Ultima ora

23:49Basket: play off, vittorie per Milano e Trento

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Vittorie per Milano e Trento in gara-2 dei quarti di finale: battute rispettivamente Capo d'Orlando 95-83 e Sassari 74-68. L'EA7 ha così portato sull'1-1 la serie contro la Betaland, mentre la Dolomiti Energia ha allungato sul 2-0 quella contro la Dinamo Banco di Sardegna. "Abbiamo cercato di mettere paura a Milano - commenta coach Di Carlo - E per tre periodi ci siamo riusciti. Cercheremo di tornare al Forum, vincere un'altra gara sarebbe tanta roba. Loro stanno crescendo, ma noi venderemo cara la pelle". Milano deve espugnare almeno una volta il PalaFantozzi nelle prossime due gare per sperare di vincere la serie. "Siamo in debito di una vittoria - spiega Repesa - e martedì dovremo arrivare preparati. Non dobbiamo essere presuntuosi".

23:39Calcio: play off Lega Pro, Cosenza-Paganese 2-0

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - In una 1/a fase ricca di sorprese, il Cosenza ha superato il turno, nel rispetto del pronostico, superando la Paganese 2-0 (0-0) grazie ad una doppietta di Mungo al 4' e al 25' del secondo tempo. I cosentini ora se la vedranno con il Matera nella 2/a fase, giocando in casa l'andata domenica 21 maggio. Questi gli abbinamenti della 2/a fase, gare di andata: Casertana-Alessandria Cosenza-Matera Giana Erminio-Pordenone Lucchese-AlbinoLeffe Piacenza-Parma Reggiana-Juve Stabia Sambenedettese-Lecce Virtus Francavilla-Livorno. Le gare saranno di andata e ritorno, domenica 21 e mercoledì 24 maggio. In caso di parità di punti e differenza reti al termine della gara di ritorno, sarà promossa alla 3/a fase la squadra meglio classificata al termine del campionato.

23:36Calcio: play off Lega Pro, Siracusa-Casertana 0-2

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Casertana espugna il campo del Siracusa 2-0 (1-0) nel play off del girone C e accede alla 2/a fase, dove affronterà l'Alessandria. Andata in Campania domenica 21 maggio. Le reti, una per tempo, al 9' con Giorno e al 37' del secondo tempo con Gaston Corrado, autore di un pallonetto con poco specchio di porta di eccellente fattura.

23:26Calcio: Juventus ko, la Roma tiene vivo il campionato

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Roma dei rimpianti batte la Juventus capolista e tiene vivo il campionato: 3-1 nel posticipo della 36/a giornata di Serie A, che significa salire a 4 punti dai bianconeri, con due gare ancora da giocare. Mentre il Napoli schiacciasassi resta al terzo posto, a -5 dalla vetta. All'Olimpico è la Juventus a partire forte: dopo il palo colpito da Asamoah al 7', Lemina porta in vantaggio i suoi al 21' raccogliendo un perfetto assist di Higuain a pochi passi da Szczesny. Ma appena 4 minuti dopo, De Rossi segna l'1-1 ribattendo in rete in due tempi una doppia respinta di Buffon. Nella ripresa arrivano le reti di El Shaarawy al 56', con un piatto a girare da posizione angolata, e di Nainggolan che al 65', ben servito da Salah, fulmina Buffon sul primo palo. I bianconeri non creano più grossi pericoli se non con il subentrato Dybala, che nel finale reclama anche un rigore. Al 93', infine, spazio per la standing ovation per capitan Totti, inserito da Spalletti nel suo ultimo incrocio con la Juventus.

22:50Tennis: Atp Madrid, vittoria di Nadal

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Rafael Nadal cala il tris: dopo i trionfi consecutivi a Montecarlo e Barcellona, il 30enne spagnolo centra il successo anche sulla terra battuta di Madrid (Atp Masters 1000 con montepremi di 5.439.350 euro). Il mancino di Maiorca, numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, ha superato in finale per 7-6, 6-4, in due ore e 19 minuti di gioco, il 23enne austriaco Dominic Thiem, numero 9 e ottava testa di serie. Quest'ultimo, dunque, non è riuscito a riscattare la sconfitta nella finale di Barcellona. Per Nadal, invece, è il quinto titolo nel torneo della capitale spagnola, il 72/o in carriera e il 52/o su terra. Che gli fa anche eguagliare il record del serbo Novak Djokovic di 30 Masters 1000 vinti.

21:55F1: Spagna, Vettel resta leader del Mondiale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Classifica del Mondiale piloti di Formula 1 dopo il Gran Premio di Spagna, quinta prova della stagione: 1) Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 104 punti; 2) Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 98; 3) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 63; 4) Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 49; 5) Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 37; 6) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 35; 7) Sergio Perez (Mes/Force India) 34; 8) Esteban Ocon (Fra/Force India) 19; 9) Felipe Massa (Bra/Williams) 18; 10) Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) 17; 11) Nico Huelkenberg (Ger/Renault) 14; 12) Romain Grosjean (Fra/Haas) 5; 13) Pascal Wehrlein (Ger/Sauber) 4; 14) Kevin Magnussen (Dan/Haas) 4; 15) Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 4. Mondiale costruttori: 1) Mercedes 161 punti; 2) Ferrari 153; 3) Red Bull 72; 4) Force India 53; 5) Toro Rosso 21; 6) Williams 18; 7) Renault 14; 8) Haas 9; 9) Sauber 4.

21:38Calcio: play off Lega Pro, Pordenone-Bassano 2-0

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Una doppietta del difensore Mirko Stefani, con gol al 19' del primo tempo e al 14' del secondo, ha permesso al Pordenone di superare il Bassano 2-0 (1-0) nel play off del girone B. Nella 2/a fase il Pordenone affronterà il Giana Erminio di Gorgonzola. Andata in Lombardia domenica prossima, ritorno mercoledì 21 maggio.