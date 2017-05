Ultima ora

17:48Fondi Sardegna: Corte conti, Salis restituisca 62mila euro

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - L'ex consigliere dell'Italia dei Valori, Adriano Salis, dovrà restituire alla Regione 62.773,67 euro, rivalutati secondo gli indici Istat, per danno erariale legato all'uso illecito dei fondi dei gruppi durante la XIII legislatura, per il quale è stato condannato in appello a un anno e quattro mesi per peculato e falso. Lo ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, chiamata ad esprimersi dalla Procura regionale contabile. Secondo i giudici, Salis, "in ragione di una prassi non curante gli obblighi di rendicontazione, ha gestito i finanziamenti ricevuti come quota individuale, utilizzando le somme contestate in parte e presumibilmente (visto che non è stato fornito, sul punto, neppure un principio di prova), per attività del partito, e il resto per fini estranei al vincolo di destinazione istituzionali, al di fuori di ogni previsione normativa". In pratica, si legge nella condanna erariale, l'ex Idv non ha "dato conto" di quelle somme e "il mantenimento di questa prassi illegittima per molti anni comporta un aggravio della responsabilità, perché la peculiare posizione del soggetto agente (consigliere regionale) avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche".(ANSA).

17:44Terremoto: sindaco Ussita, ricostruzione diventa impossibile

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 12 MAG - ''La ricostruzione di Ussita non potrà mai avere inizio né conclusione. Gran parte del territorio del Comune viene a trovarsi nelle medesime condizioni del camping Il Quercione, con la conseguenza che non un prefabbricato, non una casetta di legno, non alcun altro immobile, non un solo ripristino dei vecchi impianti sportivi, compreso il Palazzo del ghiaccio e la piscina, potranno mai essere messi in atto''. Lo si legge nella lettera di dimissioni che il sindaco di Ussita Marco Rinaldi ha consegnato al segretario comunale, rassegnando le sue ''irrevocabili dimissioni''. 'L'impossibilità di ricostruire Ussita e gli altri Comuni del Parco - dice - diviene una certezza ove non muti il quadro legislativo che tuteli, in un ambito di straordinaria gravità come quello che ci coinvolge, anche la presenza umana inserita nell'ambiente naturale''. Rinaldi continuerà a difendere i suoi cittadini, e ad aiutarli ''ad uscire dal grave stato di disagio e di abbandono in cui versano''.

17:37Migranti: Saviano, Serracchiani merita candidarsi con Lega

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "E Matteo Salvini saluta l'ingresso di Debora Serracchiani nella Lega Nord. Spero la candidi lui, perché se la candida ancora il Pd, significa che il Pd è diventato la Lega Nord". Così su facebook Roberto Saviano commenta le dichiarazioni della presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul tentativo di stupro a Trieste da parte di un iracheno richiedente asilo. "La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma - aveva detto Serracchiani - risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese".

17:36F.1: Gp Spagna, Vettel ‘c’è da lavorare’

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - I due turni di libere del venerdì al Montmelò hanno rimesso le Mercedes davanti a tutti e Sebastian Vettel, quarto dietro anche al compagno di squadra Kimi Raikkonen, ammette di aver avuto "sensazioni piuttosto negative" nel feeling con la sua Ferrari. "Ho faticato un po' con il bilanciamento della monoposto, dovremo girare di più per trovare un feeling migliore", ha detto a Sky Sport. "Il pomeriggio non è andato male - ha proseguito il tedesco - ma dobbiamo migliorare. Non sappiamo che lavoro abbia fatto la Mercedes, anche se sembra che sia ancora una volta una sfida tra noi e loro - ha affermato -. Ripeto, non sono soddisfatto e credo che abbiamo ancora del potenziale da tirare fuori". Meno esplicito il finlandese, che ha parlato di "un venerdi' normale". "I tempi sul giro non dicono molto oggi, dovremo vedere domani dove finiremo - ha spiegato Raikkonen -. Non è stata giornata semplice, c'era molto vento a raffiche e la pista era scivolosa, ma quelle condizioni valevano per tutti".

17:35Esplosione Roma: pm indaga per atto terrorismo

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Atto di terrorismo con esplosivo. Questo il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione all'esplosione avvenuta questa mattina in un parcheggio laterale della Posta di via Marmorata a Roma. Il fascicolo è affidato al pool di pm che lavorano all'antiterrorismo coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. Testimoni: "due botti e fiamme altissime".

17:28Rogo Pomezia: prime ore livello diossina elevatissimo

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il 5 e il 6 maggio nelle immediate vicinanze dell'incendio alla Eco X di via Pontina sono stati rilevati valori "estremamente più elevati" di diossina, oltre 700 volte la soglia di rischio per la salute. E' quanto si legge in una nota dell'Arpa Lazio. Il giorno in cui è divampato il rogo quindi le rilevazioni indicavano una percentuale di concentrazione di diossine e furani di 77,5 picogrammi per metro cubo, a fronte del limite di 0,1 picogrammi per metro cubo indicato dall'Oms.

17:26Olimpiadi: 2024, da Macron sì a sostegno Parigi

(ANSA) - PARIGI, 12 MAG - Il neopresidente francese Emmanuel Macron ha confermato al numero 1 del Cio il suo appoggio alla candidatura di Parigi alle Olimpiadi 2024. In un colloquio telefonico con Thomas Bach, Macron - secondo un comunicato del movimento En Marche! - "ha ricordato quanto la candidatura Paris2024 stia a cuore al movimento sportivo e come rientri nell'agenda dello sviluppo sostenibile del Cio". Bach si è congratulato con Macron per "la grande qualità della candidatura francese". Un incontro fra Macron e la commissione di valutazione del Cio in visita a Parigi è in programma per la prossima settimana, subito dopo l'insediamento di Macron all'Eliseo.