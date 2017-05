Ultima ora

18:48Usa: Michelle critica Trump e difende cibo sano a scuola

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - Michelle Obama ha attaccato Donald Trump, pur senza nominarlo, dopo che la sua amministrazione ha allentato le norme promosse dall'ex first lady per garantire pasti piu' salutari nelle scuole aumentando frutta, verdura e cereali, nonche' riducendo il sodio ed eliminando il latte dolcificato e aromatizzato. ''Pensate perche' a qualcuno sta bene se i vostri bambini mangiano schifezze'', ha detto ad un convegno a Washington sulla salute. ''Dovete fermarvi e pensare, perche' non si vuole che i nostri bambini abbiamo del buon cibo a scuola? Cosa c'e' che non va? Perche' e' una questione di parte? Perche' sarebbe politica?'', ha incalzato. ''Perche' - ha proseguito - dovreste essere contenti di questo? Perche' dovreste sedervi pigramente e stare bene con tale situazione? Perche' questo e' il segreto: se qualcuno sta facendo questo, non si interessa ai vostri figli''.

18:47Migranti: Berlino e Roma, Ue li stoppi a sud Libia

(ANSA) - BERLINO, 12 MAG - Italia e Germania spingono per un impegno europeo alle frontiere del Sud della Libia, per stoppare i migranti più tempestivamente. Le misure adottate finora non sono sufficienti. Lo scrivono i due ministri dell'Interno, Marco Minniti e Thomas De Maiziere, in una lettera alla Commissione Ue citata dal Welt am Sonntag. "I primi mesi di questo anno mostrano che le misure finora adottate non bastano", si legge nel testo.

18:39Voto Gb: Labour lancia ‘Robin Hood tax’, per Tory ‘follia’

(ANSA) - LONDRA, 14 MAG - Il Labour britannico rilancia fra le polemiche l'idea della 'Robin Hood tax', l'imposta sulle transazioni finanziarie, con la promessa di far entrare nelle casse dello Stato 26 miliardi di sterline. L'iniziativa è stata presentata dal Cancelliere dello Scacchiere ombra John McDonnell, secondo cui non si tratta di un trattamento punitivo nei confronti dei banchieri ma vuole contrastare alcuni stratagemmi per pagare meno tasse. Non la pensano così i Tories che definiscono il provvedimento proposto come una vera e propria "follia", che finirebbe col colpire gravemente la City di Londra proprio nella fase delicata della Brexit, causando la perdita di competitività e di posti di lavoro.

18:37Precipita nel fossato del castello di Trani, ferito 30enne

(ANSA) - TRANI, 14 MAG - Un uomo è rimasto ferito precipitando nel fossato del castello di Trani. È accaduto dopo le 14 di oggi. Non è chiaro se l'uomo, un 30enne straniero, sia precipitato per un malore o accidentalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno imbracato, riuscendo a tirarlo su. Il 30enne ha riportato diverse ferite ed è ricoverato all'ospedale di Andria. Le sue condizioni non sono gravi. (ANSA).

18:37Exit poll Nord-Reno Westfalia, Cdu in netto vantaggio

(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - Nel Land del Nord Reno-Westfalia, la Cdu-Csu di Angela Merkel è in netto vantaggio con il 34,5% dei consensi, stando agli exit poll divulgati dalla ZDF. L'Spd avrebbe invece ottenuto il 30,5%.

18:36Calcio: Serie B, Bari-Ascoli 0-1

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'Ascoli espugna il San Nicola conquistando una vittoria essenziale in chiave salvezza: 1-0 sul Bari grazie ad un gol al 26' di Bianchi su assist di Orsolini. La squadra di Colantuono, penalizzata dalle assenze (Floro Flores, Brienza e Maniero su tutti), ha brillato per mancanza di idee e determinazione: Moras e compagni, a tratti senza vero mordente, hanno costruito solo due occasioni per il pari, con una conclusione di Yebli nel primo tempo e una deviazione di testa di Moras nella ripresa. Una buona notizia per i biancorossi è stato l'esordio dei giovani Coratella e Romanazzo. Il pubblico di casa ha contestato la squadra e il tecnico: per i pugliesi l'obiettivo play off è matematicamente sfumato. Classifica: Spal 75 punti; Verona 73; Frosinone 71; Cittadella 63; Perugia e Benevento (-1) 62; Carpi 59; Spezia 57; Novara 56; Salernitana 54; Bari 53; Cesena 52; Entella 51; Ascoli e Pro Vercelli 49; Brescia 47; Ternana e Avellino (-3) 46; Trapani 44; Vicenza 41; Pisa (-4) 35; Latina (-7) 32.

18:28Calcio: Olanda, Feyenoord campione, primo titolo in 18 anni

(ANSA) - ROTTERDAM (OLANDA), 14 MAG - Il Feyenoord è campione d'Olanda. La certezza matematica del titolo per la squadra di Rotterdam è arrivata oggi grazie al successo per 3-1 sull'Heracles, ottenuto grazie a una tripletta del 36enne Kuyt, capitano e uomo-simbolo del club. Per il Feyenoord è il primo titolo di Eredivisie negli ultimi 18 anni, per il tripudio dei tifosi biancorossi che ora stanno festeggiando, in decine di migliaia di persone, nelle strade di Rotterdam.