19:06Calcio: Dybala, a Roma la Juve vuole vincere

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "A Roma ci basterà il pari, ma noi giochiamo sempre per vincere". Dybala presenta la sfida di domenica sera, decisiva per lo scudetto, tra la Juventus e i giallorossi. "Siamo concentrati, non sarà per niente facile - il punto di vista de 'La Joya' raccontato a Sky Sport -, inoltre affrontare la Roma è sempre complicato, ha grandissimi giocatori. Totti? Spero di poterlo salutare se mi troverò vicino a lui".

19:02Calcio: simbolo nazista, multato club Giappone

(ANSA) - TOKYO, 11 MAG - La Lega calcistica giapponese ha multato il Gamba Osaka dopo che alcuni suoi tifosi hanno esibito una bandiera contenente un simbolo nazista durante il derby contro i rivali del Cerezo. Per il club anche una multa di 2 milioni di yen (circa 16mila euro), nonostante abbia detto di aver già individuato il gruppo di tifosi che esibivano il logo nazista ed averli banditi dallo stadio a tempo illimitato. L'episodio segue quello della scorsa settimana del Kawasaki Frontale, squadra a sud di Tokyo che milita anche nella Champions asiatica. Nella trasferta contro il Suwon Bluewings, in Corea Sud, 2 tifosi hanno esposto lo stendardo imperiale del Giappone, la bandiera che mostra un disco rosso su uno sfondo bianco con 16 raggi che partono dal centro. Il drappo è considerato offensivo da molti Paesi asiatici perché associato alla campagna imperialistica di aggressione condotta dal Giappone durante la guerra. Il Kawasaki è stato multato di 14mila euro e dovrà giocare una partita interna a porte chiuse.

18:59Coni: Malagò, le felicitazioni dell’Uisp

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp e membro del Consiglio nazionale Coni, si è congratulato con Giovanni Malagò, rieletto oggi alla presidenza del Coni: "Puntiamo su Malagò e su questo quadriennio di sua presidenza del Coni, pronti a lavorare al suo fianco per la riforma dello sport, che lui stesso ha lanciato come uno dei principali temi del suo nuovo mandato - afferma in una nota - Ci auguriamo inoltre, che prosegua speditamente il percorso di trasparenza e valutazione dei risultati raggiunti da tutto il mondo della promozione sportiva, attraverso la piattaforma Coni". Inoltre, Manco valuta "molto positivamente la vicepresidenza di Alessandra Sensini, un simbolo e un esempio per tutti sul terreno dell'impegno sportivo e di quello dei diritti delle donne nello sport".

18:53Sport: Malagò n.1 Coni Servizi ma a tempo

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Con la nomina di Franco Chimenti a vicepresidente vicario del Coni, a capo della Coni Servizi ci sarà Giovanni Malagò. Una carica che il n.1 dello sport italiano ricoprirà a tempo: "Per me sarà una carica a scadenza - ha spiegato Malagò nel suo discorso seguito all'elezione per il suo secondo mandato - dopo i Giochi invernali del 2018 il nuovo presidente di Coni Servizi sarà Roberto Fabbricini (attuale segretario generale del Coni) con Carlo Mornati (oggi vicesegretario Coni e responsabile della preparazione olimpica) che diventerà segretario generale". Il capo dello sport italiano ha anche illustrato la prossima agenda Coni, con i prossimi Consigli nazionali che si svolgeranno al Foro Italico il 20 giugno alle ore 10 e il 18 luglio alle ore 15. "L'impressionante contesa elettorale di oggi, specie nelle nomine dei membri di Giunta, dimostra che il Coni è vivo", ha concluso Malagò, rivelando che "oggi ho sentito il presidente del Cio, Thomas Bach, ed era molto felice per questa rielezione".

18:32Vasto incendio su litorale Termoli, stop treni su Adriatica

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 MAG - Vasto incendio sul litorale di Termoli dove intorno alle 15.30 fiamme sono divampate nella zona di Rio-Vivo, lungo il costone della ferrovia coperto di vegetazione. Contemporaneamente un altro fronte di fuoco si è aperto sul lungomare nord della città, all'altezza di alcuni residence turistici. In zona Rio Vivo le fiamme si sono propagate rapidamente favorite dal vento, arrivando a lambire alcune palazzine. Molti residenti sono scesi in strada. In zona stanno lavorando i Vigili del Fuoco con più squadre, impegnati su diversi fronti. Dalle 17 stanno intervenendo anche mezzi aerei. Dalle 16 è interrotta la circolazione dei treni, in entrambe le direzioni, sulla ferrovia adriatica fra Termoli e Campomarino (Campobasso).(ANSA).

18:30Terremoto:M5s, Paesi del nord frenano su aiuti ricostruzione

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - Secondo gli esponenti della delegazione M5S nel Parlamento europeo i Paesi del nord Europa terrebbero in ostaggio la proposta della Commissione Ue che, con una modifica al regolamento sui fondi per le politiche di coesione, permetterebbe l'utilizzo al 100% dei Fondi per lo sviluppo regionale (Fesr) per la ricostruzione post-terremoto nell'Italia centrale. A mettersi di nuovo di traverso, al Coreper, (riunione degli ambasciatori Ue), sarebbero la Germania, appoggiata da Olanda, Regno Unito, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia, che chiedono una quota di cofinanziamento nazionale. Già a fine marzo i Paesi del Nord avevano chiesto di mantenere una quota nazionale di finanziamento. "Questo stallo - denuncia Rosa D'Amato della commissione sviluppo regionale - ha il gravissimo effetto di non permettere la votazione di un accordo provvisorio, già previsto per il 18/5 in commissione e dunque di ritardare l'approvazione della modifica del regolamento a dopo l'estate". Sulla partita è in corso il negoziato col Parlamento europeo (il cosiddetto 'trilogo'). Per l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle si tratta di "un vero affronto per i nostri cittadini terremotati che aspettavano un gesto concreto da parte di un'Unione prontissima ad approvare programmi per le riforme strutturali, ma lenta, divisa ed indecisa quando si tratta di approvare un provvedimento davvero utile per i nostri territori".(ANSA).

18:22Eni, pm: ‘A processo Descalzi, Scaroni e altri’

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - I pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro hanno ribadito, davanti al gup Giusi Barbara, la richiesta di rinvio a giudizio per l'ad di Eni Claudio Descalzi, per l'ex ad Paolo Scaroni, per altre 9 persone fisiche, tra cui Luigi Bisignani, e per la stessa Eni e Shell, indagate in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, nel procedimento con al centro l'accusa di corruzione internazionale. Accusa relativa a una presunta maxi tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell a politici nigeriani per l'acquisizione nel 2011 di un giacimento petrolifero in Nigeria. I pm, nel loro intervento nell'udienza a porte chiuse, hanno ripercorso la vicenda per dimostrare che la corruzione sarebbe stata organizzata dai vertici Eni. Il gup non ha ammesso come parti civili le tre ong Heda, Re Common e Corner House, mentre l'imputato Vincenzo Armanna, ex manager Eni, ha revocato la richiesta di essere interrogato.