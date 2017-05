Ultima ora

20:57Muore in ospedale durante colonscopia, medico indagato

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Era entrato in ospedale ad Adria per una colonscopia, che ha avuto luogo mercoledì, ma dall'anestesia non si è più svegliato. È morto così Giovanni Volante, 86 anni, di Taglio di Po. I parenti hanno presentato un esposto ed ora la Procura della Repubblica di Rovigo ha indagato un medico e disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano.

20:49Madre di Provvisionato: ‘Gioia dopo 21 mesi di attesa’

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Dopo 21 mesi di attesa le speranze si affievolivano: adesso siamo felicissimi, provo una gioia grande, potremo riabbracciare nostro figlio dopo mesi di attesa". Con queste parole Doina Coman, la madre di Cristian Provvisionato, ha commentato la liberazione del figlio fermato in Mauritania alla fine di agosto del 2015 e da allora fino ad oggi in custodia cautelare. Secondo quanto riferito dai famigliari, Provvisionato dovrebbe rientrare in Italia questa notte, a Roma. L'annuncio della liberazione era stato dato su Twitter dal ministro degli Esteri Angelino Alfano. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ringraziato il presidente della Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz per la liberazione di Cristian.

20:40Cassazione conferma condanna Schettino

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 vicino all'Isola del Giglio con un bilancio di 32 morti, la Corte di Cassazione ha condannato l'ex comandante Francesco Schettino a 16 anni di reclusione. La sentenza diventa così definitiva e Schettino va in carcere per scontare la pena. Per prescrizione sono stati eliminati due mesi di arresto per delitti contravvenzionali. E' stato respinto, infine, il ricorso del pg di Firenze che chiedeva per l'imputato una pena pià alta. Schettino ha atteso il verdetto davanti al penitenziario romano di Rebibbia. "Busso in carcere per costituirmi perché credo nella giustizia", ha detto.

20:39Tennis: Atp Madrid, Nadal in semifinale contro Djokovic

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sarà Rafael Nadal l'avversario di Novak Djokovic in una semifinale del torneo Master 1000 di Madrid. Lo spagnolo, reduce dalle vittorie a Montecarlo e Barcellona, ha battuto per 7-6, 6-2 il belga David Goffin. Nella parte alta del tabellone, l'uruguaiano Pablo Cuevas ha centrato la sua prima semifinale superando il giovane tedesco Alexander Zverev per 3-6, 6-0, 6-4. L'ultimo quarto di finale vede di fronte Dominic Thiem e Borna Coric. Tra le donne, è in finale la romena Simona Halep. La terza favorita del seeding ha sconfitto per 6-2 6-3 la lettone Anastasia Sevastova. Per la Halep è la 23esima finale in carriera, la prima in questa stagione, nel torneo in cui è campionessa in carica. Ora attende la vincente del match tra la francese Kristina Mladenovic e la russa Svetlana Kuznetsova.

20:16Due giovani in coma per miscela alcol-droghe a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Due giovani italiane di origini ecuadoriane, di 17 e 25 anni, sono ricoverate in ospedale a Genova in condizioni disperate dopo avere assunto un mix di alcol e droghe in una appartamento lasciato loro in uso dal proprietario. La più giovane è in condizioni disperate, l'amica, nota per l'uso di sostanze tossiche, è anche lei in rianimazione. Le due sono state trovate stamani prive di sensi in un appartamento nel quartiere Borgoratti dal proprietario, che ha chiamato subito i soccorsi. La più grande aveva lavorato come badante della moglie dell'uomo e dopo la morte della donna, alcune settimane fa, aveva chiesto di potere continuare a frequentare l'abitazione. Secondo i primi accertamenti, le due sarebbero andate in overdose per un mix di droghe e alcol. Le due giovani sono state sottoposte anche agli esami per stabilire se siano anche state abusate sessualmente, anche se non presentano segno esterni evidenti di violenza.

20:13Bestie Satana: affidamento in prova per Elisabetta Ballarin

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAG - Il tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso l'affidamento in prova a Elisabetta Ballarin, condannata a 22 anni di carcere in concorso con Andrea Volpe per l'omicidio di Mariangela Pezzotta, una delle vittime del gruppo delle Bestie di Satana negli anni 90. Elisabetta Ballarin già dallo scorso anno stava godendo della semilibertà e rientrava nel carcere di Verziano, in provincia di Brescia, solo la notte. Ora con il nuovo provvedimento non avrà quest'obbligo.

20:09G7: domani corteo protesta a Bari, attesi 400 manifestanti

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Sono attesi circa 400 manifestanti - secondo gli organizzatori - al corteo pacifico organizzato per domattina a Bari dal coordinamento 'Pugliacontroilg7' nell'ambito della mobilitazione contro il G7 Finanze in corso nel capoluogo pugliese. Il corteo partirà alle 9 dall'ingresso principale del Parco 2 Giugno, in viale Einaudi, percorrerà le strade principali del quartiere Carrassi e si concluderà in largo Ciaia, lungo un percorso concordato con la Questura che sorveglierà la manifestazione. Lungo le vie interessate dal corteo c'è fin da oggi il divieto di sosta per le auto e domani i percorsi di bus e navette saranno deviati. Alla manifestazione sono attese, secondo gli organizzatori, parteciperanno collettivi studenteschi, lavoratori provenienti da tutta la regione, centri sociali, sindacalisti di base, gli attivisti del movimento 'No Tap' e di Alternativa Comunista, unico partito ad aver aderito all'iniziativa.