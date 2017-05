Ultima ora

16:05Angela Celentano: nome Celeste Ruiz è fasullo, foto ‘rubata’

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 12 MAG - Non si chiama Celeste Ruiz e non è Angela Celentano ma una psicologa messicana, residente in Francia e all'oscuro di tutto, la donna ritratta nella foto e indicata come Celeste, inviata per mail nel 2010 alla famiglia della piccola scomparsa all'età di tre anni sul Monte Faito nell'agosto del 1996. E' quanto emerso dalle dichiarazioni e dalla prova del Dna cui è stata sottoposta la donna. In sostanza, era stata attribuita da sconosciuti l'identità fasulla di una presunta Celeste Ruiz alla foto della psicologa. L'immagine ed alcuni messaggi spediti alla famiglia avevano alimentato le speranze circa un possibile ritrovamento di Angela. Sul fatto proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata (Napoli) per provare a identificare l'autore o gli autori del falso che hanno anche inviato la mail ai genitori di Angela. Sono stati prima alcuni amici e poi i familiari a contattare la donna all'oscuro di tutto come spiega il procuratore di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico.

15:58Trump rinvia visita Fbi, timori malumori dipendenti

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - La Casa Bianca sembra aver abbandonato l'idea della visita del presidente alla sede dell'Fbi entro fine settimana, dopo che gli e' stato detto che probabilmente non sarebbe stato accolto con calore dai dipendenti del Bureau. Secondo quanto riferito da un dipendente dell'agenzia a Nbc, "la maggior parte dei dipendenti e' fedele all'ex direttore James Comey", licenziato dal tycoon. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva detto che forse Trump sarebbe andato nei prossimi giorni all'Fbi.

15:57Usa: Trump, quando finirà la caccia alle streghe?

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAG - "Quando lo stesso Clapper, e praticamente tutti coloro a conoscenza della caccia alle streghe, dirà che non c'è collusione, quando finirà?". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in uno dei tweet postati a raffica da questa mattina, fino a sei nel giro di circa un'ora.

15:54Rugby: ct O’Shea convoca Lazzaroni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il ct della Nazionale Conor O'Shea ha convocato il flanker esordiente del Benetton, Marco Lazzaroni, in sostituzione del capitano e seconda linea delle Zebre George Biagi per il tour estivo di giugno a Singapore, Fiji ed Australia. Biagi ha riportato la frattura della zigomo destro nel corso del derby italiano di sabato scorso a Parma e, d'accordo con lo staff medico, ha deciso di non intervenire chirurgicamente, con una prognosi stimata in trenta giorni circa. Alla prima convocazione per una finestra internazionale, Lazzaroni vanta 42 apparizioni in PRO12 e 17 tra Champions Cup e Challenge Cup con il Benetton. E' il quinto esordiente convocato da O'Shea per il trittico di giugno. La Nazionale si radunerà a Roma nella serata di domenica 28 maggio e volerà a Singapore il primo giugno in vista del primo test match del tour estivo di sabato 10 giugno contro la Scozia.

15:53Papa: Mattarella, grazie per messaggio, da lei appello pace

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco, il seguente messaggio: «Desidero farle pervenire il mio più sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto molto cortesemente indirizzarmi nel momento in cui si accinge a compiere il pellegrinaggio al Santuario di Fatima per commemorare il centenario delle apparizioni mariane". "Con questo viaggio - sostiene Mattarella - Ella invia un appello di pace e speranza all'intera famiglia umana, affidando al senso di responsabilità e all'intelligenza di tutti gli uomini di buona volontà il compito di costruire un mondo più giusto. In questo spirito colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia profonda stima e della considerazione dell'intero popolo italiano".

15:47Calcio: Torino, Baselli torna a disposizione

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Il Torino recupera De Silvestri e Baselli in vista della sfida casalinga col Napoli. I due giocatori hanno svolto l'intera seduta con i compagni e si candidano ad una maglia per la partita di domenica. Moretti, che domenica non giocherà perché squalificato come Acquah, ha seguito un programma personalizzato. La squadra svolgerà la rifinitura domani pomeriggio, allo Stadio Grande Torino, cui seguirà la partenza per il ritiro di Leinì. L'allenamento di domani sarà preceduto dalla consueta conferenza stampa di vigilia del mister Sinisa Mihajlovic, in programma nella sala stampa dello stadio Grande Torino alle 13.30.

15:41Calcio: addio Totti, biglietti esauriti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Tutti i tagliandi messi in vendita per Roma-Genoa sono esauriti, compreso il settore Distinti Nord Ovest". Con questo 'cinguettio' su Twitter la Roma comunica che il 28 maggio l'Olimpico sarà sold out. In un paio d'oro sono stati polverizzati i cinque mila biglietti del settore ospiti messi in vendita dalla società. Per l'addio di Francesco Totti quindi lo stadio tornerà ad essere pieno come ormai non si verificava più da anni.