BUENOS AIRES. – A Buenos Aires oggi, durante un incontro tra ex presidenti, imprenditori ed accademici dal titolo “Sfide per raggiungere una società trasparente”, Felipe González, ex premier ed ex Segretario del Psoe, si è mostrato preoccupato della situazione venezuelana. Il politico spagnolo assicura che non ha mai visto un degrado così violento come quello del Venezuela, ad eccezione di un paese in guerra.

“E necessario l’aiuto di tutti per trovare una via d’ uscita a questa crisi”.

Anche González, come tanti altri governanti, crede che la Costituente non sia la via giusta per risolvere il conflitto politico e sociale nel paese caraibico, l’unica soluzione possibile è andare ad elezioni subito. La situazione si sta aggravando giorno per giorno con i continui scontri tra polizia armata e manifestanti e deve essere il popolo l’unico autorevole mediatore, mediante il voto, ad esprimere quello che vuole riguardo il futuro ed i suoi governanti.

Non è mancata una burla da parte di González verso Maduro riferita al recente vergognoso episodio dove i un video si osserva Maduro mentre si rivolge a delle mucche per chiedere consiglio anche sulla Costituente. González ha detto che gli ricordava Caligola, famoso per aver nominato Senatore il suo cavallo a cui spesso parlava.