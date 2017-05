Ultima ora

11:34Cibi mal conservati a Ischia,erano per alberghi vip

(ANSA) - ISCHIA, 13 MAG - Erano destinate alle tavole di alberghi e ristoranti 'in' di Ischia le dieci tonnellate di derrate alimentari (zucchero, farina, pomodori pelati ed acqua minerale) rinvenute in un cattivo stato di conservazione in un capannone adibito al deposito di fieno, mangimi vari e concimi a Barano d'Ischia (Napoli). La merce è stata confiscata dai carabinieri della compagnia di Ischia e distrutta. Denunciato il titolare dell'azienda agricola 'San Luciano', M.F. ischitano di 55 anni. All'operazione, che si è conclusa nella notte, ha preso parte anche personale del servizio veterinario Asl Napoli 2 Nord. Nel capannone c'era un laboratorio clandestino per la macellazione di conigli ed animali da cortile e uno scarico abusivo di scarti provenienti dalla macellazione. Rinvenuta la presenza di 39 animali (35 conigli, 2 polli e 2 faraone). Le accuse nei confronti del titolare sono di cattivo stato di conservazione di derrate alimentari, macellazione abusiva di animali e scarico abusivo di reflui della macellazione.

11:32Salone Libro: conto alla rovescia, prenotati 20mila studenti

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Ha superato quota 20 mila, ma altre se ne stanno ancora aggiungendo, le prenotazioni delle scuole per il trentesimo Salone Internazionale del Libro di Torino. Scolaresche in arrivo da tutta Italia affolleranno il Bookstock Village realizzato col sostegno della Compagnia di San Paolo. Cinquemila metri quadrati dedicati ai più giovani, nonché ai loro docenti e alle famiglie. L'Arena, lo Spazio Book e lo Spazio Stock, insieme alle otto sale tematiche fra laboratori e aule didattiche, propongono 120 ore di programmazione e 180 ore di attività laboratoriale su quattro temi: scienza e tecnologia, digitale, immagini e parole. Sono sempre aperte le prenotazioni. Da tutta Italia sono in arrivo un migliaio di classi per un totale di quasi 2.500 studenti da fuori regione. Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto le regioni di provenienza. (ANSA).

11:22Tuffi: l’ultima gara di Tania Cagnotto

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Tania Cagnotto saluta tutti e dice addio ai tuffi. La supercampionessa azzurra sale oggi per l'ultima volta in una gara ufficiale sul trampolino da 1 metro ai campionati tricolori che si disputano a Torino. La 32enne bolzanina, figlia d'arte, il papà Giorgio è stato anche lui un grande campione in questa specialità, chiude una carriera brillante, caratterizzata da ben 41 medaglie in competizioni internazionali, fra le quali primeggiano 2 bronzi olimpici, 1 oro mondiale e 20 ori europei, oltre a tantissimi titoli nazionali.

11:20Golf: Florida, Molinari scivola al 34mo posto

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Francesco Molinari è sceso dal settimo al 34° posto con 143 (69 74, -1) colpi nel secondo giro del torneo TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach, Florida. Sono al vertice con 135 (-9) il sudafricano Louis Oosthuizen (69 66) e Kyle Stanley (69 66), che precedono J.B. Holmes (137, -7) e il sorprendente fijiano Vijay Singh (138, -6) da tempo lontano dall'alta classifica. Non stanno brillando i giocatori più attesi. Sono al 23° posto con 142 (-2) Phil Mickelson, lo svedese Henrik Stenson e gli australiani Jason Day, numero tre mondiale e campione uscente, e Adam Scott e occupano il 43° con 144 (par) Dustin Johnson, leader del world ranking, il nordirlandese Rory McIlroy, numero due, Justin Thomas, Rickie Fowler, il tedesco Martin Kaymer e lo spagnolo Sergio Garcia. Francesco Molinari ha tenuto un buon passo sulle prime nove buche, poi il suo rendimento è andato calando. (ANSA).

11:20Migranti: Mogherini, flussi regolari sono necessari per Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Anche se "la storia a volte ci ha divisi", per risolvere le nostre crisi - dalla Libia alla Siria al Medio Oriente - "non possiamo che farlo insieme". Anche per sfruttare "la grande opportunità della migrazione regolare, necessaria all'economia Ue". Questo il messaggio dell'alto rappresentante della politica estera della Ue, Federica Mogherini, nel suo intervento all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, a Roma. Per la Mogherini giovani, donne e sostegno all'economia informale sono le tre priorità del lavoro da compiere insieme nell'ambito dell'UpM. I giovani "rappresentano la questione principale per la quale non possiamo fallire, da nord e sud del Mediterraneo", e nell'Upm "dobbiamo condividere il modo per superare il malcontento" di tanti che si sentono esclusi dal mercato del lavoro.

11:15Kashmir: India, uccisi due civili da fuoco pachistano

(ANSA) - NEW DELHI, 13 MAG - Due civili indiani sono morti ed altri tre sono rimasti feriti oggi quando militari pachistani hanno aperto il fuoco lungo la Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano) in Kashmir. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. L'incidente, hanno riferito fonti militari indiane, è avvenuto nel distretto di Nowshera quando in "una violazione del cessate il fuoco" i pachistani hanno bombardato la zona con tiri di mortaio. Le vittime, si è appreso, sono un bambino ed una donna. L'esercito indiano, hanno aggiunto le stesse fonti, ha risposto al fuoco, e l'incidente era ancora in corso nel pomeriggio locale.

11:15Terrorismo: espulso tunisino,aveva contatti con Amri

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Un cittadino tunisino di 36 anni, irregolare, abitante nella provincia di Catania, è stato espulso dall'Italia per motivi di pericolosità sociale. Lo rende noto il Viminale precisando che l'uomo "è emerso all'attenzione delle indagini investigative, svolte dalle DIGOS di Roma e di Catania, per i contatti avuti in Italia con il noto attentatore di Berlino Anis Amri". Con questo rimpatrio, il 42/o del 2017, salgono a 174 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel paese di provenienza dal gennaio 2015 ad oggi.