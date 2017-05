Ultima ora

21:01Calcio: Rastelli all’Empoli, Cagliari darà anima per vincere

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - Cagliari a caccia di una vittoria per iniziare a salutare il vecchio stadio S.Elia prima di trasferirsi nell'impianto provvisorio che sta nascendo a pochi metri. Certo c'è un'altra partita in casa da giocare, contro il Milan. Ma quella di domani per i rossoblù sembra la più classica delle occasioni da non perdere: la sfida con l'Empoli è più abbordabile rispetto allo scontro all'ultima giornata con i rossoneri. Il Cagliari per battere i toscani, però, deve prima trovare dentro di sé gli stimoli giusti: nella squadra ospite le motivazioni ci sono tutte, visto che c'è da tenere a bada un Crotone alla disperata ricerca di un aggancio salvezza. Per la squadra di Rastelli invece il discorso è archiviato dalla gara con il Chievo, e l'ambiente più che al presente sta guardando al futuro. Il mister però ci tiene a chiudere in bellezza: "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico - dice in conferenza stampa - e vogliamo raccogliere quanti più punti possibile in queste ultime tre partite". "Affronteremo una compagine affamata, che gioca per la sopravvivenza e ha conquistato 10 punti nelle ultime 5 gare, andando a vincere a Milano e a Firenze. Noi - precisa il tecnico - ci metteremo il massimo impegno e la determinazione necessarie ad ogni partita. Daremo l'anima per portare a casa la vittoria". Rastelli non dà anticipazioni sulla formazione: "Potrei premiare qualche giocatore che sinora ha avuto meno spazio ma sono tutti sulla corda. Sabato contro il Napoli ho escluso Tachtsidis perché mi serviva rapidità davanti alla difesa, domani Panagiotis potrebbe riprendersi la maglia da titolare". Attenzione all'Empoli: "Forse rispetto all'anno scorso ha perso un pò di qualità, ma gioca un bel calcio, propositivo, senza cambiare mai atteggiamento. E' organizzato, tiene alta la difesa e viene a pressarti. Una squadra che merita grande rispetto". Per quanto riguarda i convocati tutti presenti tranne Ceppitelli, Dessena e Melchiorri. Salta l'Empoli anche Gabriel: convocato per la panchina il Primavera Bizzi. Problemi di abbondanza per le scelte sull'11 iniziale. Per Barella il campionato finirà domani: partirà in Corea per i mondiali Under 20 con gli azzurri. (ANSA).

20:43Calcio: Serie A, Fiorentina-Lazio 3-2

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Fiorentina-Lazio 3-2 nel primo anticipo della 36/a giornata di Serie A. Al Franchi, reti tutte nella ripresa: al 55' vantaggio ospite con Keita, ma poi arriva la riscossa viola con Babacar (67'), Kalinic (73') e l'autorete di Lombardi (76'); all'81' rete finale dei biancocelesti con Murgia. Nella classifica provvisoria, la Fiorentina stacca l'Inter e aggancia il Milan a 59 punti, ma l'Atalanta, quinta, è a quota 65 (e stasera ospita proprio i rossoneri). Ancora più su la Lazio, quarta a 70.

20:16Paralimpici: Pancalli, grande giorno per il nostro movimento

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Un'altra giornata straordinaria per lo sport paralimpico italiano, con l'oro dell'insuperabile Bebe Vio e il bronzo di Matteo Betti nella Coppa del mondo di scherma paralimpica, oltre all'argento di Giovanni Achenza all'esordio mondiale a Yokohama nel paratriathlon. Si tratta di risultati che confermano lo stato di salute dell'intero movimento paralimpico italiano in tante discipline e la forza dei nostri grandi campioni. Forza ragazze e ragazzi, avanti così". È il commento di Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico.

20:04Calcio: Semplici, la Spal ha meritato questo traguardo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Nello spogliatoio del Liberati, a Terni, subito dopo la promozione in Serie A della Spal, l'allenatore Leonardo Semplici è raggiante. "Siamo felicissimi - ha commentato - Dopo il pari con la Pro Vercelli, eravamo usciti moralmente un po' malconci ed oggi si è visto. Ma per fortuna abbiamo raggiunto la Serie A grazie ai risultati degli altri campi e ora possiamo finalmente festeggiare. Certamente non abbiamo fatto una bella prestazione, la Ternana ci ha messo subito in difficoltà. Ma noi abbiamo meritato questo traguardo per tutto il resto della stagione". "Devo ringraziare il mio presidente e il mio direttore sportivo - ha aggiunto Semplici parlando con i giornalisti - per quanto hanno fatto. Basti pensare che siamo al diciottesimo posto come monte ingaggi: evidentemente, si è fatto un gran lavoro. Poi, c'è da dire che abbiamo scelto i giocatori non solo per le loro qualità tecniche, ma anche umane e questo è stato importante. Quale sarà il mio futuro? Ora mi godo questo momento e poi si vedrà".

19:53Tuffi: Tania Cagnotto vince e si ritira

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Tania Cagnotto dice addio alle gare, dopo 41 medaglie internazionali e una carriera ricca di soddisfazioni, vincendo dal trampolino a un metro i Campionati italiani assoluti che si stanno disputando a Torino. Con i cinque tuffi ha totalizzato 283,40 punti, contro i 269,35 di Elena Bertocchi e i 269,35 di Maria Elisabetta Marconi. Per la tuffatrice 32enne è stato un trionfo, con il pubblico ad applaudirla anche davanti al maxischermo allestito fuori dalla Piscina monumentale, quella dove veniva ad allenarsi papà Giorgio, torinese di nascita, e dove in carriera aveva già conquistato importanti successi. "Sono molto emozionata, ma anche malinconica - ha commentato la Cagnotto - Sono stati anni bellissimi, specialmente gli ultimi quattro". Un addio malinconico, ma senza rinunciare al sorriso: quello dei suoi numerosi fan, a cui ha regalato un tuffo a bomba, come le avevano chiesto sui social.

19:48Cyberattacco: Nato, lanciata allerta ieri,ma noi non colpiti

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - "Ieri pomeriggio la Nato ha lanciato un avvertimento agli alleati, attraverso i canali convenzionali, sugli attacchi crescenti": lo indicano fonti dell'organizzazione. "Non abbiamo prove che siano stati colpiti sistemi Nato", ha aggiunto, spiegando che l'Alleanza "monitora il diffondersi globale dell'attacco attraverso i contatti con i Paesi alleati e con partner dell'industria".

19:37De Falco,Schettino?triste uomo in cella, è risposta società

(ANSA) - LIVORNO, 13 MAG - "Non mi fa piacere che un uomo vada in prigione, è un fatto molto triste", ma "è anche vero che la società deve affermare se stessa anche con questa durezza. E' bene che i cittadini sappiano che i ruoli, gli obblighi, i doveri e gli oneri devono coesistere necessariamente: non si può prendere il buono e scartare l'onere". Lo ha detto all'ANSA Gregorio De Falco, ufficiale della Guardia Costiera che con il suo "salga a bordo, cazzo" intimò a Francesco Schettino di tornare sulla nave la notte del naufragio della Concordia al Giglio.