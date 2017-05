Ultima ora

06:58Usa: sorella Kushner salta incontro con investitori in Cina

WASHINGTON - La sorella di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non sara' presente ad una conferenza di investitori in Cina questo weekend, dopo essere stata criticata per aver menzionato la parentela con Trump e le sue politiche che prevedono facilitazioni per visti agli investitori negli Usa. Nicole Kushner Meyer, che rappresenta le societa' della famiglia Kushner in Cina, non compare nel programma dei meeting previsti per i prossimi giorni, mentre il Washington Post aveva riferito che il suo nome compariva tra i presenti ad un evento a Shenzhen.

06:48Pechino apre a manzo e gas americano, esporta pollo cotto

WASHINGTON - La Cina aprira' le sue porte al manzo americano e consentira' alle aziende Usa di portare nel Paese gas naturale (liquefatto), mentre a breve carni di pollo -soltanto cotte- dalla Cina potranno arrivare sul mercato americano. Lo prevede un accordo commerciale raggiunto tra Stati Uniti e Cina, dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, lo scorso aprile a Mar-a-lago, in Florida. Per il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross e' un ''risultato erculeo'' raggiunto in tempi record.

05:50Usa: Tillerson, non saremo precipitosi in politiche su clima

WASHINGTON, 12 MAG - L'amministrazione Trump non sara' precipitosa nel prendere decisioni circa le sue politiche sul clima. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, in un intervento a Fairbanks, in Alaska, durante un incontro con esponenti dell'Arctic Council, gruppo che da' voce ad interessi locali e delle popolazioni indigene, che ha adottato un documento, la 'Fairbanks Declaration 2017' in cui si mette in evidenza che nell'Artico il riscaldamento climatico e' il doppio rispetto alla media globale.

04:22Usa: Harvard diffonde prima registrazione JFK

WASHINGTON - L'Universita' di Harvard ha diffuso la registrazione della voce di John Fitzgerald Kennedy a vent'anni, risalente al 1937 quando era studente presso il prestigioso ateneo e si ritiene essere la prima registrazione di JFK disponibile. Si tratta di un discorso pronunciato dal giovane che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti per una lezione nell'ambito del corso d'inglese. Indicativa la scelta dell'argomento: la decisione del presidente Franklin D. Roosevelt di nominare il giudice Hugo L. Black per la Corte Suprema.

04:10Usa: Nyt, Trump a cena con Comey gli chiese lealta’

WASHINGTON - Sette giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca il presidente Donald Trump invito' a cena il direttore dell'Fbi James Comey (adesso licenziato da Trump) chiedendogli di promettergli lealta'. Lo scrive il New York Times citando fonti informate, secondo cui Comey garanti' "onesta'" al commander in chief ma declino' la promessa di lealta', affermando di non poter essere ''affidabile'' nel senso politico convenzionale.

04:06Usa: poliziotto uccise nero a Nashville, nessuna accusa

WASHINGTON - Il procuratore distrettuale di Nashville, in Tennessee, ha stabilito che non verra' mossa alcuna accusa nei confronti di un poliziotto che a febbraio uccise un uomo afroamericano armato dopo un controllo stradale. Secondo il procuratore Glenn Funk, l'agente Josh Lippert, bianco, agi' per legittima difesa quando sparo' e uccise Jocques Scott Clemmons. La decisione ha suscitato le proteste del Naacp (associazione per la difesa dei diritti civili degli afroamericani) e della famiglia di Clemmons.

23:43Calcio: Europa League, la finale è Manchester United-Ajax

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Manchester United e Ajax sono le finaliste dell'Europa League 2016-'17 e si affronteranno mercoledì 24 maggio a Stoccolma. All'Old Trafford gli inglesi di Jose Mourinho pareggiano 1-1 con gli spagnoli del Celta Vigo (superati 1-0 all'andata). A segno Fellaini al 17' del primo tempo e l'ex viola Roncaglia al 41' della ripresa. Il difensore argentino è stato poi espulso con Bailly per reciproche scorrettezze. All'ultimo minuto dei sei di recupero Guidetti sbaglia la deviazione che avrebbe mandato in finale il Celta. Ancora più sofferta la qualificazione dell'Ajax sul Lione, nonostante la vittoria per 4-1 dell'andata. Olandesi avanti al 26' con Dolberg, ma tra il 45' ed il 46' due reti di Lacazette (la prima su rigore) riaccendono le speranze dei francesi. Nella ripresa, a 10 dal termine, ecco il gol di Ghezzal. Ne servirebbe ancora uno per i supplementari, ma - nonostante l'Ajax in 10 per l'espulsione di Viergever, doppio giallo - non arriva. Il Lione vince 3-1, ma è eliminato.