16:54Coree: delegazioni Nord e Sud a Pechino

(ANSA) - PECHINO, 13 MAG - Le delegazioni di Corea del Sud e del Nord sono giunte oggi a Pechino per il "Belt and Road Forum for International Cooperation", in programma domani e lunedì: dopo mesi di duro scontro, il progetto cinese per dare vita alla moderna via della Seta di mare e di terra sarà l'occasione per poter avere un contatto diretto, a maggior ragione dopo l'arrivo alla presidenza di Seul di Moon Jae-in. "Dato che siamo tutti alla stessa sala conferenze per tutto il giorno, ci potrebbe essere un contatto naturalmente", ha detto Park Byung-seok, parlamentare di lungo corso del partito Democratico e co-presidente della campagna elettorale di Moon. La rappresentanza nordcoreana è capeggiata da Kim Yong-jae, un diplomatico esperto e attuale ministro dell'Economia estera, che dovrebbe incontrare funzionari cinesi al fine di richiedere un allentamento delle sanzioni Onu decise per le violazioni sul bando relativo a nucleare e missili.

16:47Usa: Trump, nuovo capo Fbi possibile prossima settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAG - Donald Trump non ha escluso di poter nominare il nuovo direttore dell'Fbi entro la prossima settimana, prima di partire per l'Arabia Saudita, prima tappa del suo viaggio d'esordio all'estero. ''Possiamo prendere una decisione rapida'', ha risposto ai cronisti prima di imbarcarsi per la Virginia. Alla domanda se la decisione potrà avvenire prima della sua partenza per l'Arabia Saudita, il tycoon ha risposto: ''anche questo e' possibile'' e ha definito i candidati ''persone meravigliose'', ''molto note'', ''di altissimo livello''. I colloqui con i primi quattro candidati per sostituire James Comey cominciano oggi, ma la rosa comprende in tutto una dozzina di nomi. Tra questi il deputato repubblicano Mike Rogers, ex agente Fbi e consigliere del transition team di Trump, e Ray Kelly, commissario di polizia di New York noto per il suo pugno di ferro contro la criminalità e per l'uso di mezzi controversi, come lo 'spionaggio' dei musulmani e i fermi facili contro le minoranze etniche.

16:40F1: Spagna, Vettel “potevo fare un pochino di più”

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - ''Potevo fare un pochino di più ma Hamilton mi ha battuto. Grazie ai meccanici che hanno fatto un miracolo per farmi ripartire montando il motore in meno di due ore''. Sebastian Vettel si prende il secondo posto in griglia nel Gp di Spagna a mezzo centesimo dalla pole di Hamilton ma fa capire che anche oggi la prima posizione era davvero a portata di mano. ''Il primo giro in Q3 - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - non mi ha soddisfatto, nel secondo ho fatto meglio ma non è bastato per la pole''.

16:39Sisi vede Haftar, revocare embargo armi

(ANSA) - IL CAIRO, 13 MAG - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi è tornato a chiedere di revocare l'embargo sulle forniture di armi all'esercito del generale Khalifa Haftar in Libia. "Al Sisi ha affermato anche l'importanza di levare le restrizioni imposte sulla fornitura di armi all'esercito libico, che può essere considerato la colonna portante per sradicare il pericolo del terrorismo in Libia", scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena riportando una dichiarazione fatta dal portavoce della presidenza, Alaa Youssef, dopo un nuovo incontro avvenuto oggi al Cairo fra il capo di stato egiziano e Haftar. L'Egitto, grande sostenitore del generale, chiede di togliere l'embargo almeno dal 2015.

16:37Calcio: Vecchi, serve attaccamento alla maglia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "La società mi ha chiesto di finire in modo degno la stagione, perché l'obiettivo Europa League è ancora possibile. Ho carta bianca su tutto. Sarei un pazzo a cambiare molto della formazione con tre giorni di lavoro. I giocatori hanno bisogno di essere spronati e chi continua con l'andazzo delle ultime gare dev'essere messo da parte": lo dice Stefano Vecchi, alla guida dell'Inter dopo l'esonero di Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Sassuolo. "Per qualcuno - spiega il tecnico - è giusto dare dimostrazione di attaccamento alla maglia. Metterò in campo la formazione migliore, poi farò le mie valutazioni per provare un'inversione di tendenza. Alcuni giocatori hanno detto di aver mollato, in un certo senso è una dimostrazione di genuinità e umiltà. Ora, però, devono riattaccare la spina". Vecchi è chiamato a traghettare la squadra per poche partita. "Accendere l'interruttore ora rispetto a novembre - ammette - è più difficile. Per l'Europa dobbiamo approfittare di un passo falso del Milan".

16:36Calcio: Juric, col Palermo non si può sbagliare

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "E' una gara che non possiamo sbagliare, inutili altre parole". Ivan Juric sintetizza così la sfida di domani al Barbera contro un Palermo già retrocesso. I rossoblù avranno l'occasione di chiudere la pratica salvezza, in caso di mancata vittoria del Crotone, o almeno di mantenere intatto il vantaggio. Ma Juric non si fida degli avversari. "Il campionato italiano è competitivo e nessuna squadra regala niente. Non vedo vantaggi nell'affrontare il Palermo". Contro i rosanero Juric ritroverà Pinilla e Laxalt che hanno scontato le rispettive squalifiche ma dovrà fare a meno di Perin, Izzo, Orban e Burdisso e, soprattutto, dovrà fare i conti con un Simeone fisicamente non al meglio. Rispetto alla formazione che ha sconfitto l'Inter la novità principale riguarderà proprio il reparto offensivo con Pandev pronto a partire titolare, mentre sarà Munoz a sostituire lo squalifica Burdisso con Biraschi confermato.

16:31Terremoto: benedettini, a giugno messa in monastero in Monte

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 MAG - "La stagione pasquale è stata prodiga di benedizioni per i monaci, la struttura corrispondente alla prima fase di costruzione del nuovo monastero in Monte è quasi terminata e abbiamo in programma la nostra prima messa che verrà celebrata il 4 giugno, giorno di Pentecoste": è quanto scrive padre Benedetto Nivakoff, priore dei monaci benedettini di Norcia, sul portale della congregazione. E "dal prossimo 3 giugno inizieremo a vendere nuovamente la nostra birra a Norcia, nel nuovo sito di san Benedetto in Monte, vicino alla portineria e lanceremo anche una speciale etichetta I Love Nursia, fatta con birra imbottigliata dopo Pasqua, ma prodotta prima del terremoto: una birra che ha saputo resistere a tutte le scosse, mentre ad agosto speriamo di avviare i lavori per il nuovo birrificio", aggiunge. Per quanto riguarda la ristrutturazione del monastero che si trova fuori dalla città di Norcia, padre Benedetto ricorda che "stiamo anche preparando una vera e propria inaugurazione per il 17 settembre". "Siamo molto riconoscenti - prosegue - a tutti i nostri amici in giro per il mondo che, in modi diversi, stanno aiutando a rendere tutto ciò possibile". Dalla prossima estate riprenderà anche un programma speciale di studio con l'Albertus Magnus Center for Scholastic Studies, "che rafforza la grande tradizione scolastica dei monasteri e col tempo. Speriamo che questo programma, come la stessa santa Regola, riporti a Norcia l'amore per l'apprendimento e per la vita intellettuale", conclude il priore. (ANSA).