14:02Turismo: compie 30 anni speciale Bell’Italia sulla Sardegna

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA (CAGLIARI), 12 MAG - Un mare di natura, storia, archeologia, tradizioni, in 192 pagine. Compie 30 anni lo Speciale Bell'Italia dedicato alla Sardegna. Il monografico è stato presentato all'hotel Flamingo di Santa Margherita di Pula dalla direttrice Emanuela Rosa Clot, davanti a operatori turistici e rappresentanti delle istituzioni. "Nei testi e nelle immagini c'è il racconto avvincente dell'Isola che ti aspetti e di quella che non ti aspetti - ha sottolineato Clot - la bellezza di un territorio dalle mille sfaccettature e che non finisce mai di stupire. Un'Isola che tutti hanno avuto modo di apprezzare ancora di più in occasione del Giro d'Italia". Il magazine, Editoriale Giorgio Mondadori-Cairo editore, ha dedicato fino ad ora alla Sardegna oltre la metà dei suoi Speciali. L'immagine di copertina di Alessandro Addis, con Cala Mariolu, di incomparabile bellezza, invita lettori e turisti ad addentrarsi nel magico mondo di un'Isola ricca di fascino, storia, tradizioni, unicità. Sfogliando le pagine ci si imbatte nelle splendide calette della costa ogliastrina, ancora, le scogliere della Gallura viste dall'alto, la costa sud, le spiagge delle riserve protette, architetture, nuraghi, siti minerari incrociati nel Cammino di Santa Barbara, nel Sulcis Iglesiente Guspinese. Poi ancora, alcuni tra i borghi più belli d'Italia, Carloforte, Castelsardo, Posada, Galtellì, paesaggi geografici, umani, rurali e storici, come il vigneto del Mandrolisai. C'è anche l'incanto del borgo di Neoneli, nell'oristanese. Non manca un viaggio tra le eccellenze dell'enogastronomia con un focus sul Cannonau e tanto altro ancora. "Questo speciale che Bell'Italia ci dedica fa della Sardegna una destinazione regina", ha commentato l'assessore regionale al Turismo Barbara Argiolas. Sono tante le emozioni suggerite per vivere l'anima di questa terra. Ideale per una vacanza da sogno, ma da lasciare intatta al momento della partenza senza farsi prendere dal desiderio di sottrarre un pezzetto di roccia, un sacchetto di sabbia finissima, chicchi di quarzo o conchiglie da portarsi via come souvenir. Una sconsiderata prassi a cui Bell'Italia dedica un ampio servizio. (ANSA).

13:48Pakistan: bomba su convoglio vice Senato, 20 morti

(ANSA) - QUETTA (PAKISTAN), 12 MAG - Una bomba è esplosa al passaggio di un convoglio di un partito religioso nell'area di Quetta in Pakistan, uccidendo almeno 20 persone e ferendone 35 tra le quali il vice presidente del Senato pachistano Maulana Ghafoor Hyderi e tra i leader di Jamait Ulema e Pakistan (JUI-F). Il politico e il suo seguito facevano ritorno da una moschea nell'area di Mastung. Per il funzionario di polizia Ghazanfar Ali "è stato un attacco kamikaze con l'obiettivo di uccidere Maulana Abdul Ghafoor Haideri" .

13:47Calcio: ranking Uefa, Juve scavalca il Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Comanda la Juventus. Questo il verdetto del ranking Uefa 2016/17 aggiornato dopo le due semifinali di ritorno della Champions League. I bianconeri, informa il sito della federazione calcistica europea, erano saliti momentaneamente in vetta dopo i gol di Mario Mandzukoic e Dani Alves segnati contro il Monaco, primato confermato dopo la sconfitta per 2-1 del Real Madrid in casa dell'Atletico. La Juve, unica italiana nella top 15 del 2016/17, conquista anche punti preziosi nella classifica generale per club, rimanendo però in quinta posizione.

13:39Calcio: Champions, Brych arbitra Juventus-Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il tedesco Felix Brych sarà l'arbitro della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in programma a Cardiff sabato il 3 giugno. Brych, internazionale dal 2007, ha diretto cinque partite di Champions in questa stagione - tra cui l'andata degli ottavi tra Porto e Juventus (0-2)- così come l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Anderlecht e Manchester United. Il 41enne tedesco ha fatto parte del team arbitrale di Euro 2016 la scorsa estate, dirigendo Svezia-Belgio e Inghilterra-Galles nella fase a gironi oltre a Polonia-Portogallo ai quarti. Nel 2014, Brych ha anche arbitrato la finale di Europa League a Torino tra Siviglia e Benfica. L'Uefa ha designato anche l'arbitro della finale di Europa League tra Ajax e Manchester United che si giocherà a Stoccolma il 24 maggio: è lo sloveno Damir Skomina.

13:35Vaccini:Poletti,Gentiloni chiarito che ne discuteremo avanti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Non abbiamo discusso dell'obbligo della vaccinazione, Gentiloni ha ribadito che, analizzato il materiale, ne discuteremo e per quanto riguarda me rappresenterò là, in sede collegiale, le mie opinioni". Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti risponde nella conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri alla domanda se nella riunione si è affrontata la questione dopo le polemiche ieri nel governo.

13:33In marcia sul percorso barbaricino della leva

(ANSA) - ARITZO (NUORO), 12 MAG - Si chiama Francesco Calledda, ma forse rispondeva a quel nome solo quando lavorava in banca: tutti lo conoscono come Zigheddu. Settantanove anni compiuti a febbraio, originario di Aritzo, non conta più i soldi ("degli altri", scherza lui) da un pezzo. Ma cammina. Cammina sempre. E lo farà anche sabato con una passeggiata particolare: dal suo paese percorrerà 55 chilometri passando per monti, foreste, lago e fiume per arrivare a Lanusei, in Ogliastra. Sarà al comando di una spedizione che rievocherà il cammino che i giovani dei paesi barbaricini intraprendevano per rispondere alla chiamata alle armi dello Stato, meglio del Regno visto che si parla della fine dell'Ottocento. Arrivava la lettera e i giovani di leva partivano. A piedi, perché a Aritzo ma anche a Belvì e Tonara il treno non c'era. E il cavallo? "Quello lo usava il sindaco, era lui che faceva da garante sull'identità di chi si presentava in caserma", racconta Zigheddu all'ANSA, riportando quello che dicevano gli zii quando era piccolo. Sveglia presto perché alle 5 si parte. E sarà un lungo cammino. Faticoso, ma invidiabile perché c'è tanto di bello da vedere: si passa attraverso la foresta di Girgini per puntare verso il nuraghe Ruinas. Poi giù verso il fiume Flumendosa fino a costeggiare il lago di Villanova Strisaili. Poi ancora strade di montagna e di collina cercando con lo sguardo le prime case di Lanusei. La caserma, punto di arrivo per tanti soldati che poi finivano 'in continente' (e tanti non tornavano), c'è ancora. Lì finirà il viaggio. Con Zigheddu anche 15 compagni di cammino in rappresentanza dei centri vicini a Aritzo accomunati da quella passeggiata obbligatoria. "Per andare a Lanusei - racconta - tanti a quei tempi si facevano fare le scarpe. Ma alcuni, poco abituati a indossarle, dopo alcuni chilometri continuavano scalzi". Un'impresa. Che non spaventa Zigheddu: lui, che ha scoperto tardi la passione delle lunghe camminate contagiato da un collega di lavoro, ha già fatto otto maratone di New York e quattro cammini di Compostela. La Sardegna? Girata in lungo e in largo. Ogni mattina per non perdere il ritmo si allena arrampicandosi sui sentieri della Sella del diavolo a Cagliari. (ANSA).

13:33Salvini, vorrei che Totti venisse al Milan

(ANSA) - ROMA, 12 MAG -"Se Totti vuole continuare a giocare ma la Roma non lo vuole più come calciatore, lo vorrei al Milan. Domani mattina vorrei vedere Totti con la maglia rossonera, è un grande". Lo afferma Matteo Salvini parlando a Radio Cusano Campus.