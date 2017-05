Ultima ora

00:52Papa: con Trump non faccio calcoli politici, parleremo

(ANSA) - AEREO PAPALE, 14 MAG - "Questo è un calcolo politico che non mi permetto di fare e neppure sul piano religioso io sono un proselitista", "ci parleremo, ognuno dirà ciò che pensa. Ognuno ascolterà l'altro". Così il Papa rispondendo alla domanda se si aspetti dall'Udienza con Trump del 24 maggio che il presidente Usa "ammorbidisca le proprie posizioni" su temi come il clima e i migranti. "Io - ha detto - non faccio mai un giudizio su una persona senza ascoltarla, ci parleremo e dopo dirò cosa penso". "Il Papa è anche un Capo di Stato quindi deve riceverlo ma se potesse scegliere non incontrerebbe Trump". Lo ha detto oggi, a Udine, padre Alejandro Solalinde, attivo in Messico nell'accoglienza e protezione dei migranti dalla tratta gestita della criminalità organizzata, commentando il prossimo incontro tra il Pontefice e il presidente Usa.

00:10Ritrovata la bimba rapita a Mestre,è con la madre a Zagabria

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - E' stata ritrovata, e si trova attualmente a Zagabria con la madre, la bambina di otto anni che era stata sequestrata oggi a Mestre da un conoscente del papa' della piccola. La bimba, ha reso noto stasera la Procura distrettuale antimafia di Venezia, sta bene e non ha subito alcuna violenza. Sarebbe stata riconsegnata spontaneamente alla madre da chi l'aveva rapita. La Dda sta ancora cercando di definire in dettaglio i contorni della vicenda.

00:10Calcio: Gasperini “l’Atalanta ha un grandissimo avvenire”

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Il punto di stasera è importante anche se avremmo voluto vincere. I ragazzi volevano andare in vacanza prima, invece dovranno allenarsi ancora un po'. Se avessimo vinto sarebbe finita ma è giusto così". Queste le parole del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Premium Sport. "Il nostro primo obiettivo è andare in Europa senza passare dai preliminari - aggiunge -. Poi è chiaro che vorremmo presentarci in Europa in modo degno e la società lavorerà al massimo per presentarci al meglio. C'è la volontà di costruire qualcosa di importante. L'Atalanta è una società sana, ha acquistato lo stadio, ha un grandissimo settore giovanile e continuerà a puntare sui giovani, senza disdegnare di rinforzare la squadra".

23:55Francia: all’asta ‘lucchetti dell’amore’,ricavo 250.000 euro

(ANSA) - PARIGI, 13 MAG - Centinaia di migliaia di "lucchetti dell'amore", prelevati sui ponti di Parigi, hanno fruttato ad un'asta organizzata dal Comune 250.000 euro, che andranno ad associazioni di beneficienza come Emmaus e l'Esercito della salvezza. Il successo dell'asta benefica è andato oltre le aspettative. I lucchetti tolti dal giugno 2015 per motivi di degrado dell'arredo urbano e rischio per i visitatori sono stati venduti in 165 lotti - 150 gruppi di lucchetti e 15 inferriate intere con i lucchetti ancora appesi. Il ricavato sarà utilizzato, in particolare, per un ulteriore apporto "all'accoglienza dei migranti, in particolare dei bambini". Ad acquistare i lucchetti sono state oltre 500 persone da tutto il mondo, in parte nel salone vendite del Credit Municipal, in parte via Internet.

23:55Calcio: Montella “allenerò il Milan anche l’anno prossimo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Con la società stiamo programmando il futuro. Faremo due o tre partite in Cina e partiremo per il ritiro il 4 luglio. Ma la squadra deve pensare solo al presente e io sarò l'allenatore anche per l'anno prossimo, con un progetto tecnico ed economico importante. Con la società e i tifosi c'è grande feeling e vedo una squadra che mi segue". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, dopo il pareggio a Bergamo. "E' stata una partita equilibrata e sofferta - ha aggiunto il tecnico - L'Atalanta è una realtà ed è in fiducia ma il Milan ha fatto una grande partita ed è riuscito a pareggiare con la determinazione, credo che il pareggio sia giusto e mi è piaciuto l'atteggiamento rispetto alle ultime gare".

23:24Calcio: serie A, Atalanta-Milan 1-1

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - L'Atalanta torna in Europa dopo 26 anni con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Milan a Bergamo nel secondo posticipo della 36/a giornata di serie A. Quinta a quota 66, la squadra di Gasperini non può più essere raggiunta da Fiorentina e Inter e solo i rossoneri, staccati di sei punti, possono eventualmente toglierle l'accesso diretto alla Europa League. La squadra di Gasperini pressa subito alto e i rossoneri non solo faticano a ragionare ma si espongono a molti rischi. Tra errori in conclusione e parate di Dommarumma, i nerazzurri trovano il meritato vantaggio solo al 44' con Conti, bravo ad approfittare di un errore in presa bassa del portiere del Milan. I rossoneri fanno qualcosa in più nella ripresa e alla fine trovano il pareggio al 43' con Deulofeu, partito però da posizione sospetta.

22:57Migranti: Papa,su accuse Ong desidero indagini vadano avanti

(ANSA) - AEREO PAPALE, 13 MAG - "Ho letto sul giornale che leggo al mattino che c'é questo problema ma ancora non conosco bene i dettagli e non posso esprimere una opinione. So che il problema c'é e desidero che le indagini vadano avanti, mi auguro che tutto ciò che c'é sugli scafisti venga fuori". Lo ha detto il Papa in volo da Fatima a Roma interpellato sulle recenti accuse rivolte ad alcune Ong di essere complici e di fare gli interessi di scafisti e trafficanti di esseri umani.