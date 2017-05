Ultima ora

22:57Migranti: Papa,su accuse Ong desidero indagini vadano avanti

(ANSA) - AEREO PAPALE, 13 MAG - "Ho letto sul giornale che leggo al mattino che c'é questo problema ma ancora non conosco bene i dettagli e non posso esprimere una opinione. So che il problema c'é e desidero che le indagini vadano avanti, mi auguro che tutto ciò che c'é sugli scafisti venga fuori". Lo ha detto il Papa in volo da Fatima a Roma interpellato sulle recenti accuse rivolte ad alcune Ong di essere complici e di fare gli interessi di scafisti e trafficanti di esseri umani.

22:27Calcio: Lazio, Inzaghi “non meritavamo di perdere”

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - "Non sono contento del risultato. Dopo il primo gol abbiamo avuto un blackout, e non avremmo meritato di perdere. Per me abbiamo giocato un buon calcio. Se caliamo di tensione prendiamo questi gol immeritati, ma questo è il calcio". Così Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della Lazio a Firenze dopo essere passati in vantaggio. "La sconfitta non ci fa retrocedere, ma vogliamo arrivare quarti. Mi dispiace per i ragazzi: non meritavano di perdere". Oltre alla sconfitta ci sono stati i due infortuni a Lukaku e Parolo, che preoccupano in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Per Lukaku sembra un problema muscolare, per Parolo tendineo. Domani capiremo meglio l'entità degli infortuni". Infine, sul proprio futuro Inzaghi ha sottolineato: "Mi auguro di restare per molti anni. Per me è il massimo: sono tifoso laziale".

22:25Figlio bin Laden a lupi solitari, colpite ebrei e americani

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Avviso a coloro che cercano il martirio in Occidente": è il macabro titolo di un discorso di Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama, in cui si danno direttive ai 'lupi solitari' e si individuano come bersagli principali "gli ebrei, gli americani ed i loro interessi e i membri della Nato e la Russia". Lo riferisce la direttrice del Site Rita Katz su Twitter, specificando che il discorso di Hamza bin Laden è stato diffuso dal network qaedista as-Sahab media oggi, undici giorni dopo l'anniversario dell'uccisione del fondatore di al Qaida. Media inglesi e indiani, inoltre, riportano che Hamza bin Laden, oggi presumibilmente 28enne e da gennaio nella lista nera americana dei terroristi, ha promesso di vendicare il padre, come è emerso da alcune lettere ritrovate nel covo in Pakistan dove Osama fu ucciso dalle forze speciali Usa, nel 2011, ora declassificate. La rivelazione è arrivata da un ex agente dell'Fbi, Ali Soufan, che ha iniziato a occuparsi di al Qaida dopo l'attacco alle Twin Towers.

22:01In palazzina occupata da anarchici Madonna oltraggiata

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Famiglia cristiana, dal suo sito, parla di "un oltraggio che lascia sgomenti". E riporta una foto di un edificio di via Gadames, nella zona di viale Certosa a Milano sul cui balcone vi è una statua della Madonnina bendata e oltraggiata. Accanto alla statua c' è uno striscione con il simbolo degli anarchici e una scritta ingiuriosa a sfondo sessuale che "abbiamo dovuto oscurare", scrive il periodico cattolico. Lo stabile è di proprietà dei Padri Passionisti ed è disabitato da sette anni. Dal settembre scorso, un gruppo di anarchici lo ha occupato abusivamente. I proprietari hanno denunciato alle forze dell'ordine ma gli occupanti non sono stati ancora sgomberati. "Sarebbe auspicabile, in tempi brevi - afferma Famiglia Cristiana - l' intervento delle forze dell' ordine per porre fine a una situazione di palese illegalità e anche un appello contro il vergognoso oltraggio che offende il sentimento non solo dei fedeli cattolici".

21:19Tennis: Atp Madrid, Nadal supera Djokovic e vola in finale

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Prosegue la striscia vincente di Rafa Nadal sulla terra battuta: dopo Montecarlo e Barcellona, il 30enne maiorchino raggiunge la finale anche a Madrid (Atp Masters 1000 con montepremi di 5.439.350 euro). E lo fa sbarazzandosi niente meno che di Novak Djokovic, numero 2 del mondo e campione in carica, che non batteva da sette sfide, ovvero dalla finale del Roland Garros 2014. Lo spagnolo, numero 4 mondiale e terzo favorito del seeding, già quattro volte vincitore di questo torneo, si è imposto per 6-2, 6-4, in un'ora e 38 minuti di gioco, in quello che era il 50/o match fra i due. Il bilancio vede il serbo ancora avanti per 26-24. L'altro finalista del torneo arriverà dal confronto fra Dominic Thiem, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, e l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 27, alla sua prima semifinale in un 1000.

21:15Calcio: Serie B, Trapani-Cesena 1-2

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Brutta sconfitta in casa per il Trapani che, perdendo 2-1 con il Cesena nel posticipo odierno della 41/a e penultima giornata di Serie A, torna in zona play out. Ospiti in vantaggio con Ciano al 20'; i granata vanno prima vicini al pareggio con una traversa di Legittimo e poi lo trovano con Maracchi al 32'; ma all'84' Rodriguez segna il gol del definitivo 1-2. Classifica: Spal 75 punti; Verona 73; Frosinone 71; Cittadella 63; Perugia e Benevento (-1) 62; Carpi 59; Spezia 57; Novara 56; Salernitana 54; Bari 53; Cesena 52; Entella 51; Pro Vercelli 49; Brescia 47; Ascoli, Ternana e Avellino (-3) 46; Trapani 44; Vicenza 41; Pisa (-4) 35; Latina (-7) 32. La giornata si chiude domani con Bari-Ascoli.

21:01Calcio: Rastelli all’Empoli, Cagliari darà anima per vincere

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - Cagliari a caccia di una vittoria per iniziare a salutare il vecchio stadio S.Elia prima di trasferirsi nell'impianto provvisorio che sta nascendo a pochi metri. Certo c'è un'altra partita in casa da giocare, contro il Milan. Ma quella di domani per i rossoblù sembra la più classica delle occasioni da non perdere: la sfida con l'Empoli è più abbordabile rispetto allo scontro all'ultima giornata con i rossoneri. Il Cagliari per battere i toscani, però, deve prima trovare dentro di sé gli stimoli giusti: nella squadra ospite le motivazioni ci sono tutte, visto che c'è da tenere a bada un Crotone alla disperata ricerca di un aggancio salvezza. Per la squadra di Rastelli invece il discorso è archiviato dalla gara con il Chievo, e l'ambiente più che al presente sta guardando al futuro. Il mister però ci tiene a chiudere in bellezza: "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico - dice in conferenza stampa - e vogliamo raccogliere quanti più punti possibile in queste ultime tre partite". "Affronteremo una compagine affamata, che gioca per la sopravvivenza e ha conquistato 10 punti nelle ultime 5 gare, andando a vincere a Milano e a Firenze. Noi - precisa il tecnico - ci metteremo il massimo impegno e la determinazione necessarie ad ogni partita. Daremo l'anima per portare a casa la vittoria". Rastelli non dà anticipazioni sulla formazione: "Potrei premiare qualche giocatore che sinora ha avuto meno spazio ma sono tutti sulla corda. Sabato contro il Napoli ho escluso Tachtsidis perché mi serviva rapidità davanti alla difesa, domani Panagiotis potrebbe riprendersi la maglia da titolare". Attenzione all'Empoli: "Forse rispetto all'anno scorso ha perso un pò di qualità, ma gioca un bel calcio, propositivo, senza cambiare mai atteggiamento. E' organizzato, tiene alta la difesa e viene a pressarti. Una squadra che merita grande rispetto". Per quanto riguarda i convocati tutti presenti tranne Ceppitelli, Dessena e Melchiorri. Salta l'Empoli anche Gabriel: convocato per la panchina il Primavera Bizzi. Problemi di abbondanza per le scelte sull'11 iniziale. Per Barella il campionato finirà domani: partirà in Corea per i mondiali Under 20 con gli azzurri. (ANSA).