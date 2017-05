Ultima ora

00:00Rugby: Stade Francais vince Challenge Cup, Parisse in meta

(ANSA) - EDIMBURGO, 12 MAG - Lo Stade Francais di Sergio Parisse ha vinto la Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, battendo in finale a Murrayfield gli inglesi del Gloucester per 25-17 (10-10). Proprio Parisse è stato autore di una delle mete del club parigino. Nell'albo d'oro di questa competizione lo Stade succede ad un altro club francese, il Montpellier, che nella finale dell'anno scorso aveva battuto gli Harlequins londinesi.

23:43Basket: play off, Milano-Capo d’Orlando 80-87

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 12 MAG - Salta subito il fattore campo perché la Betaland Capo d'Orlando compie un'impresa epica: il Forum d'Assago diventa terra di conquista della squadra di coach Di Carlo, mentre l'EA7 campione d'Italia esce tra i fischi al termine di una sconfitta inquietante, fragorosa e assolutamente meritata (80-87), al netto di un arbitraggio scadente. La gara-1 dei quarti di finale dei playoff per l'Olimpia è un vero e proprio incubo: non trova mai ritmo in attacco e non riesce a proteggere il ferro in difesa, dove Iannuzzi fa la parte del gladiatore (18 punti). Capo d'Orlando gioca leggera, corre e si passa la palla; Milano invece appare confusa, è sulle gambe e si muove senza un filo conduttore. Gioca a strappi, perde un'infinità di palloni (ben 23) e non riesce a concretizzare il dominio numerico a rimbalzo (43 a 26). Non le basta nemmeno un Pascolo monumentale (24 punti) e il moto d'orgoglio per recuperare il -15 nell'ultimo parziale, fermandosi al 75-78 prima dello scatto finale di Capo d'Orlando.

23:33Ministero Interno russo, ‘colpiti da cyberattacchi’

(ANSA) - MOSCA, 12 MAG - Il ministero dell'Interno russo ha reso noto di essere stato colpito da cyberattacci. La portavoce del ministero, Irina Volk, citata dalle agenzie di stampa russe, ha precisato che gli attacchi hanno colpito circa mille computer, ma che i server del ministero sono rimasti indenni. Volk ha aggiunto che i tecnici stanno lavorando per riprendere in mano la situazione e aggiornare le procedura di sicurezza. Intanto secondo le rilevazioni delle due compagnie della sicurezza Kaspersky Lab e Avast sono "oltre 70 i Paesi colpiti dai cyberattacchi e tra questi la più colpita è la Russia".

23:31Calcio: 1-0 a West Bromwich, Chelsea campione Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Chelsea è campione d'Inghilterra per la sesta volta nella sua storia. La squadra allenata da Antonio Conte, che nell'albo d'oro dei tecnici vincitori della Premier League succede a Claudio Ranieri che trionfò l'anno scorso con il Leicester, ha ottenuto la certezza matematica del titolo vincendo per 1-0 sul campo del West Bromwich, con gol di Batshuayi (entrato poco prima al posto di Hazard) al 39' st. A 2' dalla fine il match è stato anche sospeso per invasione di campo, poi è ripreso fino al termine. Con il successo in trasferta di questa sera, il Chelsea ha raggiunto quota 87 punti in classifica, e quindi non può più essere raggiunto o superato dal Tottenham, secondo, che di punti ne ha 77 e deve giocare ancora tre partite. La certezza del titolo è quindi matematica per i Blues. Prima di Conte e Ranieri, altri due allenatori italiani avevano vinto la Premier League: Carlo Ancelotti con il Chelsea e Roberto Mancini con il Manchester City.

23:11Cristian Provvisionato è arrivato a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Cristian Provvisionato è arrivato all'aeroporto di Ciampino. Secondo quanto si apprende, il 43enne milanese detenuto in Mauritania quasi due anni, è ora in albergo, in attesa di tornare, probabilmente domani, a casa.

21:15Calcio: Cassano, Totti deve continuare, lo rivorrei con me

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Cosa farei se fossi Totti? Gli direi di continuare e sono convinto che anche lui voglia farlo: nessuno deve azzardarsi di dirgli cosa deve fare. A me piacerebbe finire la carriera da qualche parte e con Totti giocherei ancora: decida lui dove". Uno scatenato Antonio Cassano spazia a 360 gradi sul mondo del calcio e professa, ancora una volta, la propria stima per l'ex compagno in giallorosso, con il quale non tutto filò liscio ai tempi della comune militanza a Trigoria. "È il calciatore con cui mi sono divertito di più in assoluto, se sta bene potrebbe fare ancora tanti gol in questa Serie A", dice ancora Cassano su Totti. Passando ad altro, Fantantonio rivela che "in finale di Champions tiferò Juventus: ci sono tanti amici in bianconero e in particolare mi farebbe piacere per Buffon, così finalmente potrebbero dargli il Pallone d'oro. Lo merita". "Alla Juve e ad Allegri posso fare solo i complimenti per quello che hanno fatto - aggiunge -, ma preferisco essere il Barcellona: ognuno ha il suo modo di giocare".

21:00Migranti: presidio Fi a Iglesias contro centro permanenza

(ANSA) - IGLESIAS, 12 MAG - Cittadini comuni e forze politiche del centrodestra si sono ritrovati in presidio contro l'apertura del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) nell'ex carcere di Iglesias, nel Sulcis, già al centro di aspre polemiche. Il "Comitato contro il Cpr" è pronto alla mobilitazione di piazza e nei prossimi giorni ci sarà un incontro in prefettura a Cagliari, durante il quale potrebbe esserci un nuovo sit-in. Diversi gli iglesienti preoccupati che hanno preso la parola al microfono per sottolineare che "non si tratta di contrarietà all'integrazione, ma senza lavoro nel nostro territorio non ci può essere alcuna integrazione". Il coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, ha lanciato un monito alla Giunta Pigliaru: "in piazza oggi non ci sono parti politiche, ma i cittadini sardi che stanno dicendo basta. Non voglio neanche immaginare che si possa arrivare a situazioni pericolose, ma con questo modo di fare si sta alimentando il razzismo - ha attaccato - Non possono neppure nascondersi dietro un 'abbiamo le mani legate', perchè in Veneto il governatore Zaia ha già detto che non ci saranno centri di permanenza". Secondo Cappellacci, "il business dell'accoglienza in Sardegna fattura 250 mln di euro l'anno" e "l'Isola non può diventare la Lampedusa d'Italia". "Io sono per l'accoglienza ma solo il 5% di quelli che sbarcano qui arriva da situazioni drammatiche di guerra o altro: e il resto?", si è chiesto l'ex governatore. "L'intera città di Iglesias si sta ribellando ma non basta, bisogna essere in grado di far sentire la protesta e bisogna che ci armiamo di coraggio e scendiamo in strada", ha detto il capogruppo Udc in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, l'esponente sulcitano di Fi Ignazio Locci, "la città è ancora una volta chiamata a difendere i propri diritti e la propria dignità. Questa struttura che abbiamo le nostre spalle è stata dichiarata inagibile per i carcerati perché non funzionava il riscaldamento, mentre ora la stessa struttura è immediatamente diventata agibile per ospitare immigrati: questa è una vergogna ed è uno schifo". (ANSA).