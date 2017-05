Ultima ora

19:22Minore incinta sfruttata per accattonaggio, due denunciati

(ANSA) - VERONA, 12 MAG - Due persone di etnia rom sono state segnalate all'autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Verona per i reati di riduzione in schiavitù aggravata. I due coniugi, di nazionalità romena, rispettivamente di 47 e 41 anni, sono stati sorpresi nelle vie del centro a chiedere l'elemosina utilizzando anche una 16enne, in stato interessante, che avevano avuto in affidamento dal Tribunale. Dalle indagini è emerso la coppia era stata fermati numerose volte dagli agenti impegnati in servizi anti accattonaggio, accumulando decine di sanzioni al regolamento di Polizia urbana. Dopo gli accertamenti i due coniugi sono stati denunciati in stato di libertà, mentre il Tribunale dei minori di Venezia ha disposto il trasferimento della 16enne in una struttura protetta.

19:11Danni a tombe: ipotesi bravata banda minorenni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Si tratterebbe di una bravata compiuta da un gruppo di ragazzini il danneggiamento di circa 70 tombe avvenuto la scorsa notte al cimitero del Verano a Roma. E' l'ipotesi più accreditata al momento. Secondo quanto si è appreso, i responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere e si ipotizza siano minorenni. Non si esclude che i ragazzi siano rimasto chiusi dentro il cimitero e abbiamo compiuto l'atto vandalico. Sulla vicenda indagini dei Carabinieri della Stazione San Lorenzo e della compagnia piazza Dante.

19:07Calcio: Palermo, slitta ancora il closing

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Slitta ancora il closing dell'affare che porterà il Palermo nelle mani della Yw&F. Il presidente Paul Baccaglini, in una nota, chiede altro tempo. "Come già ricordato in altre occasioni - dice - confermo che in questo momento l'agenda di lavoro viene dettata dai tecnici impegnati nel completamento della due diligence. Come è di prassi in questi casi, c'è un intero team che si sta occupando di ultimare la due diligence che riguarda tutta la società e le sue attività. Si lavora sui dettagli non solo finanziari, ma anche legali, commerciali. I tecnici al lavoro ci hanno chiesto più tempo".

18:55Calcio: Juve riscatta Benatia, al Bayern Monaco 17 milioni

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Sono felice di annunciare che la Juventus ha deciso di riscattarmi: sarò bianconero per altri tre anni". Mehdi Benatia è stato riscattato dal club bianconero che ha acquistato il difensore a titolo definitivo dal Bayern Monaco. L'investimento è di 17 milioni di euro, pagabili in due esercizi. "Da quando sono arrivato ho sempre espresso il mio desiderio di rimanere alla Juventus - aggiunge il difensore franco-marocchino sul sito ufficiale della società -, spero che il nostro futuro sia ricco di soddisfazioni". La Juventus ha sottoscritto con il calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020.

18:41Killer ricercato: in ordinanza Gip ‘fuga è sfida ai Cc’

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Una 'sfida' alle forze dell'ordine. E' descritta così la fuga di Norbert Feher dal Pm Marco Forte, nella richiesta di custodia in carcere accolta dal Gip Letizio Magliaro per il serbo, indagato a Bologna per l'omicidio del barista di Budrio Davide Fabbri. "Nemmeno la rocambolesca 'caccia all'uomo' - scrive il Pm, in un passaggio riportato nell'ordinanza - che ha comportato il dispiegarsi di un migliaio di unità di militari, tra cui i reparti speciali dei Carabinieri dei Cacciatori di Calabria, del Tuscania e dei Gis lo ha determinato a desistere, tanto da poter escludere la mera occasionalità della condotta e anzi dimostrando l'individuo un'assoluta spregiudicatezza, quasi a voler ingaggiare una vera e propria sfida con le forze dell'ordine e una lucida e criminale determinazione, negli ultimi giorni alimentata anche dai mezzi di informazione nel 'romanzare', quando non 'inventare' le notizie, che ne hanno trasformato la figura da mero violento criminale in soggetto dotato di capacità sovrumane". (ANSA).

18:36Piano anti-dissesto: D’Angelis, ci sono 29 mld di euro

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Contro il dissesto idrogeologico "per i prossimi 10-15 anni abbiamo 29 miliardi di euro per 11.500 interventi nel Paese, 379 per le Marche, dove finanzieremo 227 interventi". Lo ha detto oggi Erasmo D'Angelis, coordinatore della Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, durante un seminario ad Ancona - una delle 21 tappe dell'iniziativa - sulle nuove linee di progettazione dell'assetto idrogeologico. "Italia Sicura - ha osservato - opera da tre anni. E' una struttura di lungo periodo, istituita dal precedente governo ma che va al di là della durata dei singoli esecutivi. Abbiamo risorse importanti, come gli 11,5 miliardi che finanziano con bonus fiscali dell'85% interventi antisismici nei condomini". "Sul dissesto idrogeologico - ha continuato D'Angelis - abbiamo già recuperato 2,3 miliardi di somme non spese dal 2000 al 2014". Importi che hanno permesso "36 interventi già avviati nelle Marche, per una spesa di 24 milioni di euro". Quanto ai prossimi 10-15 anni, ha aggiunto, ''abbiamo 29 miliardi di euro per 11.500 interventi nel Paese, 379 per le Marche, dove finanzieremo 227 interventi". Secondo D'Angelis, "occorre incentivare la progettazione, perché il 90% degli interventi non ha progetto. Purtroppo c'è una regola che permette ai Comuni di finanziare la progettazione se l'intervento è finanziato, ma i finanziamenti arrivano solo se c'è il progetto: si capisce che si entra in un circolo vizioso". Circostanze, ha concluso, per cui è stato anche "stanziato un fondo di 100 milioni di euro per spesare la progettazione. Nel complesso si tratta di un intervento importante di lungo periodo, una svolta culturale che porta sicurezza e occupazione". (ANSA).

18:19Migranti: Serracchiani,condannare violenza senza graduatorie

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - "I razzisti vogliono respingere i richiedenti asilo, io voglio accogliere chi scappa dalla guerra. I razzisti pensano che una violenza fatta da uno straniero sia peggiore di quella fatta da un italiano, per me la violenza è sempre e comunque da condannare, senza colore e senza graduatorie. Se occorre lo ripeto". Lo scrive la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul proprio profilo Facebook, ribadendo un concetto che aveva già espresso ieri sera in un tweet. "Al di là del caso specifico - aggiunge Serracchiani - in cui le responsabilità saranno accertate dalle autorità, io ho sentito il dovere di dire una cosa che credo di buon senso, anche se scomoda. E credo di aver detto una cosa evidente alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Non rendersene conto significa fare il gioco di quelli che razzisti lo sono veramente".