Sky, il tecnico del Bayern Monaco ed ex giocatore della Roma ha aggiunto che "non glielo devono dire gli altri quando farlo".

14:01Calcio: serie B, Ternana-Spal a Manganiello

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Questi gli arbitri per le partite della 41/a giornata (20/a di ritorno) di Serie B, in programma sabato 13 maggio alle ore 15. Bari-Ascoli (domenica 14 ore 15): Chiffi; Benevento-Frosinone: La Penna; Cittadella-Vicenza: Abisso; Latina-Perugia: Nasca; Novara-Entella: Mainardi; Pro Vercelli-Brescia: Aureliano; Salernitana-Avellino: Pinzani; Spezia-Pisa: Serra; Ternana-Spal: Manganiello; Trapani-Cesena (ore 18): Marinelli; Verona-Carpi: Pasqua.

14:00Berlusconi, no al maggioritario e alle preferenze

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Occorre una legge elettorale che consenta un'effettiva corrispondenza fra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento, evitando correttivi maggioritari. Forza Italia considera infine necessario che il rapporto fra elettori ed eletti sia garantito attraverso strumenti chiari e realmente efficaci, evitando in ogni caso il ricorso al voto di preferenza". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota. Ecco le richieste di Fi: "1) Occorre una legge elettorale che consenta un'effettiva corrispondenza fra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento, evitando correttivi maggioritari. 2) Forza Italia ribadisce anche la necessità di leggi elettorali organiche, omogenee e fra loro coerenti, fra Camera e Senato, come più volte raccomandato dal Capo dello Stato. 3) Forza Italia considera infine necessario che il rapporto fra elettori ed eletti sia garantito attraverso strumenti chiari e realmente efficaci, evitando in ogni caso il ricorso al voto di preferenza".