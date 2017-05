Ultima ora

04:22Usa: Harvard diffonde prima registrazione JFK

WASHINGTON - L'Universita' di Harvard ha diffuso la registrazione della voce di John Fitzgerald Kennedy a vent'anni, risalente al 1937 quando era studente presso il prestigioso ateneo e si ritiene essere la prima registrazione di JFK disponibile. Si tratta di un discorso pronunciato dal giovane che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti per una lezione nell'ambito del corso d'inglese. Indicativa la scelta dell'argomento: la decisione del presidente Franklin D. Roosevelt di nominare il giudice Hugo L. Black per la Corte Suprema.

04:10Usa: Nyt, Trump a cena con Comey gli chiese lealta’

WASHINGTON - Sette giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca il presidente Donald Trump invito' a cena il direttore dell'Fbi James Comey (adesso licenziato da Trump) chiedendogli di promettergli lealta'. Lo scrive il New York Times citando fonti informate, secondo cui Comey garanti' "onesta'" al commander in chief ma declino' la promessa di lealta', affermando di non poter essere ''affidabile'' nel senso politico convenzionale.

04:06Usa: poliziotto uccise nero a Nashville, nessuna accusa

WASHINGTON - Il procuratore distrettuale di Nashville, in Tennessee, ha stabilito che non verra' mossa alcuna accusa nei confronti di un poliziotto che a febbraio uccise un uomo afroamericano armato dopo un controllo stradale. Secondo il procuratore Glenn Funk, l'agente Josh Lippert, bianco, agi' per legittima difesa quando sparo' e uccise Jocques Scott Clemmons. La decisione ha suscitato le proteste del Naacp (associazione per la difesa dei diritti civili degli afroamericani) e della famiglia di Clemmons.

23:43Calcio: Europa League, la finale è Manchester United-Ajax

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Manchester United e Ajax sono le finaliste dell'Europa League 2016-'17 e si affronteranno mercoledì 24 maggio a Stoccolma. All'Old Trafford gli inglesi di Jose Mourinho pareggiano 1-1 con gli spagnoli del Celta Vigo (superati 1-0 all'andata). A segno Fellaini al 17' del primo tempo e l'ex viola Roncaglia al 41' della ripresa. Il difensore argentino è stato poi espulso con Bailly per reciproche scorrettezze. All'ultimo minuto dei sei di recupero Guidetti sbaglia la deviazione che avrebbe mandato in finale il Celta. Ancora più sofferta la qualificazione dell'Ajax sul Lione, nonostante la vittoria per 4-1 dell'andata. Olandesi avanti al 26' con Dolberg, ma tra il 45' ed il 46' due reti di Lacazette (la prima su rigore) riaccendono le speranze dei francesi. Nella ripresa, a 10 dal termine, ecco il gol di Ghezzal. Ne servirebbe ancora uno per i supplementari, ma - nonostante l'Ajax in 10 per l'espulsione di Viergever, doppio giallo - non arriva. Il Lione vince 3-1, ma è eliminato.

22:55Provincia Caserta in crisi: scongiurata chiusura scuole

(ANSA) - CASERTA, 11 MAG - Scongiurato lo stop delle lezioni per le 92 scuole superiori del Casertano - la 93esima è sotto sequestro - la cui chiusura era stata annunciata ieri dal presidente della Provincia Silvio Lavornia con una nota ufficiale in cui ricordava la drammatica situazione finanziaria dell'Ente, non più in grado di garantire la manutenzione degli edifici scolastici. Per il momento chiuderanno, dal prossimo lunedì, solo tre istituti, il Liceo Nifo di Sessa Aurunca, la Succursale del Liceo Classico Cirillo di Aversa e il Mattei di Caserta, per cui sono stati riscontrati problemi di stabilità della struttura in seguito ai sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dai carabinieri. La soluzione è emersa al termine dell'incontro tenuto alla prefettura di Caserta. (ANSA).

21:17Calcio: Gagliardini “calo inspiegabile, Inter non è questa”

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Appena arrivato andavamo bene, c'era la rincorsa alle posizioni di vertice, poi il calo improvviso che ci sta accompagnando tuttora. Inspiegabile. Dobbiamo venirne fuori il prima possibile. Noi non siamo e non possiamo essere questi": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini alla tv tematica del club. "Sta a noi dimostrare attraverso i fatti - aggiunge - al di là dell'obiettivo che andremo a raggiungere. C'è da lottare per noi stessi e per i tifosi: stiamo facendo davvero una brutta figura".

20:42Usa: Trump firma ordine esecutivo su cybersicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Il presidente degli Stati Uniti ha firmato oggi un ordine esecutivo volto a rafforzare la cybersicurezza del governo federale e proteggere l'infrastruttura nazionale da cyberattacchi. Lo ha confermato la vice portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.