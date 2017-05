Ultima ora

06:34Casa Bianca, a Roma Trump rivedra’ Gentiloni

WASHINGTON - Nella sua tappa romana, il presidente Usa Donald Trump non incontrera' solo il Papa e il capo dello Stato Sergio Mattarella ma rivedra' anche il premier Paolo Gentiloni, che ha ricevuto recentemente alla Casa Bianca e che fara' poi gli onori di casa al G7. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

06:30Usa vicini ad accordi per vendere a Riad 100 mld dlr armi

WASHINGTON - Gli Usa sono vicini a chiudere una serie di accordi per vendere oltre 100 miliardi di armamenti all'Arabia Saudita, primo Paese che Donald Trump visitera' nel suo viaggio d'esordio all'estero. Lo scrive la Reuters sul proprio sito, citando un alto dirigente della Casa Bianca.

06:23Usa:Wsj, Trump pensa a cambio team e strategia comunicazione

WASHINGTON - Donald Trump sta considerando grandi cambiamenti nel suo team per la comunicazione e nella sua strategia, ritenendolo responsabile di non essere riuscito a placare le polemiche per il licenziamento del capo dell'Fbi. Lo scrive il Wsj citando vari dirigenti dell'amministrazione. Tra le mosse la possibile sostituzione del portavoce Sean Spicer, che oggi era tornato sul podio dopo alcuni giorni al Pentagono come riservista. In una intervista a Fox News, incalzato sul futuro di Spicer, Trump si e' limitato a dire ''c'e' stato fin dall'inizio".

06:20Usa: sparatoria in casa riposo Ohio, 4 morti

WASHINGTON - Sparatoria con quattro morti in una casa di riposo a Kirkersville, piccolo villaggio dell'Ohio: le vittime sono due donne che lavoravano nella struttura, un poliziotto in servizio da sole tre settimane e l'autore dell'assalto, il cui movente resta al momento ignoto. L'assalitore aveva preso in ostaggio anche due persone, che pero' sono riuscite a scappare dopo che l'uomo ha sparato un primo colpo contro l'agente, intervenuto sul posto in seguito ad una segnalazione. Non e' chiaro se l'autore della sparatoria si sia ucciso e se aveva una qualche relazione con una delle dipendenti rimaste uccise.

06:17Venezuela: ancora proteste, partito oppositore e allevatori

CARACAS - Ennesimo fine settimane di proteste in Venezuela. Per oggi sabato sono previste manifestazioni in diverse citta' del paese da parte del partito oppositore Voluntad Popular. E anche gli allevatori intendono scendere in piazza. Ad annunciare l'iniziativa di Voluntad Popular e' stato Freddy Guevara, coordinatore nazionale del partito e primo vicepresidente del Parlamento. In una serie di tweet, Guevara ha chiesto di aderire alla protesta con ogni mezzo, ''in auto, barca, trattore, bus, a cavallo, moto, biciclette o a piedi''.

00:00Rugby: Stade Francais vince Challenge Cup, Parisse in meta

(ANSA) - EDIMBURGO, 12 MAG - Lo Stade Francais di Sergio Parisse ha vinto la Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, battendo in finale a Murrayfield gli inglesi del Gloucester per 25-17 (10-10). Proprio Parisse è stato autore di una delle mete del club parigino. Nell'albo d'oro di questa competizione lo Stade succede ad un altro club francese, il Montpellier, che nella finale dell'anno scorso aveva battuto gli Harlequins londinesi.

23:43Basket: play off, Milano-Capo d’Orlando 80-87

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 12 MAG - Salta subito il fattore campo perché la Betaland Capo d'Orlando compie un'impresa epica: il Forum d'Assago diventa terra di conquista della squadra di coach Di Carlo, mentre l'EA7 campione d'Italia esce tra i fischi al termine di una sconfitta inquietante, fragorosa e assolutamente meritata (80-87), al netto di un arbitraggio scadente. La gara-1 dei quarti di finale dei playoff per l'Olimpia è un vero e proprio incubo: non trova mai ritmo in attacco e non riesce a proteggere il ferro in difesa, dove Iannuzzi fa la parte del gladiatore (18 punti). Capo d'Orlando gioca leggera, corre e si passa la palla; Milano invece appare confusa, è sulle gambe e si muove senza un filo conduttore. Gioca a strappi, perde un'infinità di palloni (ben 23) e non riesce a concretizzare il dominio numerico a rimbalzo (43 a 26). Non le basta nemmeno un Pascolo monumentale (24 punti) e il moto d'orgoglio per recuperare il -15 nell'ultimo parziale, fermandosi al 75-78 prima dello scatto finale di Capo d'Orlando.