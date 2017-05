Ultima ora

16:14Motopesca di Mazara del Vallo fermato da miliziani libici

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - Il motopesca "Ghibli Primo", iscritto al Compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato fermato questa mattina in acque internazionali antistanti la Libia. Era a circa 25 miglia nord nord-est dalla zona di Bomba, nell'area di Tobruk. Il natante, di proprietà della società mazarese "Lumifa, è stato affiancato da un'imbarcazione con a bordo miliziani libici armati che hanno intimato al comandante Faro Licavoli e agli altri sei membri dell'equipaggio (tre italiani e tre tunisini) di fermare l'attività di pesca e di seguirli. Le due imbarcazioni sarebbero in navigazione verso un porto ad ovest di Derna, probabilmente Ras al Helal o a Bengasi. "Si tratta di una modalità inusuale - ha detto Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu - in quanto il peschereccio si trovava nelle acque internazionali antistanti il Protettorato di Tobruk le cui autorità prontamente contattate erano all'oscuro dell'episodio".

15:43F1: Spagna, motore ko, si ritira Mercedes Bottas

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Finisce a trenta giri dalla fine il Gran Premio di Spagna per la Mercedes di Valtteri Bottas. La vettura del pilota finlandese è costretto a ritirarsi per la rottura del motore.

15:23F1:Spagna,Ferrari Vettel davanti a metà gara,poi le Mercedes

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - E' sempre la Ferrari di Sebastian Vettel al comando del Gran Premio di Spagna a circa metà gara e con un pit-stop alle spalle. Dopo la Rossa le due Mercedes di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Quarta posizione per la Red Bull di Daniel Ricciardo.

15:07Festa mamma: in migliaia a cenacoli di Natuzza Evolo

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 14 MAG - Un vero e proprio bagno di folla, anche quest'anno, a Paravati in occasione del tradizionale raduno dei Cenacoli di preghiera in programma il giorno della Festa della Mamma. Migliaia di pellegrini, arrivati da ogni parte della Calabria e da fuori dei confini regionali per porgere omaggio alla figura della mistica Natuzza Evolo, morta l'1 novembre del 2009 a 85 anni. Quest'anno, inoltre, è un anno particolare in quanto ricorre il trentesimo anniversario della nascita della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio della Anime che si occupa della realizzazione della Villa della Gioia, un imponente complesso architettonico a sfondo religioso e assistenziale con al centro il grande santuario mariano, i cui lavori sono ormai terminati ed in attesa di consacrazione. Un'opera fortemente voluta da Natuzza Evolo, il cui processo di canonizzazione è in itinere. (ANSA).

15:06Moto: monumento ricorda Meoni in sua città

(ANSA) - AREZZO, 8 MAG - Scoperto questa mattina a Castiglion Fiorentino (Arezzo), cittadina dove viveva e dove risiedono la moglie Elena e i due figli, il monumento che ricorda il campione motociclistico Fabrizio Meoni, morto nel 2005 in seguito a una caduta durante la Parigi-Dakar. Nella sua carriera Meoni aveva vinto due volte la Parigi-Dakar, quattro Rally dei Faraoni, quattro Rally di Tunisia e altri titoli prestigiosi. La scultura ritrae Meoni in moto ed è stata realizzata dall'artista Lucio Mingrilli che ha lavorato basandosi su una foto del campione scattata in Africa. L'inaugurazione è stata accompagnata da un corteo di motociclisti arrivati da tutta Italia e anche da altre zone d'Europa ai quali si è unito il sindaco Mario Agnelli. Il primo cittadino, pur colpito dalla perdita del padre, non è voluto mancare alla cerimonia fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione che porta il nome del centauro e che è impegnata in opere di beneficenza nel mondo. (ANSA).

15:04Da domani protesta giudici di pace, stop udienze per un mese

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Da domani i giudici di pace attueranno la protesta più dura contro la riforma della magistratura onoraria, ritenuta "umiliante" per tutta la categoria: per un mese intero (sino all'11 giugno) incroceranno le braccia e in alcuni distretti di Corte d'appello, a partire da quelli di Firenze e Napoli, faranno anche lo sciopero della fame. Gli effetti della protesta potrebbero essere pesanti: lo stop riguarderà infatti non solo i processi ma anche il deposito di sentenze e decreti ingiuntivi. (ANSA).

15:02F1:Spagna,Raikkonen,colpito su posteriore da Mercedes Bottas

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - ''Sono stato colpito al posteriore destro, credo da Bottas, ho avuto un sobbalzo e sono finito addosso a Verstappen''. Kimi Raikkonen spiega così la collisione tra la sua Ferrari e la Red Bull del giovane pilota olandese avuta subito dopo il via del Gran Premio di Spagna. Ora addio al sogno di vincere il secondo Mondiale? ''in questo momento non è il primo pensiero'', conclude Raikkonen tornato al paddock poco dopo il suo ritiro.