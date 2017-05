Ultima ora

21:26Calcio: play off Lega Pro, Virtus Francavilla-Fondi 0-0

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Virtus Francavilla e Fondi hanno pareggiato 0-0 nel play off del girone C di Lega Pro. Con questo risultato, grazie al miglior piazzamento nella classifica finale di campionato, si qualifica la squadra pugliese che ora se la vedrà nel doppio confronto con il Livorno. Andata in Puglia domenica 21 maggio. Il Fondi, obbligato a vincere per rimanere nella competizione, ha occupato per quasi tutta la partita la metà campo avversaria, ma non ha trovato il varco giusto per superare la difesa del Francavilla che, forte dei due risultati a suo favore, non ha concesso troppo agli avversari.

21:22Calcio: play off Lega Pro, Reggiana-Feralpi Salò 2-2

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Reggiana ha pareggiato 2-2 (1-2) uno dei play off del girone B di Lega Pro con la Feralpi Salò. I lombardi escono al primo turno a causa di una peggiore classifica nei confronti degli emiliani, dopo aver preso un palo, una traversa ed essersi visti salvare due tiri sulla linea di porta. La Feralpi si è portata in vantaggio al 4' del primo tempo con Ferretti. Pareggio della Reggiana al 17' con Bovo. Ancora Ferretti al 30' ha riportato in avanti gli ospiti. Quindi, tra la fine del primo tempo e buona parte del secondo, la Feralpi ha mancato, un po' per i suoi errori di mira ma anche per i salvataggi dei giocatori reggiani, la rete della sicurezza e alla fine un gol di eccellente fattura di Carlini, alla mezz'ora della ripresa, ha riportato la gara sul 2-2. L'ultima emozione l'ha procurata la Feralpi al 91' con un palo clamoroso di Luque. Nella 2/a fase la Reggiana se la vedrà con la Juve Stabia che ha eliminato il Catania. Andata domenica 21 maggio in casa.

21:17Calcio: play off Lega Pro, Livorno-Renate 2-1

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il Livorno ha superato 2-1 (2-1) il Renate nel play off del girone A di Lega Pro. Le reti tutte nei primi 45 minuti. Labronici in vantaggio con Maritato al 13', pareggio ospite al 29' con Napoli e rete della vittoria per il Livorno con Borghese di testa al 36'. Nel secondo tempo il Renate ha cercato di rientrare in gara, ma il Livorno lo ha contenuto sfruttando le ripartenze, pur senza trovare più la via della rete. Per la 2/a fase la compagine tirrenica dovrà aspettare l'esito di Virtus Francavilla-Fondi, girone C. La prima gara la giocherà in trasferta domenica 21 maggio.

21:16Arrostita più lunga del mondo, Sassari nel Guinness primati

(ANSA) - SASSARI, 14 MAG - Sassari è nel Guinness dei primati per l'arrostita più lunga di sempre. La sfida della squadra di arrostitori allestita dallo chef sardo Gianfranco Pulina, titolare del ristorante Golden Gate di Bortigiadas, 'Chef dell'anno' nel 2016 secondo la stampa specializzata, e presenza fissa della trasmissione televisiva Geo&Geo, in onda su Rai 3, è stata completata, oggi, dopo 48 ore. Entra così nel Guinness World Records. Oltre settemila persone a qualsiasi ora del giorno e della notte hanno partecipato all'impresa organizzata da Mondo Convenienza per festeggiare l'inaugurazione del suo primo punto vendita in Sardegna. Per l'azienda è stato un modo originale per entrare in contatto col territorio e valorizzarne le tradizioni, promuovendo attraverso il record le peculiarità di Sassari e le sue bellezze naturali, architettoniche e artistiche. Così i sassaresi in migliaia hanno partecipato a un'impresa che ha consentito alla città di godere di una irripetibile occasione di visibilità e notorietà.

21:12Calcio: play off Lega Pro, Giana Erminio-Viterbese 2-2

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Giana Erminio-Viterbese hanno pareggiato 2-2 (1-1) nel play off del girone A. Al 2' del primo tempo Jeferson ha portato in vantaggio i laziali, ma dopo soli due minuti i lombardi di Gorgonzola, grazie ad un'autorete di Celiento, si sono portati sull'1-1. All'11' st padroni di casa in vantaggio con Chiarello ma subito ripresi da Dierna al 13'. Al 20' il Giana ha colpito il palo su calcio di rigore. Il pareggio ha favorito i padroni di casa grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Nella seconda fase il Giana, prima in casa domenica 21 maggio, affronterà la qualificata di Pordenone-Bassano.

21:09Etruria: Berlusconi, per Boschi non c’è evidenza reato

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Preferirei che le inchieste giudiziarie si svolgessero in modo silenzioso, come usava fare Falcone, e che si smettesse una buona volta di alimentare un cortocircuito mediatico-giudiziario, soprattutto quando, come nel caso del ministro Boschi, per quanto è dato a sapere, non vi è alcuna evidenza di reato". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al Foglio in edicola domani il cui testo è stato anticipato.

21:08Lega: Salvini ha vinto primarie con 82,7%

(ANSA) - BONATE SOPRA (BERGAMO), 14 MAG - Matteo Salvini ha vinto le primarie della Lega Nord con l'82,7% dei voti contro Gianni Fava. È quanto è stato comunicato al termine dello scrutinio.