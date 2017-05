Ultima ora

23:43Calcio: Europa League, la finale è Manchester United-Ajax

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Manchester United e Ajax sono le finaliste dell'Europa League 2016-'17 e si affronteranno mercoledì 24 maggio a Stoccolma. All'Old Trafford gli inglesi di Jose Mourinho pareggiano 1-1 con gli spagnoli del Celta Vigo (superati 1-0 all'andata). A segno Fellaini al 17' del primo tempo e l'ex viola Roncaglia al 41' della ripresa. Il difensore argentino è stato poi espulso con Bailly per reciproche scorrettezze. All'ultimo minuto dei sei di recupero Guidetti sbaglia la deviazione che avrebbe mandato in finale il Celta. Ancora più sofferta la qualificazione dell'Ajax sul Lione, nonostante la vittoria per 4-1 dell'andata. Olandesi avanti al 26' con Dolberg, ma tra il 45' ed il 46' due reti di Lacazette (la prima su rigore) riaccendono le speranze dei francesi. Nella ripresa, a 10 dal termine, ecco il gol di Ghezzal. Ne servirebbe ancora uno per i supplementari, ma - nonostante l'Ajax in 10 per l'espulsione di Viergever, doppio giallo - non arriva. Il Lione vince 3-1, ma è eliminato.

22:55Provincia Caserta in crisi: scongiurata chiusura scuole

(ANSA) - CASERTA, 11 MAG - Scongiurato lo stop delle lezioni per le 92 scuole superiori del Casertano - la 93esima è sotto sequestro - la cui chiusura era stata annunciata ieri dal presidente della Provincia Silvio Lavornia con una nota ufficiale in cui ricordava la drammatica situazione finanziaria dell'Ente, non più in grado di garantire la manutenzione degli edifici scolastici. Per il momento chiuderanno, dal prossimo lunedì, solo tre istituti, il Liceo Nifo di Sessa Aurunca, la Succursale del Liceo Classico Cirillo di Aversa e il Mattei di Caserta, per cui sono stati riscontrati problemi di stabilità della struttura in seguito ai sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dai carabinieri. La soluzione è emersa al termine dell'incontro tenuto alla prefettura di Caserta. (ANSA).

21:17Calcio: Gagliardini “calo inspiegabile, Inter non è questa”

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Appena arrivato andavamo bene, c'era la rincorsa alle posizioni di vertice, poi il calo improvviso che ci sta accompagnando tuttora. Inspiegabile. Dobbiamo venirne fuori il prima possibile. Noi non siamo e non possiamo essere questi": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini alla tv tematica del club. "Sta a noi dimostrare attraverso i fatti - aggiunge - al di là dell'obiettivo che andremo a raggiungere. C'è da lottare per noi stessi e per i tifosi: stiamo facendo davvero una brutta figura".

20:42Usa: Trump firma ordine esecutivo su cybersicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Il presidente degli Stati Uniti ha firmato oggi un ordine esecutivo volto a rafforzare la cybersicurezza del governo federale e proteggere l'infrastruttura nazionale da cyberattacchi. Lo ha confermato la vice portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

20:00Lite davanti scuola a Verona, 15enne finisce accoltellato

(ANSA) - VERONA, 11 MAG - Una lite per futili motivi all'uscita da scuola tra due studenti 15enni è finita con una coltellata ad una mano inferta da uno dei due all'avversario. E' successo oggi a Verona davanti all'Istituto per geometri "Cangrande della Scala". La discussione tra i due ragazzi, entrambi stranieri, era iniziata già in classe, ma è continuata violentemente all'esterno della scuola, dove uno dei due, di origine marocchina, ha colpito il compagno di classe con una coltello, trapassandogli una mano. Il ragazzo è stato soccorso è accompagnato all'ospedale. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Verona.

19:59‘Evade’ per incontro con convivente ma passa Polstrada

(ANSA) - RAVENNA, 11 MAG - E' evasa dai domiciliari per andare a consumare un rapporto sessuale con il convivente in auto su una piazzola dell'A14bis nel Ravennate. Ma poco dopo avere sistemato il figlio di pochi mesi sui sedili anteriori ed essersi spogliati su quelli posteriori, è passata una pattuglia della polizia Stradale. Per questo ieri la donna, una 38enne di origine straniera, è stata arrestata per evasione. Inoltre sia lei che il compagno, 57enne italiano, sono stati denunciati a piede libero per atti osceni aggravati dalla presenza di un minore. La donna, con un fine pena al 2020 per sfruttamento della prostituzione, da pochi mesi aveva ottenuto la detenzione domiciliare. Ieri, dopo giorni di maltempo, i due avevano deciso di uscire in auto: e mentre stavano rientrando a Lugo di Romagna dove abitano, si sono fermati per un rapporto sessuale finendo però nei guai. In mattinata per la donna, dopo la convalida dell'arresto, è scattato l'obbligo di dimora a Lugo in attesa del processo fissato per fine mese.(ANSA).

19:55Usa: allarme Senato,elezioni tedesche in

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - La Russia potrebbe cercare di influenzare le prossime elezioni in Germania secondo le informazioni in nostro possesso. Lo ha detto nel corso di un'audizione al Congresso Usa il vicepresidente della commissione intelligence del Senato Mark Varner.