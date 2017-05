Ultima ora

14:22Calcio: Sarri, più giusto giocare in contemporanea con Roma

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - ''A questo punto della stagione sarebbe stato più giusto giocare in contemporanea. Per noi non cambia niente perchè giochiamo per primi, ma può cambiare la gestione dell'altra partita''. Maurizio Sarri in conferenza stampa polemizza con la Lega Calcio per gli orari di inizio delle due gare decisive nella lotta per la conquista del secondo posto in classifica. ''Io - dice il tecnico del Napoli - non temo l'aspetto tattico della partita Roma-Juve. Dico solo che conoscendo il risultato della nostra gara, possono impostare la partita con una atteggiamento completamente diverso. Quanto alla Juve, se fossi io l'allenatore, farei tutto il possibile per chiudere il discorso scudetto e potermi concentrare sull'impegno del 3 giugno che è la partita fondamentale della mia vita''.

14:11Comunali: 4 candidati a sindaco a Catanzaro, 21 le liste

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAG - Saranno 4 i candidati che, l'11 giugno prossimo, si contenderanno la carica di sindaco di Catanzaro col sostegno di 21 liste e 672 aspiranti ad un posto nel rinnovato Consiglio comunale. Il sindaco uscente Sergio Abramo raggruppa attorno a sé sei liste: Forza Italia, Obiettivo Comune, Federazione popolare per Catanzaro, Officine del Sud, Catanzaro con Sergio Abramo e Catanzaro da Vivere. Il centrosinistra si affida al cardiologo e consigliere regionale del Pd Enzo Ciconte sostenuto da 11 liste: Pd, Fare per Catanzaro, Alleanza Civica per Catanzaro, Salviamo Catanzaro, Pensionati D'Europa, Catanzaro in Rete, Svolta democratica, Socialisti e democratici con Mottola d'Amato, Primavera a Catanzaro, Udc, Psi. Nicola Fiorita, docente all'Università della Calabria, si presenta sostenuto dalla lista espressione del movimento da lui fondato, Cambiavento, oltre a Insieme per Fiorita e Catanzaro 1594. Infine il Movimento Cinque stelle sostiene Bianca Granato, docente al liceo scientifico "Siciliani".(ANSA).

14:10Terremoto: protesta cittadini a Visso, sindaci assenti

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 13 MAG - "Ci siamo. E nessuno potrà portarci via. Entriamo nella piazza di Visso. I politici sono entrati, entriamo anche noi. È casa nostra. Non ce lo potete impedire". Sono volati insulti e spintoni alla manifestazione stamattina a Visso dei cittadini dei Comuni che hanno sottoscritto il 'Patto della montagna (Castelsantangelo sul Nera, Preci, Ussita e Visso): circa 150 manifestanti hanno tentato di entrare nella zona rossa sfondando la barriera di carabinieri, finanza e polizia davanti l'arco d'accesso alla piazza. Alla fine una decina di manifestanti sono entrati in piazza e hanno gridato, tenendosi per mano: "Viva Visso. Viva Ussita. Viva Castello". Durante la manifestazione, che si è tenuta subito prima sulla piazzetta delle Poste, hanno lanciato idee di proteste eclatanti: "Ci sdraiamo sull'autostrada" e ancora: "Seghiamo l'acquedotto, così la Regione si sveglia". Presente il sindaco dimissionario di Ussita Marco Rinaldi, mentre non c'erano i sindaci degli altri Comuni.

14:08Peace Boat: sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - Sono rimasti solo loro, gli Hibakusha. I sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e oggi sono sbarcati a Cagliari - unica tappa italiana - con la Ong giapponese Peace Boat che dal 2008 li trasporta in giro per il mondo per trasmettere la propria testimonianza e chiedere la messa al bando e la distruzione degli arsenali nucleari. Nel 1945 Mr Mise Seiichiro (Nagasaki) aveva 10 anni, Ms Tanaka Toshiko (Hiroshima) ne aveva 6, Ms Trucida Kazumi 4: oggi ad accoglierli in porto c'era una delegazione di Arci, Emergency, Rete italiana disarmo, Tavola sarda della Pace, Confederazione sindacale sarda, il parlamentare di Mdp Michele Piras, il consigliere regionale di Sinistra per la democrazia e il progresso Luca Pizzuto. Nessuna dichiarazione sulla banchina, come da protocollo, gli Hibakusha sono stati accompagnati davanti alla Basilica di Bonaria per una cerimonia di accoglienza con prodotti della tradizione sarda, in uno spazio allestito dai pacifisti con striscioni anti militaristi. "Noi siamo tre della prima generazione di sopravvissuti e due della seconda, in giro per il mondo per un appello alla pace", ha detto uno degli Hibakusha. I pacifisti hanno offerto e chiesto la solidarietà dei sopravvissuti per la situazione di "occupazione militare" della Sardegna: "La vostra presenza ci riempie di gioia, nel mondo siamo in tanti a lottare contro le guerre e il pericolo nucleare. Vi trovate in Sardegna nel cuore occidentale del Mediterraneo, sappiate che lo Stato Italiano ha assegnato a quest'Isola un ruolo di guerra perché il 70% delle servitù militari sono in Sardegna - hanno spiegato i pacifisti -. Vaste aree sono interdette, ci sono esercitazioni militari, proprio in questo porto invaso da navi anche in doppia fila e a poche decine di chilometri c'è una fabbrica di armi che produce bombe inviate in Arabia Saudita e usate per bombardare le popolazioni dello Yemen". Per Pizzuto quella di oggi "è una giornata storica". Dopo la cerimonia davanti alla Basilica gli Hibakusha hanno incontrato gli studenti dell'istituto Nautico Buccari, e nel pomeriggio conferenza al Teatro Massimo aperta al pubblico. (ANSA).

14:06F1: Spagna, Ferrari dominano 3/e libere, problemi per Vettel

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Ferrari aggressive nelle ultime prove libere prima delle qualifiche per il gran premio di Spagna di F1 che si corre domani sul circuito di Montmelò. Oggi le rosse di Maranello sono state le più veloci, ribaltando le prove di ieri che avevano visto le Mercedes stare davanti. Il tempo migliore stamattina l'ha fatto il finlandese Raikkonen in 1:20.214, davanti al compagno di squadra Vettel, staccato di 242 millesimi. Il campione tedesco però si è dovuto fermare ai box per problemi di telemetria alla monoposto e ha interrotto le libere con dieci minuti di anticipo per fare intervenire i meccanici. Problemi al motore anche per l'altro finlandese, Bottas, della Mercedes, che ha girato solo pochi minuti, riuscendo però a fare il quarto tempo, distanziato 654 millesimi dal connazionale della Ferrari. Il terzo tempo l'ha invece fatto Hamilton, staccato di 381 millesimi da Raikkonen. Quinto e sesto tempo per le due monoposto Red Bull, di Verstappen a 811 millesimi da Raikkonen e Ricciardo a oltre 1".

13:54A Fatima non per guarire ma ringraziare

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - I pellegrini che decidono di intraprende un viaggio verso i maggiori santuari europei - Lourdes e Fatima in testa - lo fanno non tanto per chiedere una guarigione fisica, ma per un atto di ringraziamento. Le percentuali emerse da uno studio Unitalsi, che si basa su un questionario a risposta multipla su 16 possibilità di scelta, parlano chiaro: il 76% va in pellegrinaggio soprattutto come atto di ringraziamento, il 69% come atto di speranza, il 68% come gesto di condivisione della propria fede, il 65% per sentirsi più vicini a Dio. Solo il 40% dichiara di andare per chiedere una guarigione fisica, attestandosi al 14/o posto come scelta. Sono i dati emersi dal focus "Le motivazioni per un pellegrinaggio" realizzato dall'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) diffuso in concomitanza con la visita del Papa a Fatima. Il campione di riferimento sono 500 pellegrini per lo più affetti da patologie sanitarie che si sono recati in pellegrinaggio con l'Unitalsi.

13:46Pestato in centro Firenze, 29enne in prognosi riservata

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Sarebbe stato pestato a sangue, da una o più persone, un uomo di 29 anni, di origini irachene, trovato dagli uomini delle volanti senza sensi, poco dopo le 5, in via Fiesolana all'angolo con via di Mezzo, nel centro di Firenze. L'uomo è stato trasferito da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Careggi dove è stato ricoverato in prognosi riservata: avrebbe un forte trauma e lesioni in varie parti del corpo. Le indagini sono subito state avviate dagli uomini della squadra mobile per rintracciare gli autori dell'aggressione. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni, in particolare un passante che avrebbe sentito le grida e dato l'allarme al 113, e stanno verificando le immagini delle telecamere della zona. (ANSA).