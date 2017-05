Ultima ora

09:36Calcio: Allegri, ko non preoccupa, ma antenne dritte

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Il ko con la Roma non deve destare "nessuna preoccupazione, ma....antenne belle dritte!". Nessun dramma per Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 3-1 rimediata dalla Juventus all'Olimpico contro la Roma: l'allenatore bianconero ha tranquillizzato l'ambiente con il consueto messaggio via Twitter.

09:36Operazione Dda, coinvolta security Tribunale Milano

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Ci sarebbero anche alcune società del consorzio che ha in appalto la vigilanza privata del Tribunale di Milano tra le attività commerciali destinatarie delle misure emesse dalla Dda di Milano nell'ambito delle indagini sulla famiglia Laudani che hanno portato, oggi, all'esecuzione di 15 ordinanze cautelari in Lombardia e a due fermi a Catania. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di società che forniscono i vigilantes del Palagiustizia.

09:30Mafia: amministrazione giudiziaria per 4 Lidl

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Dalle prime ore di oggi un'operazione interforze della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sta eseguendo 15 misure cautelari e due fermi tra la Lombardia e la Sicilia nell'ambito di una indagine contro le attività criminali della famiglia mafiosa catanese dei Laudani coordinata dalla Dda di Milano. In particolare, secondo quanto si è appreso, sono state poste in amministrazione giudiziaria quattro direzioni generali della società di grande distribuzione Lidl, cui afferiscono circa 200 punti vendita.

08:59Cyberattacco: Microsoft, ‘un campanello d’allarme’

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il cyberattacco che ha colpito centinaia di paesi in tutto il mondo dovrebbe valere come campanello d'allarme: i governi non dovrebbero stoccare pericolosi software che possono essere trasformati in armi da hacker senza scrupoli. E' il monito della Microsoft di fronte al massiccio attacco virtuale lanciato venerdì scorso e proseguito durante il fine settimana. Il particolare, il virus in questione - un cosiddetto 'ransomware' poiche' blocca i computer e chiede un riscatto per poterli riattivare - era stato rubato all'agenzia di intelligence americana NSA. "Abbiamo visto vulnerabilità stoccate dalla Cia che sono finite su WikiLeaks e adesso questa vulnerabilità rubata alla Nsa ha colpito clienti in tutto il mondo", ha scritto sul blog della società il presidente della Microsoft, Brad Smith. "Uno scenario equivalente con armi convenzionali sarebbe il furto di missili Tomahawk". Per questo, ha sottolineato, "i governi di tutto il mondo dovrebbero trattare questo attacco come un campanello d'allarme".

07:03‘Ndrangheta: smantellata la cosca Arena, 68 fermi

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAG - Blitz di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza che hanno smantellato la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) con il fermo di 68 persone disposto dalla Dda di Catanzaro. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e altri reati di natura fiscale, tutti aggravati dalla modalità mafiose. Nel corso dell'operazione anche un sequestro beni milionario. La cosca Arena controllava a fini di lucro la gestione del centro di accoglienza per migranti di Isola. Secondo le indagini, oltre alle tradizionali dinamiche criminali legate alle estorsioni esercitate in maniera capillare sul territorio catanzarese e crotonese, la cosca controllava anche il centro oltre a coltivare ingenti interessi nelle attività legate al gioco ed alle scommesse.

06:44Corea del Nord minaccia basi Usa nel Pacifico

(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - La Corea del Nord rivendica il successo dell'ultimo lancio missilistico e afferma che il vettore testato è in grado di trasportare una testata nucleare di grandi dimensioni. E minaccia: le basi Usa nell'Asia-Pacifico sono nel range di un attacco. Domani riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla crisi nordcoreana.

00:31Calcio: Barcellona e Real Madrid avanti a braccetto

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Vittorie per 4-1 per Barcellona e Real Madrid nei rispettivi impegni di Liga, giunta alla 37/a e penultima giornata: le due rivali restano quindi appaiate in vetta, ma i merengue hanno una gara da recuperare contro il Celta (mercoledì a Vigo). I blaugrana si sono imposti a Las Palmas (tripletta di Neymar e rete di Suarez); i blancos hanno superato al Bernabeu il Siviglia (doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Nacho e Kroos). L'Atletico Madrid, distante 8 punti da Barça e Real, ha pareggiato 1-1 sul campo del Betis assicurandosi il terzo posto e l'accesso diretto alla Champions League; mentre il Siviglia passerà dal preliminare. Verdetti anche in coda, con lo Sporting Gijon che da stasera raggiunge in Serie B i già retrocessi Osasuna e Granada. Risultati: Alaves-Celta 3-1, Eibar-Gijon 0-1, Real Madrid-Siviglia 4-1, Las Palmas-Barcellona 1-4, Villarreal-Deportivo 0-0, Real Sociedad-Malaga 2-2, Athletic Bilbao-Leganes 1-1, Betis-Atletico Madrid 1-1, Espanyol-Valencia 0-1, Osasuna-Granada 2-1.