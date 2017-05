Ultima ora

11:00F1: Spagna, prime libere, McLaren Alonso si ferma subito

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Neanche il tempo di partire in pista per le prime libere del Gran Premio di Spagna e subito guai per la McLaren di Fernando Alonso. Lo spagnolo, che ieri parlando del suo futuro non aveva escluso un possibile ritorno alla Ferrari, è stato costretto a fermare alla curva 2 la sua monoposto dopo i primi minuti del via alle libere del mattino sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona. Probabili problemi al motore Honda per la McLaren di Alonso che, avvolta dal fumo, è stata portata via dalla pista con l'ausilio del carro attrezzi. Alonso è invece ritornato al paddock grazie ad un passaggio in motorino. ''Sta perdendo tutto l'olio - ha raccontato Alonso ai microfoni di Sky all'arrivo nel paddock di Montmelò - volevo che non si rovinasse la pista, per fortuna hanno portato via vettura subito. Al primo giro di istallazione rompere il motore è impressionante, una domanda da fare soprattutto alla Honda''.

10:46Turchia: ‘legami Gulen’, 114 arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAG - La procura di Istanbul ha emesso un mandato di cattura per 102 operatori della Borsa locale, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Un'operazione di polizia è stata condotta all'alba in 6 quartieri della metropoli sul Bosforo, portando all'arresto di almeno 57 dei sospetti. Parallelamente, un'altra operazione della guardia di finanza turca, tuttora in corso, ha portato ad altri 57 fermi in diverse città, sempre per sospetti legami con i 'gulenisti'.

10:45N.Zelanda: fine processo rapper Eminem-Partito Nazionale

(ANSA) - SYDNEY, 12 MAG - Si sono concluse oggi due settimane di udienze nell'Alta Corte della Nuova Zelanda a Wellington, nella causa che vede in campi avversi il cantante rap Eminem e il Partito Nazionale di governo. Quest'ultimo è accusato dai manager del rapper Eight Mile Style di violazione dei diritti d'autore, per aver usato una versione non autorizzata della sua canzone 'Lose Yourself' in uno spot della sua campagna elettorale nel 2014, andato in onda 186 volte prima di essere ritirato . Le due parti hanno ora presentato le proprie evidenze e presentato gli argomenti di chiusura e la giudice Helen Cull si è riservata la decisione, con l'avvertenza che il verdetto non sarà sbrigativo. In precedenza i legali di Eight Mile Style hanno sostenuto che la violazione di copyright è resa più grave dal fatto che il brano è stato sfruttato a fini politici. "Il Partito Nazionale sapeva che stava copiando l'opera di Eminem e il rischio che si assumeva", ha detto l'avvocato Garry Williams. "Ciononostante sono andati avanti".

10:45Tennis: sorteggio Internazionali all’Arco di Costantino

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il grande tennis sbarca in uno dei luoghi storici di Roma. Il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile della 74esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia si terrà infatti all'Arco di Costantino venerdì alle ore 18.30. Da domenica 14 maggio gli incontri del torneo maschile, da lunedì 15 maggio anche quelli del torneo femminile. Sabato e domenica gli incontri delle qualificazioni.

10:42Gay: Yuri Guaiana rientrato ieri sera a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Yuri Guaiana, l'attivista italiano fermato a Mosca, ha fatto rientro in Italia ieri sera. Yuri è parso in buone condizioni e, in una video intervista all'ANSA ha detto di aver "avuto paura" ma di essere stato "trattato con rispetto". Ad attenderlo c'erano i genitori, alcuni amici dell'associazione per i diritti umani che o supporta, e Marco Cappato. Yuri è giunto all'aeroporto di Malpensa con un volo Alitalia da Mosca che è atterrato con un ritardo di circa mezzora, alle 23.09. "Quando mi hanno rilasciato - ha detto all'ANSA - ho dribblato la stampa per correre in treno all'aeroporto in quanto mi avevano preso un volo che partiva subito dopo e poi per ragioni di sicurezza, temendo possibili attacchi omofobi".

10:13Maltempo: Lombardia, bomba d’acqua, esonda il Seveso

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Bomba d'acqua nella notte in Brianza e nella zona a Nord di Milano. Una serie di temporali di forte intensità hanno creato molti problemi alla circolazione in tutta la zona a nord di Milano. A Lissone sette auto sono rimaste intrappolati in seguito ad allagamenti. Il Seveso è esondato a Nord di Milano, nella zona di Niguarda. A decine gli interventi dei vigili del fuoco. Strade chiuse in più punti dalla polizia stradale e dai vigili urbani, per permettere agli operatori di lavorare sui chiusini. Non sono segnalati feriti. (ANSA).

10:11Turchia: arrestato direttore sito Cumhuriyet

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAG - Ancora arresti di giornalisti in Turchia. La polizia ha fermato stamani Oguz Guven, direttore del sito di Cumhuriyet, giornale di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato lo stesso reporter con un tweet. Secondo Anadolu, il mandato d'arresto è stato emesso per un articolo sulla morte sospetta nei giorni scorsi in un incidente d'auto del magistrato Mustafa Alper, che avviò la prima indagine contro la presunta rete golpista di Gulen dopo il fallito putsch del 15 luglio scorso. Da oltre 6 mesi, altri 12 giornalisti e amministratori di Cumhuriyet sono in carcere, tra cui il direttore Murat Sabuncu. L'ex direttore Can Dundar, già arrestato in passato e tuttora ricercato, è riparato in Germania.