Ultima ora

17:37Calcio: Marcelino firma per il Valencia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Non sarà in Serie A la prossima panchina di Marcelino Garcia Toral che nel 2017/18 allenerà il Valencia. La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata ufficializzata oggi dal club valenciano in un comunicato pubblicato sul sito in cui si fa sapere che l'ex tecnico del Villarreal ha firmato un contratto "per un periodo minimo di due stagioni", aggiungendo che a presentazione avverrà a fine campionato e che fino ad allora non ci saranno commenti ufficiali da entrambe le parti. Il nome di Marcelino era stato avvicinato nelle scorse settimane anche alla Roma e all'Inter, club che lo aveva sondato subito dopo l'esonero di Frank De Boer.

17:33Coni: Malagò, complimenti da Lotti e Tavecchio

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ho già fatto ovviamente il mio in bocca al lupo e gli auguri a Giovanni Malagò per la sua rielezione. Mi aspetto che si continui a lavorare insieme, per migliorare tutto quello che già stiamo facendo insieme al Coni". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Firenze, in merito alla rielezione di Malagò alla presidenza del Coni. Questo, ha aggiunto Lotti, "grazie anche ad un lavoro che il governo, piano piano, quotidianamente, sta portando avanti con il Coni, con le federazioni ed anche le società sportive". "Felice per l'esito del voto al presidente Malagò al quale auguro altri quattro anni di lavoro con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di quelli appena conclusi, lo sport è una risorsa strategica per il Paese". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio. Congratulazioni anche dal ministro per l'Istruzione Valeria Fedeli.

17:29Rifugiati: a giugno in 13 città Ue il Refugee Food Festival

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Un'occasione unica per i giovani rifugiati di mostrare le loro doti in cucina e facilitare l'integrazione: si terrà dal 15 al 30 giugno 2017, in 13 città europee, il Refugee Food Festival, un'iniziativa dell'Unhcr in collaborazione con l'ong Food Sweet Food. Oltre 50 ristoranti apriranno le loro cucine a chef rifugiati da Paesi come l'Afghanistan, l'Eritrea, la Somalia, la Siria e l'Ucraina. Questa seconda edizione del Refugee Food Festival parte delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato e avrà luogo a Parigi, Bruxelles, Madrid, Atene, Amsterdam, Firenze, Roma, Milano, Bari, Marsiglia, Bordeaux, Lione e Lille. Ma altre città hanno espresso il loro interesse e potrebbero aggiungersi. La prima edizione ha avuto luogo a Parigi, nel giugno 2016: oltre mille persone hanno potuto assaggiare i piatti preparati da chef rifugiati, in 11 ristoranti che hanno aperto le loro cucine e cambiato i loro menù per l'occasione. Alla luce di questo successo, Food Sweet Food e Unhcr hanno sviluppato un toolkit, contenete suggerimenti e indicazioni dagli chef, dai clienti, dai partner e dai rifugiati, per chiunque volesse organizzare un Refugee Food Festival nella propria città. "E' un progetto entusiasmante che dà l'opportunità a cittadini e rifugiati di incontrarsi in un clima positivo, ovvero cucinando un buon piatto e godendosi del buon cibo - commenta Vincent Cochetel, direttore dell'Ufficio europeo dell'Unhcr - inoltre è un modo per sviluppare consapevolezza nei confronti dei rifugiati e creare opportunità di lavoro concrete per gli chef che possono mostrare le loro capacità". (ANSA).

17:22Fondi Sardegna: confermata condanna ex consigliere Psd’Az

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - Condanna a quattro anni e mezzo di reclusione confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari per l'ex sindaco di Porto Torres Beniamino Scarpa, già consigliere regionale del Psd'Az, coinvolto nell'inchiesta sui fondi ai gruppi. I giudici di secondo grado hanno ribadito la sentenza dello scorso giugno pronunciata dalla prima sezione del Tribunale del capoluogo sardo. Scarpa era finito sotto inchiesta nell'ambito dello scandalo sui fondi destinati al gruppo Misto nella XIII legislatura. Complessivamente 20 i rinvii a giudizio sfociati in procedimenti che sono già chiusi con varie condanne in primo e secondo grado. All'ex consigliere regionale del Psd'Az sono state contestate spese per 116 mila euro, soldi che la Procura ritiene essere stati incassati ma poi non utilizzati per i fini istituzionali legati all'attività del gruppo. Da qui il reato di peculato. Tra le contestazioni c'era anche l'acquisto di una Audi per oltre 30 mila euro che Scarpa -difeso dall'avvocato Silvio Piras - avrebbe detto di aver preso per i suoi collaboratori, ma che invece sarebbe stata utilizzata dalla moglie. Tra novanta giorni sarà depositata la sentenza e poi la difesa potrà fare ricorso in Cassazione.(ANSA).

17:20Cremlino conferma, Lavrov ha passato a Trump messaggio Putin

(ANSA) - MOSCA, 11 MAG - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha "consegnato un messaggio" a Donald Trump da parte del presidente Vladimir Putin. Lo ha confermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov senza però divulgare il contenuto del messaggio e l'argomento. Lo riportano diversi media russi.

17:17Russia: Navalni, ‘sono rientrato a Mosca’

(ANSA) - MOSCA, 11 MAG - Il blogger e oppositore Alexei Navalni è rientrato oggi in Russia da Barcellona dove si è sottoposto a un intervento all'occhio destro. "Saluti a tutti da Mosca", ha scritto su Twitter. "Sono arrivato e come al solito sarò in diretta alle 20:18 a @Navalnylive. Ci saranno novità e risponderò alle domande". Il canale YouTube di Navalni ha ormai superato il milione d'iscritti. Il 7 maggio Navalni si è recato in Spagna per curarsi dopo l'aggressione con sostanze chimiche che gli ha procurato una grave ferita all'occhio.

17:13Corea Nord: capo 007 Usa, regime non intende negoziare

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Il fatto che Pyongyang continui nei suoi programmi nucleare e missilistico dimostra come il regime della Corea del Nord non abbia alcuna intenzione di negoziare: lo ha detto il capo dell'intelligence Usa Dan Coats durante un'audizione in Senato.