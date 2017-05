Ultima ora

16:10L. elettorale: Sisto (Fi), no a proposta Pd, è ‘Verdinellum’

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Un no "netto" alla proposta del Pd di una legge elettorale con sistema maggioritario-proporzionale. E' la linea di Forza Italia, espressa dal capogruppo in commissione Affari costituzionali Francesco Paolo Sisto. Adottare la legge elettorale fatta da Verdini e Renzi in Toscana è troppo, ha detto Sisto. Fonti parlamentari "azzurre" sostengono che la proposta Dem non può essere definita un sistema tedesco perché non è del tutto proporzionale e ricalca piuttosto il cosiddetto "Verdinellum".

16:05Gay: rilasciato l’attivista italiano

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Yuri Guaiana", l'attivista italiano fermato a Mosca, "è stato rilasciato. Assistito dal Consolato, viene accompagnato ora in aeroporto". Lo annuncia su Twitter il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

16:04Calcio: Malagò, da italiano tifo Juve e Buffon

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Da italiano tifo Juventus e Buffon. Per lui la Champions sarebbe un punto importante magari per vincere il Pallone d'Oro". Il rieletto presidente del Coni, Giovanni Malagò, mette da parte la sua fede calcistica romanista e si unisce per sostenere i bianconeri in vista della finale di Champions col Real Madrid.

15:52Calcio: Roma, caccia al biglietto per ultima Totti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Saranno circa 50 mila gli spettatori che domenica sera assisteranno alla sfida tra Roma e Juventus, ma il vero boom stagionale allo stadio Olimpico si registrerà per l'epilogo del campionato col Genoa in programma il 28 maggio. Per quella che è annunciata come l'ultima partita di Francesco Totti è infatti partita questa mattina la caccia al biglietto, con lunghe code nei diversi punti vendita della Capitale. E dopo poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi erano già esaurite curve e distinti (disponibili solo le tribune). A Trigoria si aspettano il pienone come non si verifica ormai da anni per celebrare al meglio l'addio al calcio del n.10 giallorosso.

15:47Rogo Pomezia: Indagato amministratore Eco X

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'amministratore unico della società Antonio Buongiovanni è indagato "per incendio e inquinamento colposo". Lo ha detto il procuratore di Velletri Francesco Prete in merito all'incendio alla Eco X di Pomezia. Dai primi accertamenti è emerso che la Eco X era già stata sanzionata nel 2012 per irregolarità "con certificazioni antincendio".

15:43Calcio: Conte, desidero restare al Chelsea

(ANSA) - LONDRA, 11 MAG - La trasferta sul campo del West Bromwich come una finale: primo match-point per il Chelsea, una vittoria domani sera consegnerà la Premier League alla squadra di Antonio Conte. "Finora è stata una stagione molto buona ma vogliamo che diventi grandiosa - le parole del manager italiano -. Il mio futuro? Quando arrivi in un nuovo club, speri di restare per molti anni per costruire qualcosa di importante. Il mio desiderio è di restare qui".

15:32Iraq: continua avanzata esercito verso Città vecchia Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 11 MAG - Le forze lealiste irachene continuano ad avanzare dai quartieri a nord-ovest di Mosul verso il centro, per stringere d'assedio i miliziani dell'Isis rimasti a difendere la Città vecchia, sulla riva occidentale del Tigri. Lo hanno affermato i vertici militari, sottolineando che nell'ultima settimana l'esercito ha strappato allo Stato islamico 30 chilometri quadrati a nord-ovest del centro e che solo il 10 per cento della città rimane nelle mani dell'Isis. Un responsabile delle forze anti-terrorismo, generale Abdul Wahab al Saedi, ha detto che sono solo cinque i quartieri ancora controllati dall'Isis: quelli di Najjar, Rifai, Naft, quello del 17 luglio e la Città vecchia, un reticolo di vicoli densamente popolati dove si teme che i combattimenti e i bombardamenti possano causare un alto numero di vittime civili. Secondo l'Onu 350.000 civili rimangono intrappolati a Mosul ovest, mentre oltre 400.000 sono fuggiti.