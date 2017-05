Ultima ora

08:45Xi e Putin, incontro a Pechino

(ANSA) - PECHINO, 14 MAG - Cina e Russia cercano la soluzione politica sulla Corea del Nord: lo ha affermato il presidente Xi Jinping che ha incontrato il capo del Cremlino Vladimir Putin a margine del "Belt and Road Forum for International Cooperation" in corso a Pechino. I due Paesi, impegnati a trovare "soluzioni politiche sul conflitto in Siria e la questione nucleare della Corea del Nord", hanno sempre svolto, ha detto Xi nel resoconto dell'agenzia Nuova Cina, un "ruolo di equilibrio" per stabilità della pace regionale e globale.

08:41Usa: detenuto prende ostaggio, ucciso da agente

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - E' stato ucciso da un poliziotto il detenuto in cura in un ospedale alla periferia di Chicago che aveva preso un ostaggio una dipendente dopo essersi impossessato della pistola di un agente. Lo rende noto la polizia locale. La vittima si chiamava Tywon Salters, 21 anni, ed era accusato del furto di un veicolo. Sul posto era arrivata una unita' speciale ma dopo il fallimento dei negoziatori si e' deciso di passare all'azione.

08:36Trump, non credo che la Russia sia contenta del missile

(ANSA) - SEUL, 14 MAG - Il presidente Donald Trump ''non puo' immaginare che la Russia sia contenta'' del test missilistico di stamane della Corea del Nord in quanto il missile e' caduto molto vicino al territorio russo. Lo afferma la Casa Bianca in una dichiarazione.

08:33Xi, 14,5 miliardi di dollari per Via della Seta

(ANSA) - PECHINO, 14 MAG - La "nuova via della Seta" è un mezzo per promuovere "pace e prosperità": lo ha affermato il presidente Xi Jinping, aprendo i lavori del "Belt and Road Forum for International Cooperation" e parlando di un "nuovo tipo di relazioni internazionali". A poche ore dalla nuova provocazione missilistica della Corea del Nord, Xi ha spiegato che il nuovo progetto "non vuole interferire" con le vicende interne dei Paesi annunciando altre risorse per decine di miliardi di dollari, di cui 14,5 miliardi dedicati al Silk Road Fund. Le nuove risorse indicate da Xi sono al servizio dei progetti per favorire la connessione tra Asia, Europa e Africa. "Dobbiamo costruire una piattaforma di cooperazione aperta e riaffermare e rafforzare un'economia mondiale aperta", ha aggiunto il presidente davanti alle diverse centinaia di partecipanti tra cui 29 capi di Stato o di governo.

05:33Corea Nord: Moon, missile viola risoluzioni Onu

PECHINO - L'ultimo lancio di missile fatto dalla Corea del Nord e' ''una chiara violazione delle risoluzioni dell'Onu'' e ''una grave minaccia alla sicurezza regionale'': e' il commento del presidente sudcoreano Moon Jae-in che ha invitato Pyongyang a lavorare alla ripresa del dialogo. Seul, ha detto Moon nel Consiglio sulla sicurezza nazionale, trattera' in modo risoluto ''le provocazioni per assicurare che non ci siano errori di calcolo''.

00:52Papa: con Trump non faccio calcoli politici, parleremo

(ANSA) - AEREO PAPALE, 14 MAG - "Questo è un calcolo politico che non mi permetto di fare e neppure sul piano religioso io sono un proselitista", "ci parleremo, ognuno dirà ciò che pensa. Ognuno ascolterà l'altro". Così il Papa rispondendo alla domanda se si aspetti dall'Udienza con Trump del 24 maggio che il presidente Usa "ammorbidisca le proprie posizioni" su temi come il clima e i migranti. "Io - ha detto - non faccio mai un giudizio su una persona senza ascoltarla, ci parleremo e dopo dirò cosa penso". "Il Papa è anche un Capo di Stato quindi deve riceverlo ma se potesse scegliere non incontrerebbe Trump". Lo ha detto oggi, a Udine, padre Alejandro Solalinde, attivo in Messico nell'accoglienza e protezione dei migranti dalla tratta gestita della criminalità organizzata, commentando il prossimo incontro tra il Pontefice e il presidente Usa.

00:10Ritrovata la bimba rapita a Mestre,è con la madre a Zagabria

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - E' stata ritrovata, e si trova attualmente a Zagabria con la madre, la bambina di otto anni che era stata sequestrata oggi a Mestre da un conoscente del papa' della piccola. La bimba, ha reso noto stasera la Procura distrettuale antimafia di Venezia, sta bene e non ha subito alcuna violenza. Sarebbe stata riconsegnata spontaneamente alla madre da chi l'aveva rapita. La Dda sta ancora cercando di definire in dettaglio i contorni della vicenda.