20:42Usa: Trump firma ordine esecutivo su cybersicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Il presidente degli Stati Uniti ha firmato oggi un ordine esecutivo volto a rafforzare la cybersicurezza del governo federale e proteggere l'infrastruttura nazionale da cyberattacchi. Lo ha confermato la vice portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

20:00Lite davanti scuola a Verona, 15enne finisce accoltellato

(ANSA) - VERONA, 11 MAG - Una lite per futili motivi all'uscita da scuola tra due studenti 15enni è finita con una coltellata ad una mano inferta da uno dei due all'avversario. E' successo oggi a Verona davanti all'Istituto per geometri "Cangrande della Scala". La discussione tra i due ragazzi, entrambi stranieri, era iniziata già in classe, ma è continuata violentemente all'esterno della scuola, dove uno dei due, di origine marocchina, ha colpito il compagno di classe con una coltello, trapassandogli una mano. Il ragazzo è stato soccorso è accompagnato all'ospedale. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Verona.

19:59‘Evade’ per incontro con convivente ma passa Polstrada

(ANSA) - RAVENNA, 11 MAG - E' evasa dai domiciliari per andare a consumare un rapporto sessuale con il convivente in auto su una piazzola dell'A14bis nel Ravennate. Ma poco dopo avere sistemato il figlio di pochi mesi sui sedili anteriori ed essersi spogliati su quelli posteriori, è passata una pattuglia della polizia Stradale. Per questo ieri la donna, una 38enne di origine straniera, è stata arrestata per evasione. Inoltre sia lei che il compagno, 57enne italiano, sono stati denunciati a piede libero per atti osceni aggravati dalla presenza di un minore. La donna, con un fine pena al 2020 per sfruttamento della prostituzione, da pochi mesi aveva ottenuto la detenzione domiciliare. Ieri, dopo giorni di maltempo, i due avevano deciso di uscire in auto: e mentre stavano rientrando a Lugo di Romagna dove abitano, si sono fermati per un rapporto sessuale finendo però nei guai. In mattinata per la donna, dopo la convalida dell'arresto, è scattato l'obbligo di dimora a Lugo in attesa del processo fissato per fine mese.(ANSA).

19:55Usa: allarme Senato,elezioni tedesche in

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - La Russia potrebbe cercare di influenzare le prossime elezioni in Germania secondo le informazioni in nostro possesso. Lo ha detto nel corso di un'audizione al Congresso Usa il vicepresidente della commissione intelligence del Senato Mark Varner.

19:54G7: bufale scontri su social e chat, Polizia avvia indagine

(ANSA) - BARI, 11 MAG - La polizia ha avviato accertamenti sulle fake news che da stamani circolano sui canali WhatsApp e sui social network relative a scontri violenti in corso a Bari dove oggi è iniziato il G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. Gli accertamenti della Digos riguardano l'origine di bufale e false segnalazioni e si ipotizza il procurato allarme. Sui social, soprattutto su Facebook, circolano foto di vecchi scontri relativi ad altre città e a manifestazioni passate, oltre a video, messaggi e anche un audio con una voce di donna che avvisa di episodi di violenza a ridosso del centro cittadino. "Vi volevo avvisare che in via Napoli, dove lavora mio marito - dice la voce nell'audio-messaggio diffuso su WhatsApp - mi ha detto che sono arrivati i greci che stanno spaccando macchine, negozi, semafori. C'è un macello e ora si stanno avviando verso le nostre strade un po' più del centro, vi volevo avvisare di restare a casa e di non portare i bambini in quelle vie".

19:49Ue-Usa: incontro Trump-Tusk-Juncker a Bruxelles il 25 maggio

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - Ci sarà un incontro anche con i vertici delle istituzioni europee durante la visita di Donald Trump a Bruxelles per il summit straordinario della Nato del 25 maggio. Nella mattinata è previsto che il presidente americano si rechi nell'Europa Building, la nuova sede dei vertici europei, per un faccia a faccia con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ed il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker.

19:47Deriso su Fb perché si sente donna, 14enne minaccia suicidio

(ANSA) - SALERNO, 11 MAG - Umberto è un ragazzino di Eboli (Salerno), ha 14 anni, si sente donna e si veste come tale: non vive con sofferenza la sua condizione, la famiglia lo supporta, ha tanti amici, ma evidentemente non è così per tutti e, sui social viene deriso, tanto che alla fine, preso dallo sconforto, in un post ha espresso la volontà di farla finita. A raccontare la sua storia, fatta di disagio ma anche di coraggio, ci ha pensato, con un video su Facebook, Rebecca De Pasquale, trans ebolitano ed ex ospite del Grande Fratello. La notizia é divenuta virale e anche i carabinieri sono intervenuti per comprendere cosa sia realmente successo. Ad oggi non è stata aperta nessuna indagine, né vi sono denunce. Qualche tempo fa un ragazzo, sempre sui social, avrebbe deriso Umberto, prima di cancellare il post e scusarsi. Lui, angosciato anche da occhiate strane e commenti irriguardosi di parte della sua comunità, avrebbe lamentato il suo malessere, sempre sui social, e, con un post, espresso la volontà di suicidarsi.(ANSA).