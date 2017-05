Ultima ora

12:40Alpini: Zaia, “opportuno ripristino ferma breve”

(ANSA) - TREVISO, 12 MAG - "Per quanto hanno dimostrato di poter fare gli alpini sarebbe opportuno ripristinare una ferma breve, magari di soli sei mesi". Lo ha detto oggi il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo all'alzabandiera di apertura della 90/a Adunata nazionale degli alpini, a Treviso. Questo, ha spiegato, "per coinvolgere i ragazzi nei valori della partecipazione, per strapparli alla cultura dell''io' e farli entrare, proprio come gli alpini, nell'etica del 'noi'". Zaia ha infine evidenziato il valore della presenza degli alpini "fra chi soffre, sostituendo spesso uno Stato che non c'è, sempre pronti a mettere a disposizione degli altri la propria vita ed il proprio lavoro".

12:40Alpini: al via la ‘tre giorni del Piave’ di Treviso

(ANSA) - TREVISO,, 12 MAG - Dopo alcuni giorni di progressivo allontanamento dal centro storico di automobili e mezzi privati e la chiusura dei quartieri della città, ha preso ufficialmente il via, questa mattina, con un alzabandiera in una piazza centrale di Treviso, la 90/a Adunata nazionale degli Alpini. Chiamata "Adunata del Piave", per la concomitanza temporale con il centenario della Grande Guerra e della resistenza delle forze italiane sulla linea del fiume che taglia in due la provincia, per Treviso è il terzo congresso nazionale che viene ospitato, dopo quelli del 1967 e del 1994, ma il primo per l'aggregazione in un unico evento dei gruppi delle quattro sezioni operative nella Marca. In totale, si tratta di poco meno di 160 presidi locali che fanno riferimento a Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene per circa 22 mila iscritti.

12:31Turismo: Francia torna a essere desiderata da italiani

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La Francia torna a essere meta turistica desiderata dagli italiani. A rilevarlo è l'indagine mensile di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l'Istituto Piepoli. L'indice di fiducia rimane stabile nel mese di aprile con un valore pari a 63 punti. Il risultato è nella fascia della sufficienza e registra una diminuzione rispetto allo stesso mese del 2016. Per la prima volta gli italiani evidenziano come la digitalizzazione, vale a dire la valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'uso delle tecnologie informatiche, sia un elemento chiave anche nel settore turistico: oltre 8 su 10 la ritengono importante per la crescita del settore. Per i connazionali l'Italia continua a rimanere la meta preferita per il prossimo trimestre. Quasi quattro su cinque hanno intenzione di restare nel Bel Paese per trascorrere le proprie vacanze. Toscana, Puglia e Lazio sono in cima alle preferenze, seguite da Liguria, Emilia Romagna e Sicilia.

12:28Calcio: Salvini, vorrei Totti al Milan

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Se Totti vuole continuare a giocare ma la Roma non lo vuole più come calciatore, lo vorrei al Milan. Domani mattina vorrei vedere Totti con la maglia rossonera, è un grande". Lo afferma il leader della Lega Nord Matteo Salvini parlando a Radio Cusano Campus.

12:27Gentiloni, serve nuovo ordine nel Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Oltre a lavorare per cercare di governare le crisi in corso e per combattere insieme contro il terrorismo e il traffico di migranti c'è l'impegno di cominciare a tessere la tela di un possibile nuovo ordine nel Mediterraneo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla Riunione dei Presidenti dell'Assemblea parlamentare Unione per il Mediterraneo ora in corso a Palazzo Madama. "Certo parlare ora di questo nuovo ordine guardando le crisi e le difficoltà di adesso può sembrare un'utopia", aggiunge, ma "nuove domande sociali richiedono una regione più stabile" e "noi abbiamo grandissima potenzialità". Per Gentiloni, in questo senso "può fare molto la diplomazia parlamentare".

12:27Boldrini, non chiudersi in fortezza Europa

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Una scelta lungimirante e' stata investire nel Mediterraneo, proprio in una piccola isola del Mediterraneo e' nata l'Unione Europea, l'isola di Ventotene". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, parlando al vertice dei presidenti dei parlamenti dei paesi del Mediterraneo. "Due erano i temi al centro del manifesto di Ventotene: la pace e la giustizia sociale, e su questo tema- ha aggiunto Boldrini - abbiamo ancora molto da fare. Questo e' lo spirito originario da riprendere, non ci dobbiamo chiudere nella fortezza Europa".

12:24Al via tour internazionale di Erdogan, tappe in Cina e Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAG - Inizia oggi, con la partenza per la Cina, un importante tour internazionale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il vittorioso ma contestato referendum sul presidenzialismo del mese scorso. Il leader di Ankara volerà a Pechino per partecipare a una conferenza internazionale sulla nuova Via della seta. Durante la visita, sono previsti anche colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping e una trilaterale con quello russo Vladimir Putin, che Erdogan aveva incontrato appena 10 giorni fa a Sochi. Dalla Cina, Erdogan volerà negli Usa, dove martedì avrà il suo primo faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca. "Credo che questa visita sarà una pietra miliare", ha detto Erdogan. In cima all'agenda ci sarà la decisione Usa di armare direttamente contro l'Isis le milizie curde dell'Ypg, che Ankara considera una "organizzazione terroristica". "Discuteremo - ha anticipato - dei temi della lotta al terrorismo, della Siria e di Feto", (la presunta rete golpista di Fethullah Gulen)