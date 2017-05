Ultima ora

12:59Gentiloni, Pyongyang preoccupa, serve risposta ferma

(ANSA) - PECHINO, 14 MAG -"Preoccupa quello che succede in questo quadrante del mondo. La risposta credo debba venire con fermezza, anche in questo contesto, che è prevalentemente economico". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Pechino per il Forum 'Belt and Road' commentando il lancio balistico della Corea del Nord. Bisogna puntare "sulla diplomazia e l'Italia ha un ruolo particolare essendo alla presidenza del comitato Onu per le sanzioni", ha aggiunto.

12:24Thailandia: blitz antidroga nel nord, morti 8 corrieri

(ANSA) - BANGKOK, 14 MAG - Otto corrieri della droga sono stati uccisi ieri in uno scontro a fuoco con un'unità di ranger thailandesi nel nord del Paese, al confine con la Birmania. Lo riporta il sito del Bangkok Post, aggiungendo che il raid ha portato al sequestro di 600mila pillole di metanfetamine. Le violenze sono scoppiate quando il gruppo, di circa 15 persone armate, è stato fermato per un controllo a due chilometri dal confine nel distretto di Mae Sai. Invece di lasciarsi controllare, i corrieri hanno aperto il fuoco, provocando la risposta dei ranger. Alcuni sono riusciti a dileguarsi nella foresta. L'area, nell'estremo nord della Thailandia, fa parte del cosiddetto "Triangolo d'oro", una zona divisa tra Birmania, Laos e Thailandia che da decenni costituisce un centro di produzione di oppio, gradualmente specializzatosi anche nella produzione di metanfetamine.

12:21Bimba rapita a Mestre è con la mamma a Zagabria e sta bene

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAG - Si trova a Zagabria con la madre la bambina di otto anni che era stata sequestrata ieri a Mestre da un conoscente del papà della piccola. La bimba, ha reso noto la Procura distrettuale antimafia di Venezia, sta bene e non ha subito alcuna violenza. Sarebbe stata riconsegnata spontaneamente alla madre da chi l'aveva rapita. La Dda sta ancora cercando di definire in dettaglio i contorni della vicenda. Un incubo durato un'intera giornata, tra il Veneto e la Croazia. E' terminato così un lungo sabato di tensione, per una vicenda che presenta tuttavia ancora i contorni del giallo. Il sequestratore, con cui il padre della piccola era riuscito a parlare al telefono, quando questo dal Veneto aveva già raggiunto Rieka, aveva chiesto all'uomo un riscatto di 10mila euro, per ridargli la figlia. Pare che lo scopo del viaggio fosse quello di acquistare un'auto in Veneto. Resta da capire se il sequestratore sia già stato fermato, e sottoposto a provvedimenti cautelari. (ANSA).

12:14Gentiloni arrivato a Pechino. Al via missione Cina e Russia

(ANSA) - PECHINO, 14 MAG - Il premier Paolo Gentiloni è appena atterrato in Cina, a Pechino, dove parteciperà al forum 'One Belt One road' organizzato dal presidente cinese XI Jing -Pin. Il premier, accompagnato dalla moglie, avrà nel corso della visita anche incontri bilaterali con Xi ed il primo ministro cinese Keqiang . Gentiloni resterà a Pechino fino a martedì per poi proseguire la sua missione in Russia dove mercoledì mattina vedrà a Sochi il presidente russo Vladimir Putin.

12:14Bruciato portale chiesa romanica Trani, indagini dei Cc

(ANSA) - TRANI, 14 MAG - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo che, la scorsa notte, intorno alle 3, un rogo ha danneggiato il portale d'ingresso, in legno, di una chiesa nel centro storico di Trani. Si tratta di una chiesa romanica risalente al XII secolo, intitolata a San Giacomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco. Sull'accaduto è intervenuto il vescovo della diocesi tranese, monsignor Giovanni Battista Pichierri. "Sono amareggiato di quanto accaduto - ha commentato il presule - che non è di certo un fatto episodico visto che in questi ultimi tempi, nella nostra città, ma direi un po' ovunque, si stanno registrando ripetutamente atti vandalici"."E' chiaro che tutti dobbiamo mobilitarci - conclude il vescovo - mi riferisco alla famiglia, alla chiesa, alle istituzioni, alla scuola, ai media, al mondo associazionistico e a tanti uomini e donne di buona volontà perché siamo uniti nel richiamo e nella sensibilizzazione del rispetto del nostro patrimonio culturale".

12:05Violenza sessuale e rapina, arrestato 37enne del Marocco

(ANSA) - LECCE, 14 MAG - Un cittadino del Marocco di 37 anni é stato arrestato ieri sera dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce con l'accusa di rapina e violenza sessuale su minorenne. L'uomo, sotto gli effetti dell'alcool, mentre era su un treno delle FSE, in transito da un comune dell'hinterland di Lecce diretto alla città capoluogo, ha iniziato a chiedere con insistenza soldi, ottenendoli, ai passeggeri a bordo, tra cui quattro ragazzine, due delle quali ancora minorenni. L'extracomunitario, già conosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe anche iniziato a molestarle sessualmente. Da qui la richiesta di aiuto delle giovani al 113. Quando il treno é attivato a destinazione, l'uomo ha trovato i poliziotti che lo hanno arrestato.

11:40Calcio: Serie A, prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 37mo e penultimo del girone di ritorno, in programma domenica 21 maggio: Chievo-Roma (sabato); Napoli-Fiorentina (sabato) Juventus-Crotone Milan-Bologna Udinese-Sampdoria Genoa-Torino Empoli-Atalanta Sassuolo-Cagliari Lazio-Inter Pescara-Palermo (lunedì). (ANSA).