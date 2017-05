Ultima ora

19:10Calcio: De Laurentiis, Sarri? Verificheremo quanto vinto

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Nel prossimo contratto, quando sarà scaduto quello in essere, assolutamente verificheremo quanti scudetti ha vinto, quante volte saremo arrivati in finale e se avremo vinto qualcosa in Europa: a quel punto sarà giusto anche dargli quello che merita". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, rispondendo al tecnico Maurizio Sarri, il quale aveva fatto sapere che "con il prossimo contratto mi vorrei arricchire". "Ricordo - ha poi aggiunto De Laurentiis - che l'altr'anno ha già avuto uno scatto molto elevato, da lui richiesto e concordato. Mertens? Dipende solo da lui. Io credo che siamo alla fase finale: dovrebbero venire in Italia nei prossimi giorni suoi rappresentanti e dovremmo definitivamente e firmare questo rinnovo di contratto". Infine, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Bagnoli possa ospitare il Napoli, il presidente ha affermato: "Se lo Stato bonifica l'area nei tempi previsti, cioè nei prossimi due anni, per me quella è la nostra casa ideale, l'ho sempre detto".

18:44Calcio: Clericus Cup, Gregoriana prima finalista

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Gregoriana protagonista nella prima scena del penultimo atto della Clericus Cup 2017. La squadra della storica Università gesuita guadagna la finale con merito battendo 5-3 ai rigori il Redemptoris Mater nella prima semifinale del torneo pontificio. Incontrerà per il titolo la vincente dell'altra semifinale, che sabato prossimo 20 maggio vedrà di fronte Mater Ecclesiae e Collegio Urbano, le due squadre ultime vincitrici della Coppa con il Saturno. La sfida tra Gregoriana e Redemptoris Mater si accende nella ripresa, quando al 10' il croato Zlato Matic, con un bel destro al volo porta in vantaggio gli amaranto, studenti in Piazza della Pilotta. La reazione dei gialloblù è immediata, ma il pareggio arriva quasi allo scadere, quando su un calcio d'angolo insacca di testa il capitano del Red Mat, il romano Stefano Corona. Ai rigori, i due leader della squadra mariana falliscono i primi penalty gialloblu', lasciando strada libera agli avversari, che non sbagliano un colpo e si impongono 5-3.

18:43Ciclismo: Giro d’Italia, 8/a tappa allo spagnolo Izagirre

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Lo spagnolo Gorka Izagirre (Movistar) ha vinto per distacco l'8/a tappa del Giro d'Italia, da Molfetta (Bari) a Peschici (Foggia), lunga 189 km. Secondo Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), terzo l'altro spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana). Il lussemburghese Bob Jungels è sempre in maglia rosa con la classifica generale sostanzialmente invariata: il corridore della Quick-Step Floors mantiene 6" di vantaggio sul gallese Geraint Thomas (Sky). Mentre gli italiani restano ancora a quota zero successi. La frazione è stata caratterizzata dalla lunga fuga dei primi tre arrivati, più l'italiano Valerio Conti (Uae Emirates), che però è scivolato all'uscita da una curva a gomito a circa 600 metri dal traguardo, perdendo la possibilità di partecipare alla volata finale. Domani la 9/a tappa: 149 km da Montenero di Bisaccia (Campobasso) al Blockhaus (Pescara), che ha un dislivello di 1.141 metri, una pendenza media dell'8,4% e una massima del 14. Sul traguardo è posto un Gran premio della montagna di 1/a categoria.

18:36Usa: Trump, sono gli outsider che cambiano il mondo

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAG - ''Sono gli outsider che cambiano il mondo'': Donald Trump ha invitato gli studenti della Liberty University, Virginia, a seguire le loro convinzioni anche quando non e' facile e a ''far fronte alle critiche di coloro che mancano dello stesso coraggio, della stessa forza per fare ciò che e' giusto''. Parole che sono sembrate evocare un parallelismo con la sua figura e con le continue critiche che sta subendo per le sue decisioni, ultima delle quali il licenziamento del capo dell'Fbi.

18:28Berlusconi, pensione minima 1000 euro/mese con 13/ma

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Tutti hanno diritto di vivere la propria vecchiaia in maniera decorosa, senza preoccupazioni e senza privazioni materiali o morali. Per questo garantiremo a tutti una pensione minima di 1000 euro non tassabili per 13 mensilità, restituendo a tutti gli anziani la dignità del loro passato di protagonisti nella società, per il valore umano e l'esperienza di cui sono portatori": lo annuncia Silvio Berlusconi in un messaggio ad un convegno sulla condizione femminile in corso a Monza.

18:24F1: Spagna, pole position numero 64 per Hamilton

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La pole position al Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito di Montmelò, è per Lewis Hamilton la 64/a in carriera e la terza stagionale. Griglia di partenza, prima fila: 1) Lewis Hamilton (Ing/Mercedes); 2) Sebastian Vettel (Ger/Ferrari). Seconda fila: 3) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes); 4) Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari). Terza fila: 5) Max Verstappen (Ola/Red Bull); 6) Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull). Quarta fila: 7) Fernando Alonso (Spa/McLaren); 8) Sergio Perez (Mes/Force India). Quinta fila: 9) Felipe Massa (Bra/Williams); 10) Esteban Ocon (Fra/Force India). Sesta fila: 11) Kevin Magnussen (Dan/Haas); 12) Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso). Settima fila: 13) Nico Hulkenberg (Ger/Renault); 14) Romain Grosjean (Fra/Haas). Ottava fila: 15) Pascal Wehrlein (Ger/Sauber); 16) Marcus Ericsson (Sve/Sauber). Nona fila 17) Jolyon Palmer (Ing/Renault); 18) Lance Stroll (Can/Williams). Decima fila: 19) Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren); 20) Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso).

18:02Calcio: Conte, grazie a tutti per la vittoria

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "L'annata è iniziata tra mille difficoltà, ma è finita con una sola parola: VITTORIA!". Antonio Conte, all'indomani del suo primo scudetto in Premier League con il Chelsea, ringrazia squadra, club e soprattutto la sua famiglia. E si prepara già alle prossime sfide in cerca di nuovi successi. "Grazie di cuore ai miei calciatori, al mio staff, a tutte le persone che lavorano nel Chelsea ed hanno contribuito in maniera silenziosa, ma importante", è il messaggio pubblicato dal tecnico italiano sul suo profilo Facebook. Conte ha detto grazie anche "al Club e ai nostri splendidi tifosi che ci hanno sempre sostenuto e creduto", ma soprattutto alla moglie Elisabetta e alla figlia: "Grazie a Betta e Vittoria per i sacrifici fatti in questo anno, per cercare di farmi sentire sempre a casa nonostante la lontananza". "Adesso - la conclusione - pronti per la prossima partita, che è sempre la più importante! Blue is the colour, football is the game!".